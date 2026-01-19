A dán kormány bojkottálja az idei világgazdasági fórumot

Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé
Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
Dánia nem küld kormányzati képviselőket az idei világgazdasági fórumra. Davos bojkottja a Grönland kapcsán kiéleződő konfliktushoz köthető, amely vámfenyegetésekig és uniós ellenlépések mérlegeléséig jutott.
A davosi Világgazdasági Fórumon ezen a héten nem képviselteti magát a dán kormány. A Bloomberg beszámolója szerint a döntés összefüggésben áll a Grönland körül kialakult, egyre élesebb nemzetközi vitával, amely az elmúlt hétvégén új szintre lépett.
A Világgazdasági Fórum közleményben reagált a dán távolmaradásra. Mint fogalmaztak: „A dán kormány képviselőit idén meghívták, a részvételről szóló döntés azonban az érintett kormány hatáskörébe tartozik”, majd hozzátették:
Megerősíthetjük, hogy a dán kormány ezen a héten nem lesz képviselve Davosban.
A feszültség azután éleződött ki, hogy Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg nyolc NATO-tagállam gazdaságát. Trump szombaton jelentette be, hogy február 1-jétől 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámot vezetne be, amennyiben nem születik megállapodás Grönland megvásárlásáról.
A lépés előzménye, hogy az érintett országok jelezték: jelképes NATO-katonai tervezési gyakorlatokat hajtanának végre a félautonóm dán területen, Grönlandon, az északi-sarki sziget védelmében Kínával és Oroszországgal szemben.
A helyzetre reagálva az Európai Unió is mérlegelni kezdte, hogy akár 93 milliárd euró értékű amerikai termékre vessen ki vámot.
A kialakult konfliktus így már nemcsak Grönland jövőjéről, hanem a transzatlanti gazdasági és politikai kapcsolatok állapotáról is szól, miközben Davos idén egy fontos európai kormány részvétele nélkül zajlik le.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP