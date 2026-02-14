Ezt nem teszik ki Felcsúton az ablakba: hiába a két kapott büntető, nem tudott nyerni a Puskás Budapesten

A 60. percben Szappanos ismét nagyot hárított, de Adrian Zejlkovic távoli, megpattanó lövésénél már tehetetlen volt, 1–2.

Tíz perccel a vége előtt a csereként beállt Bognár István varázslatos indítással hozta helyzetbe Varjut, aki a léc alá bombázott, 2–2.

Ezzel ki is alakult a végeredmény: az egy pont egyik csapatnak sem segített sokat, ugyanakkor az MTK lehet elégedettebb, hiszen kétgólos hátrányból, két büntetőből kapott gól után tartott otthon egy pontot.