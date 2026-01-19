Ft
01. 21.
szerda
háború fegyveres erő hadsereg Norvégia

Most lett kritikus a helyzet: háborúra készül Norvégia, súlyos bejelentéssel sokkolták a lakosságot

2026. január 19. 18:12

Lefoglalják a lakosság vagyontárgyait.

2026. január 19. 18:12
null

A hadsereg több ezer levelet küldött ki hétfőn a norvég lakosság körében, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy  háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják bizonyos javaikat.

A tájékoztatás szerint a hadsereg például ingatlanokat, munkagépeket vagy hajókat foglalhatna le annak érdekében, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert. Idén összesen 13 500 értesítőt szeretnének kézbesíteni, amelyek betartása csak háborús időre vonatkozik – hangsúlyozta a hadsereg.

A most kiküldött vagy kiküldendő egy évig érvényes értesítések kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke kiemelte, az utóbbi években rendkívüli jelentősége lett a válságokra és a háborúra való felkészülésnek. Szerinte az ország biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

„Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is” 

– mondta. Hozzátette: a levelek kiküldése fokozza a felkészültséget és „csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén”.

(MTI)

Nyitókép: MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

 

m1nvth
2026. január 20. 10:04
Norvégia is bővelkedik fosszilis energiahordozókban. Szerintem megérettek egy kis demokráácia-exportra.
Gintonic68
2026. január 20. 01:02
Nemrég olvastam, hogy a norvég hadseregben hiányoznak bizonyos téli ruhadarabok, például gyapjú alsónemű és emiatt maradnak is el kiképzések... Tehát lefoglalhatják a jégeralsókat? 🫠
orokkuruc-2
2026. január 20. 00:23
Előbb még azt az ellopott 70 milliárdot illene ám megadni!
survivor
2026. január 19. 23:21
Dunkerque idejen ez nem volt kér🇬🇧dés
