Orbán Viktor Veszprémben: Zelenszkij is elindult a magyar választáson (Videó)

Úgy folytatta, a háború ellenére visszaépítették a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és most a 14. havit is beépítik a nyugdíjrendszerbe. Azt is mondta, a legszebb, ha az ember családban és közösségben élhet, a kormány pedig ezért folytatta a családbarát politikát.

Nincs még egy olyan ország, ahol az édesanyák 2 gyermek vállalása esetén életük végéig adómentességet kapnak. A családokat a gyerekekkel és az anyákkal lehet megerősíteni”

– emelte ki, hozzátéve, nem igazság, hogy aki gyermeket vállal, az rosszabbul járjon, ezért vezették be és duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt. „Vállalásom, hogy újabb négy év után a gyermekes családok nem élhetnek rosszabbul, mint a gyermektelenek” – közölte.

A kormányfő kitért a fiatalok lakástámogatására is, mint mondta, saját otthonhoz Magyarországon juthatnak a fiatalok a legkönnyebben. Felidézte, a háború kitörésekor annak következményeit a kormány megfizette, „az energiát külföldről kell behoznunk, ami 17 milliárd euróra ugrott a háború miatt, ami 10 milliárddal több, mint a háború előtt. Hozzátette, az iráni háború miatt migrációs válság is fenyeget ismét, ráadásul egyszerre jön mind.”