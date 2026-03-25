Esztergomba érkezik Orbán Viktor országjárása (ÉLŐ)

Orbán Viktor folytatja országjárását: szerdán este 6 órakor az esztergomi Mindszenty Hercegprímás téren tart beszédet. A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket. „Fogjunk össze minél többen a háború ellen! Gyertek el ti is!” – fogalmazott bejegyzésében.
Az esztergomi Békemenet keretében újra hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt a helyszínen. A kormánypártok támogatói teljesen megtöltötték a Mindszenty Hercegprímás teret.
A város polgármestere, Hernádi Ádám elmondta, hogy Magyarországnak és Esztergomnak olyan emberre van szüksége, aki nem egy kampányidőszakra érkezik, aki nem csupán ismerkedik a várossal, hanem aki itt él. Ilyen ember Erős Gábor, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje. Pontosan tudja, min kell javítani, és mi az, ami rendben van. És arra bátorította a helyieket, hogy szavazzanak rá.
Erős Gábor elmondta, hogy az esztergomiak tudják és büszkék rá, hogy Esztergom az ország első városa. Azzal folytatta, hogy Esztergom a környező településekkel együtt erős. Hozzátette, hogy az elmúlt 15 évben a kormánynak sikerült felszámolnia a térségben a munkanélküliséget. Elmondta, hogy a Fidesz a magyar emberekben hisz. Büszke arra, hogy képviselheti az esztergomiakat és minden térségbelit. Számára ez a térség nemcsak egy választókerület, hanem az otthona, és leszögezte: sosem fogja elhagyni.
Kiemelte, hogy április 12-én sorsdöntő választás lesz, ezért a biztosat kell választani. Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig az ország mindig a béke oldalán áll, és meg fog maradni magyarnak. Szerinte a biztos jövő érdekében a Fidesz–KDNP-re kell szavazni, és felhívta a figyelmet, hogy mindenkinek el kell mennie szavazni.
Cikkünk frissül!
Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának nagykanizsai állomásán, az Erzsébet téren 2026. március 24-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)