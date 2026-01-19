Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek: kimaradunk a háborúból és pénzt sem adunk rá

Orbán Viktor az Önkormányzatok Országos Fórumán arra is rámutatott, hogy amennyiben Ukrajnába megy a magyarok pénze, nem lesz pénz az önkormányzati rendszer finanszírozására sem.

A rendezvényen a miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent minden településre. Majd azzal folytatta, alig van olyan település, ahol nincs első vagy második világháborús emlékmű. Elhangzott: „Magyarország morális küldetése, hogy mindenkit figyelmeztessen, a háború komoly veszélyt jelent és hatalmas gondokat okoz”.