02. 20.
péntek
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború zelenszkij napóleon

Zelenszkij állítólag arra kérte belső körét, hogy készüljenek fel akár további három évig tartó háborúra

2026. február 20. 21:42

Zelenszkij a gyermekeik vérével és könnyeivel rajzolja meg a maga „briliáns” győzelmi terveit.

2026. február 20. 21:42
null
Marta Havryshko
X

„Zelenszkij állítólag arra kérte belső körét, hogy készüljenek fel akár további három évig tartó háborúra – állítja Bojan Pancevski, a The Wall Street Journal újságírója. Európai tisztviselők is elmondták a WSJ-nek, hogy a konfliktus várhatóan további három évig is eltarthat.

Erős a gyanúm, hogy az ukránok még nem állnak készen arra, hogy ezt a Napóleont ilyen sokáig elviseljék. És ha egyszer valóban kitör egy lázadás, az nem tábornokokkal vagy politikusokkal fog kezdődni, hanem a besorozott férfiak feleségeivel és édesanyáival – miközben Zelenszkij a gyermekeik vérével és könnyeivel rajzolja meg a maga »briliáns« győzelmi terveit.”

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

hlaci83
2026. február 20. 22:12
Helyes. Minél többet háborúznak, annál több területet veszítenek. 3 év jól hangzik.
cirmacs
2026. február 20. 22:00
még 3 évig? aztán kik fognak harcolni, óvodások meg aggastyánok,mert katonakorú már alig van
Obsitos Technikus
2026. február 20. 21:53
Hitler is erre kérte a "belsőségeit" 1944 telén... Volt egy pár hülye, aki még 1954-ben is a Führert éltette..
