Balhé Újpesten: saját csapattársával üvöltözött az 57-szeres válogatott játékos (VIDEÓ)

Az MTK kapusa és 57-szeres válogatott védője között az egész meccsen nem volt meg az összhang, a hazaiak a tizedik percben az ő ügyetlenkedésüket kihasználva szerezték meg először a vezetést.

A hajrában aztán, már 1–1-es állásnál a két futballista megint nem értette meg egymást, de ekkor Kádár már erőteljesen ki is fejezte a nemtetszését. Az újpestiek felívelése után a 36 esztendős hátvéd fejjel a saját kapuja felé terelte a labdát, szerette volna, ha Hegyi kilép a kapuból, és magához öleli azt, ám a kapus nem jött, így Kádár biztos, ami biztos alapon inkább kivágta szögletre a labdát. Ezt követően a két játékos összeszólalkozott egymással, sőt Kádárban annyira felment a pumpa, hogy védőtársának, Ilia Beriasvilinek kellett őt lefognia, nehogy a nagy ordibálás közepette még neki is rontson a fiatal kapusnak.