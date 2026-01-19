Csányi Sándor olyan ígéretet tett, amire 40 éve vár minden magyar

Én meg még büszkébb vagyok rá, hogy mind labdarúgóként, mind szakemberként, edzőként és most már az MLSZ alelnökeként részt vehetek egy ilyen megtisztelő eseményen” – mondta. A korábbi válogatott labdarúgó, aki másodedzőként többek között tevékenykedett a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is, emlékeztetett rá, hogy az ő idejében vele együtt többen eljutottak külföldi klubokba:

Lisztes Krisztián,

Dárdai Pál,

Fehér Csaba és

Király Gábor nevét említette.

Hangsúlyozta: „ideje volt már, hogy újra legyen egy nagy transzferünk. A magyar válogatottnak abszolút érdeke, hogy minél több magyar játékos külföldön, erős bajnokságokban szerepeljen” – szögezte le. Korábbi hazai klubját illetően azt mondta, örül, hogy változások indultak el Újpesten is, mert az volt a tapasztalat, hogy e tekintetben egy kicsit lemaradt több más klubhoz képest.

„Örülök a tulajdonosváltásnak, és annak, hogy elkezdték feltölteni a szakmai stábot, olyan szakemberek kerültek Újpestre, mint Dárdai Pál, Szélesi Zoltán vagy Balajcza Szabolcs. Nagyon bízom benne, hogy ez a nagyon gyors és jó ütemű fejlődés hatással lesz előbb-utóbb a csapat játékára és szereplésére” – mondta, majd úgy folytatta, nagyon reméli, hogy két év múlva megfelelő ellenfele és konkurense tud lenni az Újpest a Ferencvárosnak, és két-három év múlva el tud majd adni egy játékost hasonló áron, mint legnagyobb riválisa.