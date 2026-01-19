Kuss a törvény Magyar Péternél, befogta a jelöltjei száját – a tiszások leb*zizták stábunkat!

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Magyar Péter egyszerűen nem engedte nyilatkozni. Úgy tűnik, a Tisza Pártban „kuss” a nevük. Riportunk.
Pest vármegye nyolcas és kilences egyéni választókerületeiben járt a Mandiner.hu stábja. A Tisza Párt jelöltjeit arról próbáltuk faggatni, hogy miért szeretnének elindulni az áprilisi országgyűlési választáson.
A képviselőjelölteket Magyar Péter egyszerűen nem engedte nyilatkozni.
Nem mellékes, a Tisza Párt aktivistái kifejezetten agresszíven viselkedtek stábunkkal, kollégáinkat verbálisan inzultálták, kameránkat pedig lökdösték.
Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!