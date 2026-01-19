Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háborúellenes Gyűlés Magyar Péter Miskolc Hoppál Hunor Orbán Viktor

Magyar két év alatt lejárt lemez, míg Orbán négy évtized után is érdekes – Replika (VIDEÓ!)

2026. január 19. 17:36

Magyar Péter megfutamodott és varázstalanodott, míg Orbán Viktor továbbra is a leginkább érdekes politikus a magyarok körében.

2026. január 19. 17:36
null

A Replika legújabb adásában az Orbán Viktor iránti változatlan közérdeklődésről, a jobboldal múlt hétvégi erődemonstrációjáról, Magyar Péter megfutamodásáról és érdektelenné válásáról, valamint az úgynevezett „fideszes ingyen pezsgő” legnagyobb kedvelőjéről is szó esett.

Kitalálják, kit rejthet ez utóbbi titulus?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Nézze meg a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 20. 08:12
Érdekes is lenne, ha a félművelt (sem) yuppie többek érdeklődését keltené fel. Szeressék csak őt az Orbán-fóbiások, a kommunisták fiai, unokái!
Válasz erre
1
0
angie1
•••
2026. január 20. 07:51 Szerkesztve
Nem is lehet egy lapon említeni őket! A miniszterelnökünknek nincs párja a világon! A kis faszfej meg említésre sem méltó! Orbán azért tud 4 évtized után is érdekes lenni, mert hiteles! Ne keressünk csodákat a dolgok mögött! A selfimajom meg még álmában is hazudik az új kapitányával egyetemben, aki világ életében egy törtető, ugyanolyan nárcisztikus pojáca, mint a pötyi. Hasonló a hasonlót vonzza. Ezért nincs azon az oldalon egy normális ember sem, mert mindegyik a másik hátán, akar felkúszni...
Válasz erre
1
0
patikus-3
•••
2026. január 20. 05:50 Szerkesztve
Torockai nem Magyar Peti. A Mi Hazánk az a magyar nemzeti párt, amelyik hordozza a nemzet szuverenitását, a magyar önvédelmi nacionalizmus jövőjét. Orbánnál nincs önvédelem. Nála önfeladás van! Mandi erre izgul.
Válasz erre
2
1
bagira004
2026. január 20. 05:32
Mintha Magyar Pétert hallanánk, minden sz.rizmus . Sok üres ígéretek , nem beszélt arról ami tényleg az embereket érdekli . Nevetségessé tette magát , vagdalkozik , kapkod . Összevissza hadart , komolytalannak tűnik , hatalom érdekli . Mérlegnyelve akar lenni . Leszerepelt. youtube.com/watch?v=2mVgHagzQVM
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!