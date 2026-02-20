Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fifa Infantino világbajnokság donald trump

„Közösen megcsináltuk!” – nagy bejelentést tett Donald Trump (VIDEÓ)

2026. február 20. 14:10

Az amerikai elnök személyesen gratulált a nemzetközi szervezet vezetőjének a történelmi sikerekhez.

2026. február 20. 14:10
null

„Közösen megcsináltuk” – fogalmazott Donald Trump, amikor gratulált Gianni Infantinonak, a FIFA elnökének a labdarúgó világbajnokság jegyeladásainak sikeréhez. Az amerikai elnök elárulta, hogy a 2026-os amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű torna már most minden eddigi eladási rekordot felülmúlt. Trump szavait BBC Sport közölte Facebook-videójában.

Trump úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

A 2026 labdarúgó világbajnokság minden eddigi jegyeladási rekordot megdöntött. Ekkora vb-t még senki sem látott. Teltház lesz.”

A FIFA elnöke szerint az idei nyári világbajnokság valamennyi mérkőzésére elkelnek a jegyek, vagyis a stadionok minden találkozón megtelnek majd.

A 2026-os világbajnokság tehát történelmi jelentőségű lesz majd, hiszen a torna minden eddiginél több csapattal és mérkőzéssel zajlik majd, ami a jegyeladásokban is megmutatkozik.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!