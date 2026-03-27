Orbán Viktor Veszprémben: Zelenszkij is elindult a magyar választáson (Videó)

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
A háborúból való kimaradás a legfontosabb vállalás a miniszterelnök szerint. Orbán Viktort hatalmas tömeg várta Veszprémben.
Csütörtöki törökszentmiklósi látogatása után pénteken Veszprémben és Győrben folytatja országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az április 12-i országgyűlési választás tétjére hívja fel az Óváros téren összegyűlt tömeg figyelmét.
A kormányfő törökszentmiklósi látogatása mellett ezen a héten már találkozott a választókkal Kecskeméten, Nagykanizsán és Esztergomban is, ahol megerősítette: a legfontosabb vállalás a háborúból való kimaradás.
A veszprémi rendezvény első felszólalója Ovádi Péter volt, aki úgy fogalmazott, sok álmunk és célunk van, amit közösen el lehet érni. Hegedűs Barbara országgyűlési képviselőjelölt arról beszélt, hálás az eddig kapott támogatásért és bizalomért. Mint mondta, akik hittel tevékenykednek, azok a jövőt építik, az elmúlt 16 évben pedig soha nem látott fejlesztésekhez jutott a térség.
A választás tétje, hogy meg tudjuk védeni az országot, vagy kiszolgáltatjuk azt külföldi érdekeknek. Bármilyen válsághelyzet van, számunkra mindig a magyar érdek az első, mi nem félünk a kihívásoktól, küzdeni fogunk, megyünk előre, mert egységesek vagyunk, és győzni fogunk”
– mondta.
Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter felszólalásában elsőként azt kérte a jelenlévőktől, hogy együtt védjék meg a régiót. „Ne engedjétek, hogy az önjelölt próféta és ügynökei idejöjjenek, védjük meg, ami a miénk!” – hangoztatta Navracsics Tibor. Orbán Viktor, akit hatalmas tömeg fogadott Veszprémben elsőként arról beszélt, hogy Mezőfalván, ahonnan érkezett összegyűltek a vállalkozók, akik azt üzenik a veszprémieknek, hogy legalább annyival nyerjenek, mint ők otthon.
A polgári oldalnak itt mindig meg kellett harcolni. Nekünk, és önöknek együtt. Ezért kérem, támogassák Ovádi Pétert”
– fogalmazott, hozzátéve, rá mindig lehetett számítani, a kormány legnehezebb csatáiban is mindig ott állt. Jelezte, Veszprém az ország három legfontosabb városainak egyike. „Az elmúlt négy év nehéz volt számunkra, kitört a háború, azóta ennek az árnyéka rávetül az országra, és kihat a gazdaságra. Ennek ellenére, a háború árnyékában is megcsináltuk 2022-ben az Európa Kulturális Fővárosa programot” – hangsúlyozta.
Úgy folytatta, a háború ellenére visszaépítették a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és most a 14. havit is beépítik a nyugdíjrendszerbe. Azt is mondta, a legszebb, ha az ember családban és közösségben élhet, a kormány pedig ezért folytatta a családbarát politikát.
Nincs még egy olyan ország, ahol az édesanyák 2 gyermek vállalása esetén életük végéig adómentességet kapnak. A családokat a gyerekekkel és az anyákkal lehet megerősíteni”
– emelte ki, hozzátéve, nem igazság, hogy aki gyermeket vállal, az rosszabbul járjon, ezért vezették be és duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt. „Vállalásom, hogy újabb négy év után a gyermekes családok nem élhetnek rosszabbul, mint a gyermektelenek” – közölte.
A kormányfő kitért a fiatalok lakástámogatására is, mint mondta, saját otthonhoz Magyarországon juthatnak a fiatalok a legkönnyebben. Felidézte, a háború kitörésekor annak következményeit a kormány megfizette, „az energiát külföldről kell behoznunk, ami 17 milliárd euróra ugrott a háború miatt, ami 10 milliárddal több, mint a háború előtt. Hozzátette, az iráni háború miatt migrációs válság is fenyeget ismét, ráadásul egyszerre jön mind.”
Üzenem a tiszásoknak, szép dolog az ambíció, de most nem azokat az időket éljük, amikor kockáztatni lehet. Sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök. Most a Fidesz a biztos választás”
– szögezte le a kormányfő, aki jelezte, ha nyerni akarunk, mindenki beszéljen a szomszédjával, minél többeket vegyen rá a szavazásra, és akkor fényes győzelmet arat a nemzeti oldal.
A miniszterelnök elárulta, Ukrajnának pénzre van szüksége, de nincs, miként az uniónak sincs. Így a az Európai Unió hitelt vesz fel, amit elvileg az orosz jóvátételből fizetnének vissza az ukránok, de ez kizárt, így a tagállamoknak kell majd törleszteni, amit az unokáink is fizetni fognak még.
A Tisza hiába hiába mondja, hogy nem támogatják az ukránokat, mindenki tudja, hogy nem igaz. A Tisza ukránbarát kormányt akar”.
Az is kiderült már, hogy az aranykonvojjal Ukrajnából is küldtek pénzt nyugatra. A Tisza egyenlő ukránbarát kormánnyal, Zeleszkij elindult a magyar választáson, az ukrán kémek ki-be járkálnak a Tszánál, aminek vasszigorral fogunk véget vetni – mondta, hozzátéve, 2010-ben egy munkaalapú gazdaságot építettek ki, a multikat és a bankokat bevonták a közteherviselésbe, ami nekik nem tetszik.
Így nem véletlen, hogy a Tiszában már ott ül a Shell főnöke, hogy leválasszák az országot az olcsó olajról, és vigyék a pénzt. A Tisza egy bankokat és multikat kiszolgáló kormány lenne, amivel eltűnne a rezsicsökkentés, a csalástámogatások rendszere”
– hangsúlyozta a kormányfő.
Végül Orbán Viktor azt mondta, azért vállalja a következő négy évet, mert őt a veszprémiek mindig támogatták, az elért eredmények pedig ennek a támogatásnak is köszönhető, ezek közül a legnagyobb siker a nemzeti keresztény alkotmány létrehozása volt.