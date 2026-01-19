Ft
A dán kormány bojkottálja az idei világgazdasági fórumot

2026. január 19. 18:22

Dánia nem küld kormányzati képviselőket az idei világgazdasági fórumra. Davos bojkottja a Grönland kapcsán kiéleződő konfliktushoz köthető, amely vámfenyegetésekig és uniós ellenlépések mérlegeléséig jutott.

A davosi Világgazdasági Fórumon ezen a héten nem képviselteti magát a dán kormány. A Bloomberg beszámolója szerint a döntés összefüggésben áll a Grönland körül kialakult, egyre élesebb nemzetközi vitával, amely az elmúlt hétvégén új szintre lépett.

A Világgazdasági Fórum közleményben reagált a dán távolmaradásra. Mint fogalmaztak: „A dán kormány képviselőit idén meghívták, a részvételről szóló döntés azonban az érintett kormány hatáskörébe tartozik”, majd hozzátették: 

Megerősíthetjük, hogy a dán kormány ezen a héten nem lesz képviselve Davosban.

Davos és a grönlandi vita összefüggései

A feszültség azután éleződött ki, hogy Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg nyolc NATO-tagállam gazdaságát. Trump szombaton jelentette be, hogy február 1-jétől 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámot vezetne be, amennyiben nem születik megállapodás Grönland megvásárlásáról.

A lépés előzménye, hogy az érintett országok jelezték: jelképes NATO-katonai tervezési gyakorlatokat hajtanának végre a félautonóm dán területen, Grönlandon, az északi-sarki sziget védelmében Kínával és Oroszországgal szemben. 

A helyzetre reagálva az Európai Unió is mérlegelni kezdte, hogy akár 93 milliárd euró értékű amerikai termékre vessen ki vámot.

A kialakult konfliktus így már nemcsak Grönland jövőjéről, hanem a transzatlanti gazdasági és politikai kapcsolatok állapotáról is szól, miközben Davos idén egy fontos európai kormány részvétele nélkül zajlik le.

bathory-odonke
2026. január 20. 13:05
"A helyzetre reagálva az Európai Unió is mérlegelni kezdte, hogy akár 93 milliárd euró értékű amerikai termékre vessen ki vámot." Vámolják meg az amerikai lng-t, meg az olajat, megérdemlik...
bagoly-29
2026. január 19. 20:49
Meg lett volna hívva rá?
magor62-2
2026. január 19. 20:08
Ezért szép ez a sok kvótanő az EU-ban, összerúgták a patkót a ruszkikkal, majd a kínaiakkal végül az USA-val is,mondom én , nem szépek de legalább pitsa hülyék és ostobák, büszke vagyok rájuk.
pugacsov-0
2026. január 19. 19:28
Ha nem, hát nem, biztos fél Trump bácsitól ! Bezzeg Dzsordzsa ő nagyot villant. Trump agyában is csak ez jár " Grab her by the pussy ! "
