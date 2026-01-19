Ft
magyarország orosz-ukrán háború veszély miniszterelnök európai bizottság orbán viktor

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek: kimaradunk a háborúból és pénzt sem adunk rá

2026. január 19. 17:53

A miniszterelnök rámutatott, „európai tapasztalat az, hogy az európai békefenntartók általában háborúfenntartókká szoktak válni”.

2026. január 19. 17:53
Orbán Viktor az Önkormányzatok Országos Fórumán arra is rámutatott, hogy amennyiben Ukrajnába megy a magyarok pénze, nem lesz pénz az önkormányzati rendszer finanszírozására sem.

A rendezvényen a miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent minden településre. Majd azzal folytatta, alig van olyan település, ahol nincs első vagy második világháborús emlékmű. Elhangzott: „Magyarország morális küldetése, hogy mindenkit figyelmeztessen, a háború komoly veszélyt jelent és hatalmas gondokat okoz”.

Orbán Viktor azt is leszögezte,

Magyarország közvetlen szomszédságában olyan konfliktus van, amelybe az ország könnyen bele tud sodródni a háborúpárti erőknek köszönhetően”.

Békefenntartókból háborúfenntartók szoktak válni

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy „európai tapasztalat az, hogy az európai békefenntartók általában háborúfenntartókká szoktak válni”. Ezután hozzáfűzte, hogy minden héten meg kell küzdeni azért, hogy hazánk ki tudjon maradni a háborúból, legközelebb csütörtökön lesz egy ilyen „csata”.

Orbán azt is elmondta a jelenlévőknek, hogy két évre elegendő forrást ad az Európai Bizottság a háborúhoz, és fontos tudni, hogy 

minden héten kilencezer ember hal meg vagy lesz hadirokkant, ami évente 400 ezer emberéletet jelent.

Ez két év alatt pedig már 800 ezer, tehát amikor finanszírozzák Ukrajnát, ezt finanszírozzák – emelte ki. A miniszterelnök arra is kitért, hogy 

Brüsszelben sincs pénz, egyetlen megoldás a hitelfelvétel. Ez történik ma Európában, és miután Ukrajna nem fogja visszafizetni ezt a hitelt, az európai gyerekek és unokák fogják visszafizetni”.

Orbán Viktor felszólalásában azt hangoztatta, hogy ki kell maradni a pusztításból és annak finanszírozásából is.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

