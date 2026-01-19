Most lett kritikus a helyzet: háborúra készül Norvégia, súlyos bejelentéssel sokkolták a lakosságot

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Lefoglalják a lakosság vagyontárgyait.
A hadsereg több ezer levelet küldött ki hétfőn a norvég lakosság körében, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják bizonyos javaikat.
A tájékoztatás szerint a hadsereg például ingatlanokat, munkagépeket vagy hajókat foglalhatna le annak érdekében, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert. Idén összesen 13 500 értesítőt szeretnének kézbesíteni, amelyek betartása csak háborús időre vonatkozik – hangsúlyozta a hadsereg.
A most kiküldött vagy kiküldendő egy évig érvényes értesítések kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke kiemelte, az utóbbi években rendkívüli jelentősége lett a válságokra és a háborúra való felkészülésnek. Szerinte az ország biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.
„Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is”
– mondta. Hozzátette: a levelek kiküldése fokozza a felkészültséget és „csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén”.
(MTI)
Nyitókép: MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP