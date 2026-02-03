Főhet a feje az oroszoknak: beismerte a nemzetközi szervezet, messze még a szankciók vége

Az akkor még a német Thomas Bach irányította NOB 2022-ben azt javasolta, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat zárják ki a nemzetközi viadalokból az ukrajnai háború miatt. Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semlegesként versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat.