„Ez az egy probléma volt velük” – ezért nem az angol sztárklubhoz igazolt a magyar labdarúgás nagy ígérete

Serdülőként már profi focista! Ilyen is csak Magyarországon történhet?
Tizennégy éves játékossal kötött szerződést az MTK Budapest. Nagy külföldi klubok sem tudták elcsábítani a magyar tehetséget.
A Hamburg pénteken bejelentette a magyar utánpótlás-válogatott Vaszoljevics Andrej szerződtetését. A 16 éves játékos édesapja, a magyar bajnok és kupagyőztes Dusan Vasziljevics a Mandinernek nyilatkozott az átigazolás hátteréről.
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Hamburg pénteken bejelentette, hogy szerződtette az MTK tehetségét, Vasziljevics Andrejt, aki a nyáron csatlakozik új klubjához. A 16. életévét március 25-én betöltő játékos átigazolásának hátteréről az édesapjával, a korábban több NB I-es csapatban is megforduló, az Újpesttel Magyar Kupát, a Videotonnal és a Honvéddal bajnoki címet nyerő Dusan Vasziljeviccsel beszélgettünk.
„A Hamburg tavaly nyár óta figyelte Andrejt, nagyon sok meccsen is megnézték, december óta pedig már velem és az MTK-val is egyeztettek a transzferről – mondta a Mandinernek a korábbi középpályás, aki nemcsak szülőként, hanem menedzserként is terelgeti fia útját. – Több lehetőségünk volt, azokat is meg akartuk vizsgálni, majd három-négy klubra szűkítettük a kört, és Andrej születésnapjáig akartunk döntést hozni. Minden szempontból a Hamburg volt a legjobb választás.”
A 43 esztendős apuka elárulta, fia iránt
is intenzíven érdeklődött.
Azért választották a HSV-t, mert az ő projektjük volt a legmeggyőzőbb, és az Energie Cottbus korábbi légiósaként tudja, mit jelent az, ha egy német klub ilyen komoly perspektívát lát egy fiatal játékosban és ennyi pénzt áldoz a megszerzésére.
A Bild információi szerint a Bundesligába tavaly hét év után visszajutó Hamburg 1.5 millió eurót (átszámítva körülbelül 580-600 millió forintot) fizet az MTK-nak Vasziljevics Andrej játékjogáért, de a végleges vételár bizonyos feltételek teljesülése esetén tovább emelkedhet. Ez egybecseng az olasz transzferguru, Fabrizio Romano pénteki X-bejegyzésével, melynek értelmében az átigazolási díj a bónuszokkal együtt a 2.5 millió eurót is elérheti.
Dusan Vasziljevicset arról is megkérdeztük, hogy a következő világbajnoki ciklus végén, tehát nagyjából négy-öt év múlva mivel lenne elégedett fia pályafutásával kapcsolatban.
Talán túlságosan is ambiciózus vagyok, és lehet, hogy kinevetnek majd miatta, de remélem, hogy jövőre már lehetőséget kap a Bundesligában, és két-három éven belül elmegy a Premier League-be vagy a Real Madridba. Nagyon szeretne egyszer az angol bajnokságban játszani, ezért is volt nehéz nemet mondani a Newcastle-nek.
Nagyon kitartóak voltak, sosem felejtem el nekik, amit az elmúlt egy hónapban azért tettek, hogy őket válasszuk, még akkor is hívtak, amikor Hamburgban már a tollat fogtam a kezemben a szerződés aláírásához. Az MTK-nak anyagilag az angol klub tette a legjobb ajánlatot, az az egy probléma volt velük, hogy oda a szabályok szerint csak tizennyolc éves korában igazolhatott volna, nekem pedig nem volt világos, hogy az addig hátralévő két évben mi lenne Andrejjel. Ezért döntöttünk inkább olyan csapat mellett, amely a fejlődését szem előtt tartva egyből tud vele foglalkozni” – nyilatkozta.
A magyar utánpótlás-válogatott Vasziljevics Andrej átigazolásában – aki az MLSZ adatbankja szerint az elmúlt két és fél évben 68 mérkőzésen 68 gólt szerzett az MTK korosztályos együtteseiben – az EM Sports is segédkezett. Édesapja elmondta, a menedzseriroda tulajdonosát, a többek között Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és a nyáron a Sparta Prahához igazoló Vitályos Viktor ügyeit is intéző Esterházy Mátyást régóta ismeri, ezért is kereste meg őt, ízig-vérig profi szakembernek tartja, és nagyon jó volt vele együttműködni a tárgyalások során.
Esterházy Mátyás Vasziljevics Andrejről: A benne rejlő potenciál nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre
„A mostani átigazolás abból a szempontból is különleges az életünkben, hogy olyan futballistáról beszélünk, akinek az édesapja is játékosügynökként dolgozik, ennek köszönhetően a nagyon stabil emberi háttér mellett erős szakmai támasza is a fiának – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás az EM Sports hírlevelében. – Ezzel együtt Dusannal úgy éreztük, hogy a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal képesek vagyunk segíteni Andrej jövőjét. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, és örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban ugyanazt a klubot gondoltuk ideális következő lépcsőfoknak. Nagyon bízunk ebben a projektben, mert olyan potenciál rejlik Andrejben, amely nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre.”
„Boldog vagyok, hogy olyan üzletben játszottunk szerepet, amely mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz. Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik, és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. Ennek is köszönhető, hogy közvetlenül Vitályos Viktor átigazolása után egy újabb, európai szinten is kiemelkedő transzfert sikerült megvalósítanunk közösen. Pécsi Ármin, Vitályos Viktor vagy most éppen Vasziljevics Andrej példája azt mutatja, hogy amennyiben a játékosok a megfelelő időben és szinten megkapják a szükséges bizalmat és játékperceket, akkor a magyar klubokkal karöltve képesek vagyunk nemzetközi szinten is kiemelkedő üzleti lehetőségeket teremteni” – tette hozzá Esterházy.
