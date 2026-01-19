Kuss a törvény Magyar Péternél, befogta a jelöltjei száját – a tiszások leb*zizták stábunkat!

Pest vármegye nyolcas és kilences egyéni választókerületeiben járt a Mandiner.hu stábja. A Tisza Párt jelöltjeit arról próbáltuk faggatni, hogy miért szeretnének elindulni az áprilisi országgyűlési választáson.

A képviselőjelölteket Magyar Péter egyszerűen nem engedte nyilatkozni.

Nem mellékes, a Tisza Párt aktivistái kifejezetten agresszíven viselkedtek stábunkkal, kollégáinkat verbálisan inzultálták, kameránkat pedig lökdösték.