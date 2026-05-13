A gyerekszám csökkenése miatt nincs szükség ennyi állami akadémiára a klubtulajdonos szerint

Zakor Sándor szerint túl sok az állami akadémia, a jelenleginek alig a felére lenne szükség. Az MTK Budapest labdarúgóklubjának kizárólagos tulajdonosa elárulta: kereskedelmi bevételeik nem kapcsolódnak a politikához.
Csapata hivatalos honlapjának nyilatkozott az MTK Budapest labdarúgóklubjának kizárólagos tulajdonosa, Zakor Sándor. A sportvezető elárulta: ahogy mindig, most is félig üres nála a pohár az idénnyel kapcsolatban, ugyanakkor sportszakmai és pénzügyi szempontból is sikeres szezont zárnak.
„A férfi felnőtt csapatunk a szezonra megfogalmazott elvárásainktól elmaradva, de megőrizte NB I-es tagságát. Ez a minimumfeltétel kulcsfontosságú annak érdekében, hogy zökkenőmentesen folytathassuk a munkát. Ugyanakkor továbbra is ahhoz tartjuk magunkat, hogy az MTK-nak stabil NB I-es csapatként a mezőny első felében kellene végeznie, lehetőleg a dobogóért harcolva. (…) Én a pályán elért idei eredményekről bővebben nem szeretnék beszélni, hiszen a szakmai értékelés a klubvezetés dolga. Annyit viszont szeretnék hozzátenni, hogy a sportszakmai céljaink elérésének feltételeit elsősorban a játékosnevelésre, szerepeltetésre és értékesítésre épülő működési modellünk teremti meg.
Ezen a téren pedig ismét sikerült egyet előrelépni, és megdönteni az egy szezonra jutó értékesítési bevételeink rekordját. Kosznovszky Márk, Molnár Rajmund, Vitályos Viktor és Vasziljevics Andrej is a hazainál erősebb ligába, jó piacokra léptek tovább tőlünk. Ez fontos teljesítménymérő számomra, és azt mutatja, hogy a több mint fél évtizede építgetett klubmodell egyre érettebbé válik.”
Hozzátette: az MTK célja nem a játékosértékesítés, hanem a hosszú távú, gazdaságilag is fenntartható stabilitás és a pályán elért sportszakmai sikerek.
„Stratégiánkban az MTK utánpótlása egyszerre a klub kimagasló erőssége és stratégiai befektetés, melyet folyamatosan fejleszteni kell, hogy betöltse a szerepét. Ez a szerep pedig nem más, mint a felnőtt csapat minőségi játékosutánpótlásának biztosítása; és a játékosértékesítésből realizált bevétel, melyet újrabefektetünk, illetve a sportszakmai eredményesség kereteinek megteremtésére költünk. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben hosszú éveken át jól dolgoznak a kollégáim, sportszakmai sikereknek is gyakrabban örülhetünk majd a Hungária körúton. Minél érettebb egy ilyen klubmodell, annál nagyobb a stabilitása és tágabb a mozgástere is.”
Arról is megkérdezték: meglátása szerint szükség van-e ennyi állami akadémiára?
A gyerekszám csökkenése miatt sincs szükség tíz állami akadémiára; én azzal a régóta levegőben lógó tervezettel értek egyet, hogy négy top-akadémia elegendő lenne az ország méretét, az igazolt utánpótláskorú játékosok számát figyelembe véve.
Ez szakmai és pénzügyi kérdés is. Az akadémiai munka minőségét korosztályonként nem a legjobb, hanem a leggyengébb játékosok határozzák meg: ha a keret átlagos készségszintje nem megfelelő, az a plafont is lejjebb veszi, és a legjobb játékosokból sem lehet kihozni a maximumot, hiszen a legjobbaknak a legjobbakkal kellene versenyeznie, edzenie nap mint nap a maximális fejlődés érdekében. Bármilyen rendszer is jöjjön, abban biztos vagyok, hogy a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia a teljesítménye okán megtalálja benne a helyét. Csak egy érdekesség: minden beérett utánpótlás korosztályunkból bemutatkozott legalább egy játékos a felnőtt magyar válogatottban.”
Zakor Sándor azt is kijelentette: az MTK futballklubja stabil helyzetben van a kormányváltás ellenére is, mert kereskedelmi bevételeik eddig sem kapcsolódtak a politikához.
„A fiatal játékosok képzésére, szerepeltetésére és értékesítésére felépített klubmodellünk pénzügyileg évről évre érettebb, így nem kevesebb, hanem több értéket tudunk kínálni. Sokan azt vetítik elő, hogy a jövőben még inkább piaci alapokra épül majd a rendszer, bennünket ez biztosan nem érint hátrányosan. Ahogy az üzleti életben, úgy a sportban is a verseny híve vagyok.
Ha csak az NB I-es csapathoz kapcsolódó kiadásokat tekintjük, akkor gyakorlatilag a klubmodellünkre alapozva teljes egészében tudjuk finanszírozni a működésünket.
A teljes költségvetésünkben mintegy 35%-ot az utánpótlással kapcsolatos kiadások jelentik, ebben a többi kiemelt akadémiát működtető klubhoz hasonlóan mi is segítséget kaptunk az állami és szövetségi sportfinanszírozás révén. A maradék 65%-ot viszont saját üzleti tevékenységeink révén termeljük ki, legyen szó transzferekről, UEFA nevelési-képzési díjakról, szponzori együttműködésekről, és (egyelőre) kisebb hányadban a meccsnapi, valamint merchandise bevételekről.”
Nyitókép: Róka László