Így nézne ki egy Grönland-USA partnerség

Az Egyesült Államok az elmúlt negyven évben több milliárd dollárt juttatott három csendes-óceáni szigetállamnak, cserébe stratégiai katonai jelenlétért. A The Wall Street Journal elemzése szerint ez a konstrukció elméletben Grönland esetében is működhetne, de a gyakorlatban számos kérdést vet fel, elsősorban a helyi lakosság és a geopolitikai környezet miatt.

Grönland és az Egyesült Államok kapcsolata túlmutat a politikai vitákon

Forrás: Jonathan NACKSTRAND / AFP

A lap emlékeztet: amerikai tisztviselők korábban felvetették, hogy a Dániához tartozó sziget esetében is meg lehetne vizsgálni az úgynevezett szabad társulási megállapodás lehetőségét.