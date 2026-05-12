Liverpool FC Chelsea Szoboszlai Dominik

A szurkolók szerint Szoboszlai boldogtalan, nem ezt érdemli

2026. május 12. 12:13

A Chelsea elleni mérkőzés után is mutogatott a Liverpool magyar labdarúgója, csak ezúttal nem a drukkereknek. Szoboszlai Dominik sokak szerint egyre frusztráltabbnak tűnik csapata teljesítménye miatt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén. Bár előbbi kapufáig jutott, de teljesítménye és a statisztikai mutatói szempontjából sem élete meccsét játszotta. Magához képest gyengén passzolt, a párharcokat is rendre elveszítette, mégsem ezek miatt volt dühös a lefújást követően.

Szoboszlai Dominik mögött a liverpooli szurkolók: szerintük ennél a csapatnál ő jobbat érdemelne / Fotó: Paul Ellis / AFP

Szoboszlai a játékvezetőre orrolt meg olyannyira, hogy Craig Pawson bírónak és asszisztenseinek mondta a magáét, majd feléjük legyintett és egyedül indult el az öltöző irányába, de előbb még megtapsolta a szurkolókat – erről egy videó is készült.

A magyar középpályás frusztrációja ezúttal nem váltott ki olyan érzelmeket a drukkerekből, mint amikor feléjük mutogatott a Manchester Citytől elszenvedett négygólos vereség után, sőt a legtöbben közülük megvédték a közösségi médiában.

„Az egyetlen, akiben megvan a szenvedély. Leendő csapatkapitány.”

„Olyan, mintha egyedül lenne a csapatban: csak ő játszik, védekezik és letámad, próbál változtatni a dolgokon.”

„Sokkal többet érdemelne.”

Nem meglepetés, hogy elégedetlen. Jobbat érdemel ennél a liverpooli csapatnál, nem mindenki üti meg az ő szintjét.”

„Látszik, hogy mindent belead – szégyen, hogy senki másnak nincs meg az ereje, hogy tartsa vele a lépést. Kezdek aggódni, hogy ha ez így folytatódik, a távozáson fog gondolkodni.”

„Nem a csapattársaira akadt ki, hanem a játékvezetésre.”

A negyedik helyezett Liverpool FC legközelebb pénteken lép pályára, a Premier League 37. fordulójában közvetlen riválisa, az ötödik Aston Villa otthonába látogat (mindkét együttesnek 59 pontja van). 

Szoboszlai a Chelsea ellen kapufáig jutott

Nyitókép: Peter Powell/ AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falus-i
2026. május 12. 13:51
Már két éve írtam ezt, nem odavaló, nem a Liverpoolba. Az egy futballipari nagyvállalat, sokszor foci nélkül, rakkolva megy előre. Sémákat játszik a csapat, ez elég jól látható sokszor, amikor nagy totálban adnak képet, néha mintha nem tudnának a labdával mit kezdeni... Talán egy olasz csapatban, nézve azt a bajnoskságot, igazán kifutná magát Szoboszlai...
deniel
2026. május 12. 13:20
Ki mint veti ágyát.. sajnos ő is sokszor tompítja a mérkőzéseket hol van ő egy Pedritől egy Ferrántól akik játékukkal mutatnak irányt a többinek...
gullwing
2026. május 12. 12:25
Hát nem Szoboszlai a leggyengébb a Liverpoolban... Sőt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!