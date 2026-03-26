Hatalmas győzelmet aratott Ukrajna Budapesten, Lengyelországban is ezt emlegetik

A Papp 100-gálán a címmérkőzést megelőzően a magyar amatőr válogatott több meghatározó tagja mutatkozott be a profik között, s valamennyien, így Kovács Kruzitó, Szaka István, Akilov Pylyp és Hámori Luca is győztesen hagyta el a ringet.

Az összecsapásokon túl az esti eseményen beiktatták a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokának „alapító” tagjait, a sportág hazai olimpiai bajnokait: Kocsis Antalt (1928), Énekes Istvánt (1932), Harangi Imrét (1936), Csík Tibort (1948), Papp Lászlót (1952, 1956, 1960), Török Gyulát (1960), Gedó Györgyöt (1972) és Kovács Istvánt (1996), a szövetség jelenlegi elnökét. Évente öt taggal bővül a tagság a Magyar Ökölvívás Napján, március 25-én, azaz Papp László születésének évfordulóján. Ezúttal Adler Zsigmond, Sermer György, Erdei Zsolt, Kovács Mária és Kajdi János került be.

Ez alkalommal vették át díjaikat az előző év legjobbjai is, továbbá a gála keretében mutatták be a Magyar Nemzeti Bank erre az alkalomra 5000 és 25 000 forint névértéken kiadott érméit, valamint a Magyar Posta ünnepi bélyegívét és ünnepi borítékát, illetve látható volt az egyik ruhamárka Papp 100-kollekciója is.

Az új bélyegkülönlegességen Papp László portréja látható, amely nemzeti színekkel stilizált ringgrafikával és ikonikus mérkőzésjelenetekkel egészül ki, ezzel megidézve diadalainak pillanatait. Az első napi borítékon szintén az ökölvívó egész alakos képe jelenik meg, ahogy több pár összekötött bokszkesztyűt tart a kezében. Az elsőnapi bélyegzőn sarkára állított ring és egy pár bokszcipő szerepel. A 815 forint névértékű bélyeget Laczkó Anita grafikusművész tervezte és 40 000 példányban a Pénzjegynyomda Zrt. kivitelezte.

A szerdai napon korábban több megemlékezést, koszorúzást is tartottak a háromszoros olimpiai bajnok legenda emlékére.