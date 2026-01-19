Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság györgy lászló magyarország Kína

Az egész világ irigykedve figyelheti Magyarországot: olyan elképesztő ajándékot kaptunk Kínától, amilyet még soha egyetlen másik ország sem

2026. január 19. 17:59

Folytatódhat a kínai-magyar aranykor.

2026. január 19. 17:59
null

Rendkívül fontos esemény történt a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok történetében: felavatták Kína első, kifejezetten magyar vállalkozások számára létrehozott Kínai-Magyar Ipari Parkját a kelet-kínai Wuxi városában – jelentette be György László kormánybiztos.

A politikus hangsúlyozta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

ilyen lehetőséggel jelenleg egyetlen más országnak sincs Kínában – ez egyedülálló belépési kaput jelent a magyar cégek számára a világ legnagyobb és leggyorsabban növekvő piacaira. 

A park kezdetben 18 ezer négyzetméternyi irodát és modern gyártócsarnokot biztosít a betelepülő magyar vállalkozások számára. A helyszín különösen vonzó: közvetlenül a TikTok és a Tencent helyi fejlesztőközpontjának szomszédságában helyezkedik el, ami kiváló innovációs környezetet kínál.

A kormánybiztos arról is tájékoztatott, a betelepülő cégek jelentős kedvezményekben részesülnek:

  • rezsitámogatás és adómentesség akár az első 3 évre,
  • támogatások és tőkebefektetések a helyi kapacitások fejlesztéséhez.

Ezek a feltételek kiemelkedő lehetőséget teremtenek a magyar vállalatok számára, hogy hatékonyan lépjenek be a hatalmas kínai és délkelet-ázsiai piacokra.

Azt is hozzátette, nem véletlenül választották ki a helyszínt. A város mérete, elhelyezkedése és gazdaságszerkezete tökéletesen illeszkedik a magyar gazdaság erősségeihez és kitörési pontjaihoz. A 7,5 milliós város a közepes méretű kínai városok között a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik – GDP-je közel azonos Magyarország teljes GDP-jével.

Sanghajtól (Kína első számú üzleti és kereskedelmi központjától) csupán két órányi autóútra található, és közvetlen repülőjárat köti össze Sanghajt Budapesttel. György László szerint Wuxi gazdasága öt kulcsterületen mutat erős párhuzamot a magyar gazdasággal:

  • Félvezetőipar kínai fellegvára – itt működik például a Moore Threads, az NVIDIA kínai riválisa, amely alig 5 év alatt 40 milliárd dolláros piaci értéket ért el. 
  • Intelligens gyártás és gépipar központja – precíziós gépgyártás, ipari automatizálás, robotika, CNC-technológia, Ipar 4.0 megoldások. (Érdekesség: a BMW debreceni high-tech gyárának gyártósorát is egy wuxi-i cég tervezte és szállította.)
  • Új energiák és zöld technológiák fellegvára – napelemek, energiatárolók, lítiumion- és hamarosan szilárdtest-akkumulátorok, energiahatékony berendezések gyártása.
  • Járműipari és e-mobilitási központ – autóipari alkatrészek, elektromos hajtásláncok, elektronika, szoros integráció a Jangce-delta autóipari klaszterével.
  • Biotechnológia és orvostechnika – diagnosztikai eszközök, orvosi műszerek, gyógyszeripari K+F, jelentős biomed parkok és egyetem–ipar együttműködések. 

Emellett Wuxi erős a szoftver-, IT- és digitális gazdaságban, a technológiaintenzív textiliparban, valamint a FoodTech (élelmiszerbiztonsági technológiák) területén is.

A kormánybiztos azt is elárulta, a magyar cégek nem ismeretlenül érkeznek Wuxiba. Az utat a Magnus Aircraft nyitotta meg, amely már korábban megkezdte a helyi gyártás kiépítését, és mára sikeresen integrálódott a kínai értékláncokba.

A Magnus Aircraft tapasztalatai nyomán az ipari park egyablakos szolgáltatást kínál az új betelepülőknek: gyors támogatási ügyintézést, tőkebefektetési lehetőségeket, K+F támogatást, partnerkeresést, piackutatást és infrastrukturális segítséget. Jelenleg három további magyar vállalkozás tervezi a betelepülést. 

A kínai partnerek külön kiemelték, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai a Kínai Népköztársaság megalakulása óta megszakítás nélkül fennállnak, és Orbán Viktor miniszterelnöksége, valamint Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt az aranykor köszöntött be a magyar- kínai kapcsolatokban.

Nyitókép forrása: VIVIEN CHER BENKO / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2026. január 20. 07:29
Európa súlyosan el van maradva az USA és Kína között, ráadásul semmit nem hajlandó tenni, hogy ledolgozza az elmaradását. Magyarország azzal teheti a legtöbbet, ha a saját lehetőségeiből igyekszik kihozni a legtöbbet, megpróbál tanulni és innoválni, illetve olyan szabályozói környezetet kialakítani, ami legjobb táptalaj ehhez. Amúgy meg, a baloldali/atlantista nézőpont szerint hálásnak kellene lennünk az EU-nak. Miért is? Csak azért jöttek ide, hogy piacot és olcsó munkaerőt szerezzenek, a meglévő iparunkat bagóért megszerezték, majd leépítették, az EU-s szabályozások pedig bevallottan arra épültek, hogy ne védhessük a saját gazdaságunkat - ráadásul az ezt kompenzálandó támogatást is úgy alakították ki, hogy azt se lehessen a saját gazdaságra költeni, csorogjon szépen vissza az is. Húsz év után is még mindig hatalmas törés van a magországok és az új tagállamok között - és ez szándékos. Szóval nem látom be, hogy miért kellene az utolsó ingünket is odaadni magországoknak.
Válasz erre
3
0
szabikat-2
2026. január 20. 00:24
Én egy "kurva" pandát várnék már tőlük:)
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. január 19. 20:41
Amelyik országot Kína kedvel, annak pandamedvét ad. Van a budapesti állatkertben pandamedve?
Válasz erre
0
4
zsugabubus-2
2026. január 19. 20:20
Ja, amúgy fenomenális ötlet! Mint vizet hordani a Dunába... Mert hát ugye látjuk, mennyire bejött a Nyugatnak is az, hogy a termelés érdemi részét kiszervezték Kínába. 30 év alatt felneveltek egy sárkányt, ami 20 év múlva felfalja őket.
Válasz erre
3
13
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!