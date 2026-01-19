Ez Orbán Viktor szuperképessége: így maradhat ki a háborúból Magyarország

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Cikkünk írásakor nincs még egy olyan ember a világon, aki erre képes lenne.
Orbán Viktor miniszterelnök a napokban osztotta meg Donald Trump levelét, miszerint az amerikai elnök nagy valószínűséggel még idén tavasszal Magyarországra látogat. A miniszterelnök washingtoni látogatása nagyot ment a sajtóban, és Trump magyarországi látogatása is jelentős sajtóvisszhanggal járna. Mekkora lenne azonban a látogatás politikai jelentősége? Mennyire tudná segíteni a Fidesz kampányát? A Mestertervben legutóbbi adásából kiderült.
Mráz Ágos Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: Trump magyarországi látogatásnak hatalmas jelentősége lenne, és talán azért leginkább, mert bizonyítja, hogy Orbán Viktor nem csak a levegőbe beszél, amikor azt mondja, hogy ő szeretné, ha Magyarország kimaradna egy háborús helyzetből, ha Brüsszel és Oroszország hadi konfliktusba keveredik. A magyar miniszterelnök ezt garantálni is képes.
A nemzetközi kapcsolatrendszer, az, hogy az Egyesült Államok elnökével, az orosz elnökkel, a kínai elnökkel, és még hosszan lehet sorolni, hogy ki mindenkivel a világpolitikából közvetlen, személyes, baráti kapcsolata van, az garancia is arra, hogy ő képes rá, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból”
– fejtette ki.
Mint aláhúzta: „annál jobb helyzet nincs, amikor az ember az egymással konfliktusban lévő felek mindegyikével baráti viszonyban van.
Mindenki ismeri a saját kicsi életéből és a történelmből is, hogy ennél jobb garancia arra nincsen, hogy az ember el tudja intézni, hogyha a többiek rosszul is járnak, legalább ő jól járjon, mint hogy a két ellentétes oldalon álló féllel jóban van”.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója ráadásul aláhúzta azt is: „a magyar ember hajlamos azt gondolni, hogy ezek a nagy emberek, vadnyugati figurák, bármikor, bármire képesek. Ők nagy halak. Na, de legalább a Viktort respektálják. Tudják, ki az a Viktor. Ide jönnek. Velünk akkor azt nem csinálják meg, amit másokkal megcsinálnak.”
Itt nem lesz Irán lebombázása, meg akármi. Mert a Viktort respektálják. És ez egy nagyon fontos lelki motívum”
– tette hozzá.
Mint kifejtette: „a mindenkori amerikai elnök a mi fejünkben, a mi képzeletünkben, a mi lelkünkben
a világ leghatalmasabb, vagy legerősebb embere. Az amerikai elnök tervezi, hogy ide jön. A magyar miniszterelnök kedvéért, őt támogatva, a magyarokat támogatva, Magyarországot támogatva.
Az egy nem kis dolog, hogy Magyarország az Amerikai Egyesült Államok baráti országa, szövetségese és az amerikai elnök támogatni akarja ezt azt az országot. Szerintem ezek a lelki motívumok, ezek döntőek.”
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP