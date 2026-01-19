Az egész világ irigykedve figyelheti Magyarországot: olyan elképesztő ajándékot kaptunk Kínától, amilyet még soha egyetlen másik ország sem

A kormánybiztos arról is tájékoztatott, a betelepülő cégek jelentős kedvezményekben részesülnek:

rezsitámogatás és adómentesség akár az első 3 évre,

támogatások és tőkebefektetések a helyi kapacitások fejlesztéséhez.

Ezek a feltételek kiemelkedő lehetőséget teremtenek a magyar vállalatok számára, hogy hatékonyan lépjenek be a hatalmas kínai és délkelet-ázsiai piacokra.

Azt is hozzátette, nem véletlenül választották ki a helyszínt. A város mérete, elhelyezkedése és gazdaságszerkezete tökéletesen illeszkedik a magyar gazdaság erősségeihez és kitörési pontjaihoz. A 7,5 milliós város a közepes méretű kínai városok között a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik – GDP-je közel azonos Magyarország teljes GDP-jével.

Sanghajtól (Kína első számú üzleti és kereskedelmi központjától) csupán két órányi autóútra található, és közvetlen repülőjárat köti össze Sanghajt Budapesttel. György László szerint Wuxi gazdasága öt kulcsterületen mutat erős párhuzamot a magyar gazdasággal: