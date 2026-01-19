Az egész világ irigykedve figyelheti Magyarországot: olyan elképesztő ajándékot kaptunk Kínától, amilyet még soha egyetlen másik ország sem

Ez Orbán Viktor szuperképessége: így maradhat ki a háborúból Magyarország
Folytatódhat a kínai-magyar aranykor.
Rendkívül fontos esemény történt a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok történetében: felavatták Kína első, kifejezetten magyar vállalkozások számára létrehozott Kínai-Magyar Ipari Parkját a kelet-kínai Wuxi városában – jelentette be György László kormánybiztos.
A politikus hangsúlyozta:
ilyen lehetőséggel jelenleg egyetlen más országnak sincs Kínában – ez egyedülálló belépési kaput jelent a magyar cégek számára a világ legnagyobb és leggyorsabban növekvő piacaira.
A park kezdetben 18 ezer négyzetméternyi irodát és modern gyártócsarnokot biztosít a betelepülő magyar vállalkozások számára. A helyszín különösen vonzó: közvetlenül a TikTok és a Tencent helyi fejlesztőközpontjának szomszédságában helyezkedik el, ami kiváló innovációs környezetet kínál.
A kormánybiztos arról is tájékoztatott, a betelepülő cégek jelentős kedvezményekben részesülnek:
Ezek a feltételek kiemelkedő lehetőséget teremtenek a magyar vállalatok számára, hogy hatékonyan lépjenek be a hatalmas kínai és délkelet-ázsiai piacokra.
Azt is hozzátette, nem véletlenül választották ki a helyszínt. A város mérete, elhelyezkedése és gazdaságszerkezete tökéletesen illeszkedik a magyar gazdaság erősségeihez és kitörési pontjaihoz. A 7,5 milliós város a közepes méretű kínai városok között a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik – GDP-je közel azonos Magyarország teljes GDP-jével.
Sanghajtól (Kína első számú üzleti és kereskedelmi központjától) csupán két órányi autóútra található, és közvetlen repülőjárat köti össze Sanghajt Budapesttel. György László szerint Wuxi gazdasága öt kulcsterületen mutat erős párhuzamot a magyar gazdasággal:
Emellett Wuxi erős a szoftver-, IT- és digitális gazdaságban, a technológiaintenzív textiliparban, valamint a FoodTech (élelmiszerbiztonsági technológiák) területén is.
A kormánybiztos azt is elárulta, a magyar cégek nem ismeretlenül érkeznek Wuxiba. Az utat a Magnus Aircraft nyitotta meg, amely már korábban megkezdte a helyi gyártás kiépítését, és mára sikeresen integrálódott a kínai értékláncokba.
A Magnus Aircraft tapasztalatai nyomán az ipari park egyablakos szolgáltatást kínál az új betelepülőknek: gyors támogatási ügyintézést, tőkebefektetési lehetőségeket, K+F támogatást, partnerkeresést, piackutatást és infrastrukturális segítséget. Jelenleg három további magyar vállalkozás tervezi a betelepülést.
A kínai partnerek külön kiemelték, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai a Kínai Népköztársaság megalakulása óta megszakítás nélkül fennállnak, és Orbán Viktor miniszterelnöksége, valamint Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt az aranykor köszöntött be a magyar- kínai kapcsolatokban.
Nyitókép forrása: VIVIEN CHER BENKO / POOL / AFP
