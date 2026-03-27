„Ez az egy probléma volt velük” – ezért nem az angol sztárklubhoz igazolt a magyar labdarúgás nagy ígérete

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Hamburg pénteken bejelentette, hogy szerződtette az MTK tehetségét, Vasziljevics Andrejt, aki a nyáron csatlakozik új klubjához. A 16. életévét március 25-én betöltő játékos átigazolásának hátteréről az édesapjával, a korábban több NB I-es csapatban is megforduló, az Újpesttel Magyar Kupát, a Videotonnal és a Honvéddal bajnoki címet nyerő Dusan Vasziljeviccsel beszélgettünk.

„A Hamburg tavaly nyár óta figyelte Andrejt, nagyon sok meccsen is megnézték, december óta pedig már velem és az MTK-val is egyeztettek a transzferről – mondta a Mandinernek a korábbi középpályás, aki nemcsak szülőként, hanem menedzserként is terelgeti fia útját. – Több lehetőségünk volt, azokat is meg akartuk vizsgálni, majd három-négy klubra szűkítettük a kört, és Andrej születésnapjáig akartunk döntést hozni. Minden szempontból a Hamburg volt a legjobb választás.”