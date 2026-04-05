Balhé Újpesten: saját csapattársával üvöltözött az 57-szeres válogatott játékos (VIDEÓ)

Két MTK-játékos kis híján egymásnak ugrott az Újpest elleni mérkőzésen. Kádár Tamás és Hegyi Krisztián között az egész meccsen nem volt meg az összhang, és a korábbi válogatott védő a hajrában majdnem rátámadt a fiatal kapusra.
A labdarúgó NB I 28. fordulójának szombati játéknapján az MTK 2–2-es döntetlenre végzett idegenben az Újpesttel. A kiesés ellen harcoló kék-fehérek nem lehetnek elégedetlenek az eredménnyel, hiszen a 95. percben lőtt góllal mentettek pontot, de az biztos, hogy két játékosuknak, Hegyi Krisztiánnak és Kádár Tamásnak volt mit megbeszélnie egymással a mérkőzés után.
Az MTK kapusa és 57-szeres válogatott védője között az egész meccsen nem volt meg az összhang, a hazaiak a tizedik percben az ő ügyetlenkedésüket kihasználva szerezték meg először a vezetést.
A hajrában aztán, már 1–1-es állásnál a két futballista megint nem értette meg egymást, de ekkor Kádár már erőteljesen ki is fejezte a nemtetszését. Az újpestiek felívelése után a 36 esztendős hátvéd fejjel a saját kapuja felé terelte a labdát, szerette volna, ha Hegyi kilép a kapuból, és magához öleli azt, ám a kapus nem jött, így Kádár biztos, ami biztos alapon inkább kivágta szögletre a labdát. Ezt követően a két játékos összeszólalkozott egymással, sőt Kádárban annyira felment a pumpa, hogy védőtársának, Ilia Beriasvilinek kellett őt lefognia, nehogy a nagy ordibálás közepette még neki is rontson a fiatal kapusnak.
A bajnokságban immár kilenc mérkőzés óta nyeretlen MTK a következő fordulóban a ZTE ellen folytatja a kiesés elkerüléséért zajló küzdelmet.
