Magyar két év alatt lejárt lemez, míg Orbán négy évtized után is érdekes – Replika (VIDEÓ!)

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Magyar Péter megfutamodott és varázstalanodott, míg Orbán Viktor továbbra is a leginkább érdekes politikus a magyarok körében.
A Replika legújabb adásában az Orbán Viktor iránti változatlan közérdeklődésről, a jobboldal múlt hétvégi erődemonstrációjáról, Magyar Péter megfutamodásáról és érdektelenné válásáról, valamint az úgynevezett „fideszes ingyen pezsgő” legnagyobb kedvelőjéről is szó esett.
Kitalálják, kit rejthet ez utóbbi titulus?
