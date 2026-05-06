Ítéletet hoztak a meggyilkolt volt MTK-labdarúgó ügyében, többen sírva fakadtak

A bíró többször visszautalt a korábban beismerő és a többiekre terhelő vallomást tevő, külön eljárásban elítélt H. Attila ellentmondásos tanúvallomására, amelyet szintén nem értékelt megfelelően a törvényszék, pedig a tényállás lényegében az ő vallomásán alapult. Nem sikerült tisztázni, hogy a gyilkosságra való megbízás során ki, kinek, mit mondott és kinek milyen szerepe volt az emberölésben, az hogyan zajlott pontosan. A táblabíróság annak tisztázását is hiányolta, hogy vádban szereplő pénztartozás valóban egyértelmű indokot szolgáltatott-e a gyilkosságra.

Vádlottak a Katzenbach-gyilkosság perén (Fotó: MTI / Purger Tamás)

A Katzenbach-ügy előzményei

A vád szerint 2007-ben Katzenbach Imre névlegesen elvállalta egy gazdasági társaság vezető tisztségét úgy, hogy a cég által valótlanul kiállított számlák ellenértékét készpénzben felvette, és visszajuttatta a zrt. két vezetőjének. Egyik alkalommal azonban nem adta vissza a felvett 500 millió forintot, hanem azzal külföldre távozott, ahol a pénz egy részét el is költötte. Az elsőrendű vádlott, és időközben elhunyt társa ezért neheztelt a sértettre, és attól is tartva, hogy Katzenbach a hatóságokhoz fordul, elhatározták, hogy megöletik a volt labdarúgót. A gyilkossággal egy barátjukat, H. Attilát bízták meg, aki végül a másod- és harmadrendű vádlottal gyilkoltatta meg 2009. szeptember 28-án Katzenbach Imrét a Baranya vármegyében található Baranyajenő külterületén. A volt labdarúgó földi maradványait csak 2020-ban találták meg a hatóságok.

A törvényszék első fokon