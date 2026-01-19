Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
napóleon louvre rablás biztonsági őr

Hajmeresztő felvételek kerültek elő: most már bárki végignézheti, ahogy négy perc alatt kirabolják a világ egyik leglátogatottabb múzeumát (VIDEÓ)

2026. január 19. 17:43

A biztonsági őrök tehetetlenül nézték végig az egészet.

2026. január 19. 17:43
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, október végén rablás történt a párizsi Louvre-ban, a tolvajok alig négy perc alatt lopták el Napóleon és a császárné felbecsülhetetlen értékű ékszergyűjteményének darabjait.

Ezt is ajánljuk a témában

A francia sajtó több felvételt is nyilvánosságra hozott a rablásról, amelyeken jól látszik, hogy könnyedén, percek alatt törtek be az elkövetők az épületbe, majd vittek magukkal kilenc darab műtárgyat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Egy ablakon keresztül hatoltak be az épületbe, és rögtön az ékszerek felé indultak, sarokcsiszolóval kezdték kinyitni, majd ököllel betörték a vitrineket. A videóból az is kiderül, hogy a Louvre dolgozói tehetetlenül nézték végig, ahogy az elkövetők megszerezték a műtárgyakat, majd elszaladtak velük.

A döbbenetes felvétel, ahogy a biztonsági őrök gyakorlatilag végignézik a vitrinek kirámolását, itt tekinthető meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hidegenhagy
2026. január 19. 22:01
És egy ilyen társadalmi háttérrel akarnak háborúzni. Majd szivárványos macikat fognak dobálni a lövészárokból?
Válasz erre
0
0
gabor87
2026. január 19. 19:38
" A videóból az is kiderül, hogy a Louvre dolgozói tehetetlenül nézték végig, ahogy az elkövetők megszerezték a műtárgyakat, majd elszaladtak velük." Miért is? Miért nem mentek oda védeni a tárgyakat?
Válasz erre
2
0
akitiosz
2026. január 19. 19:19
Ennyi idő alatt a biztonsági őröknek bárhonnan oda kellett volna érniük a múzeumban. Lőfegyverrel.
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
•••
2026. január 19. 19:15 Szerkesztve
A pusztító című filmben elhangzik egy kijelentés a fő gonosz, Simon Fonix szájából a 27 perc 55. másodpercnél. "Miért vagytok gyengék?" Azért, mert a háttérhatalom azt akarja, hogy a biztonsági őrök még véletlenül se tudják megvédeni az értékeket. Céljuk egy "rothadó pöce gödör" létrehozása. Ez szintén a Pusztító című film 58 perc 46. másodpercénél hangzott el. Megjegyzem, ilyen gyalázat Oroszországban nem történhetett volna, mert az őrök szitává lőtték volna az elkövetőt. Meg hát minden normális ember ezt tette volna. Csak az ilyen koktó féle defektes megvezetett országokban történik ilyen. De hát a választók ott ezt érdemlik. Erre szavaztak. A tiszások is erre a rothadó pöce gödörre szavaznak. Csak még nem tudják.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!