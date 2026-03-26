Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország boksz ukrajna

Hatalmas győzelmet aratott Ukrajna Budapesten, Lengyelországban is ezt emlegetik

2026. március 26. 11:12

Címvédés történt.

null

A címvédő ukrán Viktor Vihriszt sikerét hozta a legendás ökölvívó, Papp László születésének századik évfordulója alkalmából rendezett szerda esti bokszgála főmérkőzése, melyen a Boksz Világszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címe volt a tét a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

A késő estébe nyúlt rendezvény utolsó meccsén gyorsan egyértelművé vált, hogy Mariusz Wach nem fogja tudni elhódítani az övet Vihriszttől, ugyan a lengyel öklöző végig bírta a 10 menetet, de az ukrán sportoló egyhangú pontozással győzött.

A 33 éves Vihriszt januárban szerezte meg a nehézsúlyú Eb-címet, amikor mindössze 16 másodperc után technikai kiütéssel legyőzte az észak-macedón Todorcse Cvetkovot. 

Az ukrán nehézsúlyú 19. profi meccsén a 18. győzelmét aratta.

A Papp 100-gálán a címmérkőzést megelőzően a magyar amatőr válogatott több meghatározó tagja mutatkozott be a profik között, s valamennyien, így Kovács Kruzitó, Szaka István, Akilov Pylyp és Hámori Luca is győztesen hagyta el a ringet.

Az összecsapásokon túl az esti eseményen beiktatták a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokának „alapító” tagjait, a sportág hazai olimpiai bajnokait: Kocsis Antalt (1928), Énekes Istvánt (1932), Harangi Imrét (1936), Csík Tibort (1948), Papp Lászlót (1952, 1956, 1960), Török Gyulát (1960), Gedó Györgyöt (1972) és Kovács Istvánt (1996), a szövetség jelenlegi elnökét. Évente öt taggal bővül a tagság a Magyar Ökölvívás Napján, március 25-én, azaz Papp László születésének évfordulóján. Ezúttal Adler Zsigmond, Sermer György, Erdei Zsolt, Kovács Mária és Kajdi János került be.

Ez alkalommal vették át díjaikat az előző év legjobbjai is, továbbá a gála keretében mutatták be a Magyar Nemzeti Bank erre az alkalomra 5000 és 25 000 forint névértéken kiadott érméit, valamint a Magyar Posta ünnepi bélyegívét és ünnepi borítékát, illetve látható volt az egyik ruhamárka Papp 100-kollekciója is.

Az új bélyegkülönlegességen Papp László portréja látható, amely nemzeti színekkel stilizált ringgrafikával és ikonikus mérkőzésjelenetekkel egészül ki, ezzel megidézve diadalainak pillanatait. Az első napi borítékon szintén az ökölvívó egész alakos képe jelenik meg, ahogy több pár összekötött bokszkesztyűt tart a kezében. Az elsőnapi bélyegzőn sarkára állított ring és egy pár bokszcipő szerepel. A 815 forint névértékű bélyeget Laczkó Anita grafikusművész tervezte és 40 000 példányban a Pénzjegynyomda Zrt. kivitelezte.

A szerdai napon korábban több megemlékezést, koszorúzást is tartottak a háromszoros olimpiai bajnok legenda emlékére.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CsG76
2026. március 26. 12:28
Ukrajna Ny-Európa után Lengyelországban aratta a legnagyobb győzelmet, őket nézték ugyanis a legnagyobb hülyének. Őszintén sajnálom azokat a lengyeleket, németeket, franciákat, amerikaiakat stb. akik még mindig azt hiszik, ez így OK és minden jó lesz.
Válasz erre
0
0
Janika50
2026. március 26. 11:44
Mindig tisztelettel gondolok Papp Lászlóra. Nekem Laci bácsi volt, gyerek koromban sokszor találkoztunk. Az Apám esküvői tanúja volt. Együtt sportoltak. Nem ökölvívás, hanem foci. A Mávautban voltak, ha jól emlékszem ők voltak a fedezetek. Melyik a jobb, vagy ball nememlékszem. Mindketten balkezesek, ballábassak voltak. Emlékszem, az öcsém első születésnapjára kapott két boxoló fabábut. Ha nyyomkodtunk egy gombot bunyóztak. A legkedvencebb játéka volt az öcskösnek. Sajnosmár elhunytak mindketten. És tanulság a nállam ifjabbaknak, -lassan már csak ilyenek lesznek- mire képes a nagypolitika. Egy kivételes tehetségű, extra klasszis sport és emberi karrierjét képes ketté törni.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. március 26. 11:42
Ahelyett, hogy a hazáját védené? Vagy azt csak Varga Ádámnak kell?
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
•••
2026. március 26. 11:27 Szerkesztve
A gálát nagyon pozitív érzéssel fogadtam, hiszen Papp László kiemelkedő sportoló, szakedző, volt. Az egész nemzet és a tágabb világ kollektív tudatába beírta magát. Sokfelé megfordultam a világban és amikor megtudták, hogy magyar vagyok, akkor két nevet azonnal mondtak. Puskás és Papp......... A hírességek csarnokának a létrehozása is nagyon kellett már, és a törekvés, miszerint a magyar ökölvívást ismét vissza kell vinni a világ vérkeringésébe, nagyon becsülendő. Azonban a gála színvonala, illetve a mérkőzések színvonala kicsit fanyalgásra késztetettet. Minden magyar győzelemnek őrölni kell, és örültem is. Viszont miért kellett klasszisokkal rangon aluli ellenfeleket hozni a mérkőzésekre. Bevallom Luca első menetét már nem néztem végig.................Értem, hogy kell a felhozó ember, de ezek az ellenfelek inkább csak zsákok voltak. Jobbat érdemeltek volna a sportolóink. Lehet fröcsögni, és bizonyára kapok hideget-meleget, de a tények makacs dolgok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!