Most lett kritikus a helyzet: háborúra készül Norvégia, súlyos bejelentéssel sokkolták a lakosságot

A hadsereg több ezer levelet küldött ki hétfőn a norvég lakosság körében, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják bizonyos javaikat.

A tájékoztatás szerint a hadsereg például ingatlanokat, munkagépeket vagy hajókat foglalhatna le annak érdekében, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert. Idén összesen 13 500 értesítőt szeretnének kézbesíteni, amelyek betartása csak háborús időre vonatkozik – hangsúlyozta a hadsereg.