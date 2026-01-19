A dán kormány bojkottálja az idei világgazdasági fórumot

A davosi Világgazdasági Fórumon ezen a héten nem képviselteti magát a dán kormány. A Bloomberg beszámolója szerint a döntés összefüggésben áll a Grönland körül kialakult, egyre élesebb nemzetközi vitával, amely az elmúlt hétvégén új szintre lépett.

Forrás: JOHN THYS / AFP

A Világgazdasági Fórum közleményben reagált a dán távolmaradásra. Mint fogalmaztak: „A dán kormány képviselőit idén meghívták, a részvételről szóló döntés azonban az érintett kormány hatáskörébe tartozik”, majd hozzátették: