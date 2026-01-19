Ez Orbán Viktor szuperképessége: így maradhat ki a háborúból Magyarország

Orbán Viktor miniszterelnök a napokban osztotta meg Donald Trump levelét, miszerint az amerikai elnök nagy valószínűséggel még idén tavasszal Magyarországra látogat. A miniszterelnök washingtoni látogatása nagyot ment a sajtóban, és Trump magyarországi látogatása is jelentős sajtóvisszhanggal járna. Mekkora lenne azonban a látogatás politikai jelentősége? Mennyire tudná segíteni a Fidesz kampányát? A Mestertervben legutóbbi adásából kiderült.

Mi lehet a magyar miniszterelnök „szuperképessége”?

Mráz Ágos Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: Trump magyarországi látogatásnak hatalmas jelentősége lenne, és talán azért leginkább, mert bizonyítja, hogy Orbán Viktor nem csak a levegőbe beszél, amikor azt mondja, hogy ő szeretné, ha Magyarország kimaradna egy háborús helyzetből, ha Brüsszel és Oroszország hadi konfliktusba keveredik. A magyar miniszterelnök ezt garantálni is képes.