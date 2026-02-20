„Közösen megcsináltuk!” – nagy bejelentést tett Donald Trump (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az amerikai elnök személyesen gratulált a nemzetközi szervezet vezetőjének a történelmi sikerekhez.
„Közösen megcsináltuk” – fogalmazott Donald Trump, amikor gratulált Gianni Infantinonak, a FIFA elnökének a labdarúgó világbajnokság jegyeladásainak sikeréhez. Az amerikai elnök elárulta, hogy a 2026-os amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű torna már most minden eddigi eladási rekordot felülmúlt. Trump szavait BBC Sport közölte Facebook-videójában.
Trump úgy fogalmazott:
A 2026 labdarúgó világbajnokság minden eddigi jegyeladási rekordot megdöntött. Ekkora vb-t még senki sem látott. Teltház lesz.”
A FIFA elnöke szerint az idei nyári világbajnokság valamennyi mérkőzésére elkelnek a jegyek, vagyis a stadionok minden találkozón megtelnek majd.
A 2026-os világbajnokság tehát történelmi jelentőségű lesz majd, hiszen a torna minden eddiginél több csapattal és mérkőzéssel zajlik majd, ami a jegyeladásokban is megmutatkozik.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP