A szurkolók szerint Szoboszlai boldogtalan, nem ezt érdemli

Szoboszlai kapufáig jutott – a Liverpool ellen szakadt meg a Chelsea borzalmas sorozata
Még mindig nem biztos BL-résztvevő a Liverpool.
A Chelsea elleni mérkőzés után is mutogatott a Liverpool magyar labdarúgója, csak ezúttal nem a drukkereknek. Szoboszlai Dominik sokak szerint egyre frusztráltabbnak tűnik csapata teljesítménye miatt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén. Bár előbbi kapufáig jutott, de teljesítménye és a statisztikai mutatói szempontjából sem élete meccsét játszotta. Magához képest gyengén passzolt, a párharcokat is rendre elveszítette, mégsem ezek miatt volt dühös a lefújást követően.
Szoboszlai a játékvezetőre orrolt meg olyannyira, hogy Craig Pawson bírónak és asszisztenseinek mondta a magáét, majd feléjük legyintett és egyedül indult el az öltöző irányába, de előbb még megtapsolta a szurkolókat – erről egy videó is készült.
A magyar középpályás frusztrációja ezúttal nem váltott ki olyan érzelmeket a drukkerekből, mint amikor feléjük mutogatott a Manchester Citytől elszenvedett négygólos vereség után, sőt a legtöbben közülük megvédték a közösségi médiában.
„Az egyetlen, akiben megvan a szenvedély. Leendő csapatkapitány.”
„Olyan, mintha egyedül lenne a csapatban: csak ő játszik, védekezik és letámad, próbál változtatni a dolgokon.”
„Sokkal többet érdemelne.”
Nem meglepetés, hogy elégedetlen. Jobbat érdemel ennél a liverpooli csapatnál, nem mindenki üti meg az ő szintjét.”
„Látszik, hogy mindent belead – szégyen, hogy senki másnak nincs meg az ereje, hogy tartsa vele a lépést. Kezdek aggódni, hogy ha ez így folytatódik, a távozáson fog gondolkodni.”
„Nem a csapattársaira akadt ki, hanem a játékvezetésre.”
A negyedik helyezett Liverpool FC legközelebb pénteken lép pályára, a Premier League 37. fordulójában közvetlen riválisa, az ötödik Aston Villa otthonába látogat (mindkét együttesnek 59 pontja van).
Nyitókép: Peter Powell/ AFP