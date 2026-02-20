„Közösen megcsináltuk!” – nagy bejelentést tett Donald Trump (VIDEÓ)

Orbán Viktor Washingtonban: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen (VIDEÓ)

„Biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is” – fogalmazott a miniszterelnök Washingtonban, arra utalva, hogy vélhetően bővül majd más európai államokkal is a tanács.