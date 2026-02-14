Ezt nem teszik ki Felcsúton az ablakba: hiába a két kapott büntető, nem tudott nyerni a Puskás Budapesten

Saját játékosai „hazudtolták meg” Dárdait – a Debrecen ellen nyert először az Újpest a Szélesi érában
Dzsudzsák Balázs mellé rúgta a büntetőt.
Az MTK ledolgozta kétgólos hátrányát, és otthon tartott egy pontot. A Puskás Akadémia hiába rúgott be két büntetőt is, nem tudott nyerni a magyar bajnokságban.
Az NB I 22. fordulójának második mérkőzésén az MTK a Puskás Akadémia csapatát fogadta. Mindkét együttesre hatással volt a pénteki esti Újpest–DVSC meglepő végeredménye (2–1): a fővárosi csapatot így megelőzte városi riválisa a tabellán, míg a felcsútiak csökkenthették hétpontos hátrányukat a debreceniek mögött.
A 15. percben a vendégek szerezhették meg a vezetést, a Kata Mihály szabálytalansága miatt megítélt büntetőt Nagy Zsolt váltotta gólra, Hegyi Krisztián a másik irányba vetődött, 0–1.
Szappanos Péter földöntúli bravúrja kellett hozzá, hogy Jurek egy fejessel ne egyenlítsen, aztán a PAFC megduplázta előnyét.
Varju Benedek csapott oda kicsit Nagy Zsoltnak, aki azonnal összeesett inkább látványos, mint óriási fájdalmak közepette, így immáron sértettként újabb 11-est lőhetett, ezúttal a kapu közepébe, 0–2.
A 60. percben Szappanos ismét nagyot hárított, de Adrian Zejlkovic távoli, megpattanó lövésénél már tehetetlen volt, 1–2.
Tíz perccel a vége előtt a csereként beállt Bognár István varázslatos indítással hozta helyzetbe Varjut, aki a léc alá bombázott, 2–2.
Ezzel ki is alakult a végeredmény: az egy pont egyik csapatnak sem segített sokat, ugyanakkor az MTK lehet elégedettebb, hiszen kétgólos hátrányból, két büntetőből kapott gól után tartott otthon egy pontot.
NB I, 22. forduló
MTK–Puskás Akadémia 2–2 (0–2)
Gól: Nagy Zs. (15., 35. – mindkettő büntetőből) ill., Zejlkovic (60.), Varju (80.)
Nyitókép: Puskás Akadémia