Mivel Ukrajna lakossága vészesen megfogyatkozott, ezért a hadsereg első számú problémája már nem a fegyverzethiány (ballisztikus rakéták, lég-, és rakétavédelmi eszközök, légierő), hanem az azt kezelő emberek, katonák hiánya, ezért most már a nők kerülhetnek sorra a sorozásnál - írja a Világgazdaság.

Kijev illetékes hatóságainak viszont hozniuk kell a fő-főparancsnok Zelenszkij által előírt hadsereglétszámot (800 ezer aktív katona), és minthogy a hadra fogható férfiak (18 és 60 év közöttiek) lassan elfogynak, most az ukrán vezetés a nők besorozásával próbálja betömni a létszámréseket.