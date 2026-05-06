Katzenbach Imre Katzenbach-gyilkosság bíróság Fővárosi Ítélőtábla Fővárosi Törvényszék Curtis MTK

Ítéletet hoztak a meggyilkolt volt MTK-labdarúgó ügyében, többen sírva fakadtak

2026. május 06. 16:15

Ítéletet hoztak a meggyilkolt volt MTK-labdarúgó ügyében, többen sírva fakadtak a tárgyalóteremben. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán hatályon kívül helyezte a Katzenbach-gyilkosságban hozott elsőfokú végzést.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán hatályon kívül helyezte a Katzenbach-gyilkosságban hozott elsőfokú ítéletet, és egyben új eljárás lefolytatását írta elő. A táblabíróság indoklása szerint a Fővárosi Törvényszék súlyos eljárásjogi hibát vétett, ami megakadályozta az ítélet érdemi felülvizsgálatát. Elmaradt például a bizonyítékok egymással összefüggő, teljes körű, együttes értékelése.

Borbás Virág Bernadett tanácselnök a Katzenbach-gyilkosság perén (Fotó: MTI / Purger Tamás)

A törvényszék első fokon 2025 áprilisában életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte az ügy három vádlottját, akik a vádirat szerint 2009 szeptemberében meggyilkolták Katzenbach Imrét, az MTK egykori labdarúgóját. A táblabíróság fenntartotta a három vádlott letartóztatását.

Borbás Virág Bernadett, a Fővárosi Ítélőtábla tanácsvezető bírója a törvényszék indokolási kötelezettségének elmulasztását is kiemelte, ahogy azt is, hogy a törvényszék nem kellően foglalkozott a védelem eljárásjogi kifogásaival. Az elsőfokú bíróság csak utalt bizonyos tanúk vallomására, ahelyett, hogy ezeket értékelte és összeegyeztette volna a bizonyítékokkal – folytatta a táblabíróság végzésének indoklását.

Kitért arra is, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztotta az Eclipse-ügy megfelelő értékelését. Ez azért lett volna fontos, mert az Eclipse Informatikai Zrt. volt az a cég, amelynél azok a gazdasági bűncselekmények történtek, amelyek összefüggésbe hozhatók a gyilkossággal.

A bíró többször visszautalt a korábban beismerő és a többiekre terhelő vallomást tevő, külön eljárásban elítélt H. Attila ellentmondásos tanúvallomására, amelyet szintén nem értékelt megfelelően a törvényszék, pedig a tényállás lényegében az ő vallomásán alapult. Nem sikerült tisztázni, hogy a gyilkosságra való megbízás során ki, kinek, mit mondott és kinek milyen szerepe volt az emberölésben, az hogyan zajlott pontosan. A táblabíróság annak tisztázását is hiányolta, hogy vádban szereplő pénztartozás valóban egyértelmű indokot szolgáltatott-e a gyilkosságra.

Vádlottak a Katzenbach-gyilkosság perén (Fotó: MTI / Purger Tamás)

A Katzenbach-ügy előzményei

A vád szerint 2007-ben Katzenbach Imre névlegesen elvállalta egy gazdasági társaság vezető tisztségét úgy, hogy a cég által valótlanul kiállított számlák ellenértékét készpénzben felvette, és visszajuttatta a zrt. két vezetőjének. Egyik alkalommal azonban nem adta vissza a felvett 500 millió forintot, hanem azzal külföldre távozott, ahol a pénz egy részét el is költötte. Az elsőrendű vádlott, és időközben elhunyt társa ezért neheztelt a sértettre, és attól is tartva, hogy Katzenbach a hatóságokhoz fordul, elhatározták, hogy megöletik a volt labdarúgót. A gyilkossággal egy barátjukat, H. Attilát bízták meg, aki végül a másod- és harmadrendű vádlottal gyilkoltatta meg 2009. szeptember 28-án Katzenbach Imrét a Baranya vármegyében található Baranyajenő külterületén. A volt labdarúgó földi maradványait csak 2020-ban találták meg a hatóságok.

A törvényszék első fokon 

  • az elsőrendű vádlott H. Lászlót felbujtóként elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját 25 évben állapította meg a bíróság. 
  • A másodrendű vádlottat, Sz. Lajost társtettesként elkövetett emberölésben találta bűnösnek a törvényszék, ezért ugyancsak életfogytiglani szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Esetében 27 évben határozták meg a feltételesen szabadlábra helyezés legkorábbi időpontját. 
  • A harmadrendű vádlottat, L. Istvánt szintén életfogytiglani fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélték társtettesként elkövetett emberölés miatt, úgy, hogy legkorábban 25 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra. 

Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett.

A táblabíróság ítélete szerint a megismételt eljárást a Fővárosi Törvényszék egy másik tanácsának kell lefolytatnia. Az ügyészség bejelentette, hogy megfellebbezik a táblabíróság végzését. A védelem tudomásul vette az ítéletet, de a vádlottak és képviselőik a kényszerintézkedés enyhítését indítványozták.

Az ítélet kihirdetésekor a teremben hatalmas volt az öröm a hozzátartozók részéről, Sz. Lajos testvére, Curtis és több családtag is sírva fakadt az ítélet kihirdetésekor

 – derül ki az Index beszámolójából.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-4
2026. május 06. 16:40
Ismét gyors volt az bíróság . A Katzenbach‑ügy tárgyalása összesen nagyjából 17 évig húzódott, a 2009-es gyilkosságtól a 2026. május 6‑án kihirdetett másodfokú döntésig. A szektás barmok meg azt gondolják, hogy most majd 1 év alatt , vagy inkább azonnal a rács mögé mennek a fideszesek!
chief Bromden
2026. május 06. 16:31
Akkor még eddig védett nevek is előkerülhetnek?
Galerida
2026. május 06. 16:18
Hát ha valamire még büszkék lehetünk Péter mellett, az az igazságszolgáltatás! Kormánytól függetlenül.....
