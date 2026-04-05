hegyi krisztián balhé Újpest Kádár Tamás NB I MTK

Balhé Újpesten: saját csapattársával üvöltözött az 57-szeres válogatott játékos (VIDEÓ)

2026. április 05. 15:27

Két MTK-játékos kis híján egymásnak ugrott az Újpest elleni mérkőzésen. Kádár Tamás és Hegyi Krisztián között az egész meccsen nem volt meg az összhang, és a korábbi válogatott védő a hajrában majdnem rátámadt a fiatal kapusra.

2026. április 05. 15:27
null

A labdarúgó NB I 28. fordulójának szombati játéknapján az MTK 2–2-es döntetlenre végzett idegenben az Újpesttel. A kiesés ellen harcoló kék-fehérek nem lehetnek elégedetlenek az eredménnyel, hiszen a 95. percben lőtt góllal mentettek pontot, de az biztos, hogy két játékosuknak, Hegyi Krisztiánnak és Kádár Tamásnak volt mit megbeszélnie egymással a mérkőzés után.

 

Az MTK kapusa és 57-szeres válogatott védője között az egész meccsen nem volt meg az összhang, a hazaiak a tizedik percben az ő ügyetlenkedésüket kihasználva szerezték meg először a vezetést.

A hajrában aztán, már 1–1-es állásnál a két futballista megint nem értette meg egymást, de ekkor Kádár már erőteljesen ki is fejezte a nemtetszését. Az újpestiek felívelése után a 36 esztendős hátvéd fejjel a saját kapuja felé terelte a labdát, szerette volna, ha Hegyi kilép a kapuból, és magához öleli azt, ám a kapus nem jött, így Kádár biztos, ami biztos alapon inkább kivágta szögletre a labdát. Ezt követően a két játékos összeszólalkozott egymással, sőt Kádárban annyira felment a pumpa, hogy védőtársának, Ilia Beriasvilinek kellett őt lefognia, nehogy a nagy ordibálás közepette még neki is rontson a fiatal kapusnak.

Kádár Tamást lehordták a szurkolók

  • „Kádár sosem volt a kedvencem, egy agresszív, bunkó, beképzelt játékos. Az esetnél a kapus messze volt a labdától, jól tette, hogy nem jött ki. Kádár meg jól döntött, hogy kirúgta, fölösleges feszültséget keltett” – kommentálta az eseményeket egy szurkoló az M4 Sport Facebook-oldalán.
  • „Kádárnak egy életre meg kellene tanulnia, hogy amíg nem hallja a kapusától, hogy ordítva tudtára adja a védőinek, hogy »jövök!«, addig nem integetek a kapusomnak, hanem a labdára koncentrálok, és egy ilyen helyzetben olyan messze rúgom a kaputól, amilyen messze lehetséges” – írta egy másik.
  • „Szerintem a mutogatás helyett a tisztázással kellett volna foglalkoznia egyből, mert elég messze volt a kapus” – jegyezte meg egy harmadik.

A bajnokságban immár kilenc mérkőzés óta nyeretlen MTK a következő fordulóban a ZTE ellen folytatja a kiesés elkerüléséért zajló küzdelmet.

Nyitókép: Facebook / MTK Budapest

Újpest–MTK 2–2 – a mérkőzés összefoglalója

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
altona-2
2026. április 05. 21:30
A szar meg a fos....
donciccio-2
2026. április 05. 16:53
az edző talán ha lecserélte volna ezt a Kádárt már a gól után
chief Bromden
2026. április 05. 15:39
A tizenhatosról egy szar fejes, és a kapusa nyakába varrná. :( Minden pénzt megér a szponzoroknak. :D
