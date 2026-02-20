„Zelenszkij állítólag arra kérte belső körét, hogy készüljenek fel akár további három évig tartó háborúra – állítja Bojan Pancevski, a The Wall Street Journal újságírója. Európai tisztviselők is elmondták a WSJ-nek, hogy a konfliktus várhatóan további három évig is eltarthat.

Erős a gyanúm, hogy az ukránok még nem állnak készen arra, hogy ezt a Napóleont ilyen sokáig elviseljék. És ha egyszer valóban kitör egy lázadás, az nem tábornokokkal vagy politikusokkal fog kezdődni, hanem a besorozott férfiak feleségeivel és édesanyáival – miközben Zelenszkij a gyermekeik vérével és könnyeivel rajzolja meg a maga »briliáns« győzelmi terveit.”