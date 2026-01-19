Hajmeresztő felvételek kerültek elő: most már bárki végignézheti, ahogy négy perc alatt kirabolják a világ egyik leglátogatottabb múzeumát (VIDEÓ)

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
A biztonsági őrök tehetetlenül nézték végig az egészet.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, október végén rablás történt a párizsi Louvre-ban, a tolvajok alig négy perc alatt lopták el Napóleon és a császárné felbecsülhetetlen értékű ékszergyűjteményének darabjait.
A francia sajtó több felvételt is nyilvánosságra hozott a rablásról, amelyeken jól látszik, hogy könnyedén, percek alatt törtek be az elkövetők az épületbe, majd vittek magukkal kilenc darab műtárgyat.
Egy ablakon keresztül hatoltak be az épületbe, és rögtön az ékszerek felé indultak, sarokcsiszolóval kezdték kinyitni, majd ököllel betörték a vitrineket. A videóból az is kiderül, hogy a Louvre dolgozói tehetetlenül nézték végig, ahogy az elkövetők megszerezték a műtárgyakat, majd elszaladtak velük.
A döbbenetes felvétel, ahogy a biztonsági őrök gyakorlatilag végignézik a vitrinek kirámolását, itt tekinthető meg:
