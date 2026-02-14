Ft
Puskás Akadémia NB I MTK

Ezt nem teszik ki Felcsúton az ablakba: hiába a két kapott büntető, nem tudott nyerni a Puskás Budapesten

2026. február 14. 17:00

Az MTK ledolgozta kétgólos hátrányát, és otthon tartott egy pontot. A Puskás Akadémia hiába rúgott be két büntetőt is, nem tudott nyerni a magyar bajnokságban.

2026. február 14. 17:00
null

Az NB I 22. fordulójának második mérkőzésén az MTK a Puskás Akadémia csapatát fogadta. Mindkét együttesre hatással volt a pénteki esti Újpest–DVSC meglepő végeredménye (2–1): a fővárosi csapatot így megelőzte városi riválisa a tabellán, míg a felcsútiak csökkenthették hétpontos hátrányukat a debreceniek mögött.

A 15. percben a vendégek szerezhették meg a vezetést, a Kata Mihály szabálytalansága miatt megítélt büntetőt Nagy Zsolt váltotta gólra, Hegyi Krisztián a másik irányba vetődött, 0–1.

Szappanos Péter földöntúli bravúrja kellett hozzá, hogy Jurek egy fejessel ne egyenlítsen, aztán a PAFC megduplázta előnyét.

Varju Benedek csapott oda kicsit Nagy Zsoltnak, aki azonnal összeesett inkább látványos, mint óriási fájdalmak közepette, így immáron sértettként újabb 11-est lőhetett, ezúttal a kapu közepébe, 0–2.

Puskás Akadémia
Varju Benedek mindkét kapu előtt főszereplő volt. Fotó: Puskás Akadémia

A szünet után egyenlített az MTK a Puskás Akadémia ellen

A 60. percben Szappanos ismét nagyot hárított, de Adrian Zejlkovic távoli, megpattanó lövésénél már tehetetlen volt, 1–2.

Tíz perccel a vége előtt a csereként beállt Bognár István varázslatos indítással hozta helyzetbe Varjut, aki a léc alá bombázott, 2–2.

Ezzel ki is alakult a végeredmény: az egy pont egyik csapatnak sem segített sokat, ugyanakkor az MTK lehet elégedettebb, hiszen kétgólos hátrányból, két büntetőből kapott gól után tartott otthon egy pontot.

NB I, 22. forduló
MTK–Puskás Akadémia 2–2 (0–2)
Gól: Nagy Zs. (15., 35. – mindkettő büntetőből) ill., Zejlkovic (60.), Varju (80.) 

Nyitókép: Puskás Akadémia

