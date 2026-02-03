Ft
Főhet a feje az oroszoknak: beismerte a nemzetközi szervezet, messze még a szankciók vége

2026. február 03. 13:40

Az oroszok már korábban is élvezhettek mentességet a szankciók alól és ez 2026-ban is előfordul majd.

2026. február 03. 13:40
A NOB tavaly nyáron hivatalba lépett zimbabwei elnöke Rómában nyilatkozott az újságíróknak néhány nappal a milánói-cortinai téli ötkarikás játékok megnyitása előtt. 

Kirsty Coventry szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) nincs menetrendje az orosz sport elleni szankciók feloldására.

Az akkor még a német Thomas Bach irányította NOB 2022-ben azt javasolta, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat zárják ki a nemzetközi viadalokból az ukrajnai háború miatt. Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semlegesként versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat. 

A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy a 2024-es párizsi nyári olimpián tizenöt orosz sportoló indulhatott, a Milánóban és Cortina d'Ampezzóban pénteken kezdődő és február 22-ig tartó téli játékokra pedig tizenhárom orosz kapott rajtjogot a NOB-tól.

(MTI) 

Nyitókép forrása: Ben STANSALL / AFP

massivement5
2026. február 03. 14:01
A toporzékoló, visongó fideszes gerontokráciára és a kádárizmusból örökölt kommunista hálózati emberekre mindig számíthatnak. Szerencsére a fiatalabbak már nagyon átlátnak a primitív moszkovita hazudozáson és az orbáni pávatáncon, nem kívánnak az orosz receptkönyből főzött, nyomorodott feudális-neoszovjet fasiszta társadalmában élni, az orosz szuronyokkal a hátukban.
