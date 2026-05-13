A gyerekszám csökkenése miatt nincs szükség ennyi állami akadémiára a klubtulajdonos szerint

Csapata hivatalos honlapjának nyilatkozott az MTK Budapest labdarúgóklubjának kizárólagos tulajdonosa, Zakor Sándor. A sportvezető elárulta: ahogy mindig, most is félig üres nála a pohár az idénnyel kapcsolatban, ugyanakkor sportszakmai és pénzügyi szempontból is sikeres szezont zárnak.

„A férfi felnőtt csapatunk a szezonra megfogalmazott elvárásainktól elmaradva, de megőrizte NB I-es tagságát. Ez a minimumfeltétel kulcsfontosságú annak érdekében, hogy zökkenőmentesen folytathassuk a munkát. Ugyanakkor továbbra is ahhoz tartjuk magunkat, hogy az MTK-nak stabil NB I-es csapatként a mezőny első felében kellene végeznie, lehetőleg a dobogóért harcolva. (…) Én a pályán elért idei eredményekről bővebben nem szeretnék beszélni, hiszen a szakmai értékelés a klubvezetés dolga. Annyit viszont szeretnék hozzátenni, hogy a sportszakmai céljaink elérésének feltételeit elsősorban a játékosnevelésre, szerepeltetésre és értékesítésre épülő működési modellünk teremti meg.