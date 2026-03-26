Törökszentmiklóson folytatódik az országjárás: hamarosan színpadra lép Orbán Viktor (ÉLŐ)

Esztergomba érkezett Orbán Viktor országjárása: Ukrajna egy terrorállam, de az ezeréves magyar államot nem lehet zsarolni (VIDEÓ)
A háború elleni kiállásra hívta fel támogatóit a kormányfő.
Április 12-én sorsdöntő országgyűlési választást rendeznek Magyarországon.
A törökszentmiklósi Kossuth téren ismét szép számú érdeklődő előtt lép színpadra Orbán Viktor miniszterelnök, aki a választási kampány hajrájában minden nap másik városba utazik. A héten már óriási tömeg várta Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban is – ezúttal az eddigi legrosszabb időjárás sem szegte kedvét a kormányfő támogatóinak.
Az április 12-i választásra készülőben a kormányfő rendre megerősíti, a legfontosabb vállalás a háborúból való kimaradás. Az ukrajnai háború nem a magyarok háborúja. Magyarország pedig nem tartozik Ukrajnának semmivel.
Az eseményt a Karthago együttes Apáink útján című dala vezette fel, amelyet Takáts Tamás énekelt el, majd Herczeg Zsolt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú választókörzetének országgyűlési képviselője mutatott rá, hogy milyen fejlesztéseket valósítottak meg az elmúlt időszakban és mi várható a régióra a folytatásban.
