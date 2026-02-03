Főhet a feje az oroszoknak: beismerte a nemzetközi szervezet, messze még a szankciók vége

Megtörte a csendet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke: mindenki álszent módon bánt az oroszokkal
Oroszország visszatérhet a nemzetközi sportéletbe – árulta el Kirsty Coventry.
Az oroszok már korábban is élvezhettek mentességet a szankciók alól és ez 2026-ban is előfordul majd.
A NOB tavaly nyáron hivatalba lépett zimbabwei elnöke Rómában nyilatkozott az újságíróknak néhány nappal a milánói-cortinai téli ötkarikás játékok megnyitása előtt.
Kirsty Coventry szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) nincs menetrendje az orosz sport elleni szankciók feloldására.
Az akkor még a német Thomas Bach irányította NOB 2022-ben azt javasolta, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat zárják ki a nemzetközi viadalokból az ukrajnai háború miatt. Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semlegesként versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat.
A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy a 2024-es párizsi nyári olimpián tizenöt orosz sportoló indulhatott, a Milánóban és Cortina d'Ampezzóban pénteken kezdődő és február 22-ig tartó téli játékokra pedig tizenhárom orosz kapott rajtjogot a NOB-tól.
(MTI)
Nyitókép forrása: Ben STANSALL / AFP