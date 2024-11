Serdülőként már profi focista! Ilyen is csak Magyarországon történhet?

Nyitókép: mtkbudapest.hu

Vasziljevics Andrej neve ma még talán a legfanatikusabb MTK-drukkereknek sem mond semmit. A Vasas Kubala Akadémián nevelkedett játékos azonban rendkívül fiatalon felhívta magára a figyelmet, mindössze 14 és fél évesen aláírta élete első profi szerződését az NB I-es MTK Budapestnél. A 2010-es születésű futballistát a világ legnagyobb klubjai is szerették volna leigazolni az utánpótláscsapatukba a magyar utánpótlás-válogatottakban nyújtott teljesítményének köszönhetően – legutóbb két gólt is szerzett az U15-ös korosztályos válogatott meccsein –, de a fiatal játékos és családja úgy döntött, hogy az MTK-val köt hosszútávú megállapodást. A kék-fehérek arra nem tértek ki a honlapjukon közzétett hírben, hogy meddig írt alá Vasziljevics

A fiatal csatár jelenleg az U15-ös csapatban szerepel, de az U16-osoknál is lehetőséget kapott már, korosztályában vezeti a góllövőlistát,

míg tavaly, az U14-eseknél gólkirályi címet szerzett 33 góllal. Amúgy az elmúlt három és fél szezonban lejátszott 96 bajnokiján 161 gólig jutott a különböző korosztályokban.

„Nagyon örülök neki, hogy én vagyok a legfiatalabb játékos, aki profi szerződést kapott, de ez még csak a kezdet. Még ennél is keményebben kell dolgoznom, hogy tovább haladjak ezen az úton, és folyamatosan fejlődjek játékosként. Szeretnék minél hamarabb a felnőtt csapat közelébe kerülni, de tudom, ezért rengeteget kell még tennem” – mondta a szerződés aláírását követően Vasziljevics Andrej, akinek a vezetékneve persze ismerős lehet a magyar szurkolóknak. Igen, az ő édesapja Dusan Vasziljevics, aki itthon focizott a Békéscsabában, a Kaposvári Rákócziban, az Újpestben, a Videotonban és a Budapest Honvédban. A 42 éves egykori irányító jelenleg menedzserként dolgozik, így ő intézte a fia szerződését is.

„Minden korosztályban gólkirály volt, lehetett látni, hogy érzi a kaput, de kíváncsi voltam arra, hogy nagy pályán miként teljesít majd. T

izennégy évesen igazolt az MTK-ba, akkor jött a váltás és újra gólkirály lett. Viszont nagyon az elején vagyunk még, most kell csendben maradni és dolgozni. A mozgása nagyon hasonlít az enyémre, és több olyan dolgot is látok nála, amit korábban nálam is észrevehettek. Én is gólerős voltam, és fiatalon csatárt is játszottam, de aztán átkerültem a középpályára, de onnan is gólt akartam rúgni. A fiam jobban lő, jobbal is, ballal is veszélyes a kapura. Hogy miért nem ment el valamelyik nagy klubhoz? Mert most a legjobb helyen van. Tovább tud fejlődni, jó emberek veszik körül, jó kezekben van és nyugodt lehetek én is” – mondta el a véleményét a fiáról az M4 Sportnak Dusan Vasziljevics. Andrej este amúgy nem példa nélküli, Nyugat-Európában bevett szokás, hogy a klubok már ilyen fiatalon magukhoz kötik a kirívóan tehetségesebb játékosaikat.