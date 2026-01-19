Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek: kimaradunk a háborúból és pénzt sem adunk rá

Békefenntartókból háborúfenntartók szoktak válni
A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy „európai tapasztalat az, hogy az európai békefenntartók általában háborúfenntartókká szoktak válni”. Ezután hozzáfűzte, hogy minden héten meg kell küzdeni azért, hogy hazánk ki tudjon maradni a háborúból, legközelebb csütörtökön lesz egy ilyen „csata”.
Orbán azt is elmondta a jelenlévőknek, hogy két évre elegendő forrást ad az Európai Bizottság a háborúhoz, és fontos tudni, hogy
minden héten kilencezer ember hal meg vagy lesz hadirokkant, ami évente 400 ezer emberéletet jelent.