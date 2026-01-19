Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott világbajnokság Csányi Sándor MLSZ

Csányi Sándor olyan ígéretet tett, amire 40 éve vár minden magyar

2026. január 19. 16:48

Az MLSZ elnöke regnálása egyik legkiemelkedőbb pontjának az angliai 4–0-t, legfájóbbként a tavalyi, pótselejtezős kudarcot említette. Lőw Zsolt reméli, az Újpest két év múlva megfelelő ellenfele és konkurense tud lenni a Ferencvárosnak magyar szinten.

2026. január 19. 16:48
null

Négy év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó-világbajnokságon – jelentette ki Csányi Sándor elnök, amikor az M4 Sportnak nyilatkozott a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktábla-avatáson. A szervezetet – akkori nevén a Magyar Labdarúgók Szövetségét – 1901. január 19-én alapították meg a hazai egyesületek képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatti István Főherceg Szálló különtermében. Az épületnél rendezett hétfői ünnepség után az szövetséget 2010 óta irányító Csányi Sándor emlékeztetett rá, hogy mitől volt különleges az indulás.

A magyar válogatott csoportelső is lehetett volna, ehelyett...

„Olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbiak valamilyen nagyobb szervezeten, tehát az olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség a kezdetektől fogva önálló volt, fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák” – mondta Csányi Sándor. 

A saját elnöki szerepvállalására, illetve a kiemelkedő és szomorú történésekre vonatkozó kérdésre azzal kezdte a reagálását, hogy az eltelt idő több mint tíz százalékát ő töltötte az elnöki pozícióban. „Nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok – mondta, és kiemelte, hogy a válogatott egymás után háromszor kijutott az Európa-bajnokságra, s az első alkalommal 44 év elteltével sikerült ez neki. – Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4–0-s győzelmet, ami több, mint Puskásék 6-3-as győzelme, mármint különbségben – utalt a Nemzetek Ligája A divíziójában 2022 júniusában idegenben aratott diadalra. A legszomorúbbnak azt nevezte, hogy nem vehet részt a válogatott a jövő évi világbajnokságon. „Azt gondolom, 

megalapozottan reménykedhettünk abban, hogy legalább a playoffba bejutunk. De rajtunk múlott az is, hogy nem csoportelsőként végeztünk, hiszen három meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár az első helyen is zárjuk ezt a csoportot. De ehelyett itthon maradtunk. Négy év múlva ott leszünk"

 – ígérte. 

Mint ismert, Magyarország kerek négy évtizede vett részt legutóbb világbajnokságon, még 1986-ban Mexikóvárosban, és a pótselejtező novemberi elbukásával csak a 2030-as marokkói, spanyol, portugál közös rendezésű tornát célozhatjuk meg legközelebb.

CSÁNYI Sándor; ROSSI, Marco; ISTVÁN nádor; LÕW Zsolt
Csányi Sándor MLSZ-elnök szerint a magyar válogatott négy év múlva ott lesz a vb-n – ezt remélhetőleg ugyanígy gondolja Marco Rossi és Lőw Zsolt is (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Lőw Zsolt büszke és örül

Arra a felvetésre, hogy rövid időn belül a negyedik magyar játékos juthat el a Premier League-be, és ez vajon mit árul el a hazai bajnokság színvonaláról, azt mondta, szerinte nemcsak az NB I, hanem az NB II is erősödött.

„Erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, sokkal több fiatal van a pályán. Nemcsak számban több, hanem azt hiszem, tehetségben is többen vannak és jobb felkészültséggel bírnak, mint korábban. Ennek lehet az eredménye, hogy egyre többen jutnak ki a topbajnokságokba. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Jó lenne, ha a magyar válogatottban legalább hét-nyolc olyan játékos játszana, aki topligában futballozik” – tette hozzá.

Lőw Zsolt MLSZ-alelnök az évforduló kapcsán úgy fogalmazott, 

„pici ország vagyunk, de mégis rengeteg olyan apró momentum van a történelmünkben, amire borzasztóan büszkék lehetünk.

 Én meg még büszkébb vagyok rá, hogy mind labdarúgóként, mind szakemberként, edzőként és most már az MLSZ alelnökeként részt vehetek egy ilyen megtisztelő eseményen” – mondta. A korábbi válogatott labdarúgó, aki másodedzőként többek között tevékenykedett a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is, emlékeztetett rá, hogy az ő idejében vele együtt többen eljutottak külföldi klubokba:

  • Lisztes Krisztián,
  • Dárdai Pál,
  • Fehér Csaba és
  • Király Gábor nevét említette.

Hangsúlyozta: „ideje volt már, hogy újra legyen egy nagy transzferünk. A magyar válogatottnak abszolút érdeke, hogy minél több magyar játékos külföldön, erős bajnokságokban szerepeljen” – szögezte le. Korábbi hazai klubját illetően azt mondta, örül, hogy változások indultak el Újpesten is, mert az volt a tapasztalat, hogy e tekintetben egy kicsit lemaradt több más klubhoz képest.

„Örülök a tulajdonosváltásnak, és annak, hogy elkezdték feltölteni a szakmai stábot, olyan szakemberek kerültek Újpestre, mint Dárdai Pál, Szélesi Zoltán vagy Balajcza Szabolcs. Nagyon bízom benne, hogy ez a nagyon gyors és jó ütemű fejlődés hatással lesz előbb-utóbb a csapat játékára és szereplésére” – mondta, majd úgy folytatta, nagyon reméli, hogy két év múlva megfelelő ellenfele és konkurense tud lenni az Újpest a Ferencvárosnak, és két-három év múlva el tud majd adni egy játékost hasonló áron, mint legnagyobb riválisa.

Az emléktábla-avatás mellett az MLSZ ünnepi vacsorát rendez a jeles évforduló alkalmából.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

