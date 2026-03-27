Németország Magyarország Bundesliga Hamburg

Nagy nap a magyar fociban: újabb játékosunk igazolt a világ egyik legjobb bajnokságába

2026. március 27. 10:02

Vasziljevics Andrej a Hamburgban folytatja. A 16 éves magyar játékos Németországban pallérozódhat tovább.

null

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Hamburger SV-hez igazol az MTK Budapest a 16 éves magyar tehetsége, Vasziljevics Andrejjelentette be a német klub.

Decemberben a Mandiner bemutatta olvasóinak a fiatal tehetséget: a korábbi kiváló labdarúgó, az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal pedig magyar bajnok Dusan Vasziljevics fia mindössze 14 évesen kötött hosszútávú profi szerződést az MTK-val, csodagyereknek tartják, korosztályos válogatottként az U19-esek között szórja a gólokat. A fiatalemberért állítólag sorban álltak Európa legnagyobb egyesületei, és végül a Hamburghoz kerül.

Magyar játékosa lesz a Hamburgnak (Fotó: hsv.de)

Újabb magyar játékos mutathatja meg magát Németországban

A klubváltást az MTK is bejelentette:

„Az MTK Budapest labdarúgója, Vasziljevics Andrej a német élvonal egyik meghatározó klubjához, a Hamburger SV-hez igazol – klubunk történetének egyik jelentős üzlete keretében.

A fiatal játékos korán megmutatta tehetségét, amely az évek során egyre látványosabban bontakozott ki. Kreativitása, játékintelligenciája, versenyzői képességei meghatározóvá tették fejlődésének minden szakaszában, nem véletlen, hogy 2025-ben az MTK Év Utánpótlás játékosa lett.

Teljesítményére nemzetközi szinten is komoly figyelem irányult az elmúlt időszakban, több jelentős lehetőség is megnyílt előtte. Végül a Hamburger SV projektje mellett döntött, amely a következő lépcsőt jelentheti számára.

Ez az átigazolás ismét egyértelmű üzenet: az MTK Budapest játékosai előtt nyitva áll a világ. Akadémiánkról a nemzetközi futball élvonaláig bárhova el lehet jutni – és fontos hangsúlyozni, hogy a sikerhez több út is vezet, Andrej története csak egy ezek közül.

Andrej pályafutásának ez a lépése nemcsak az ő személyes sikere, hanem klubunk közös sikere is, amely jól mutatja, hogy a Sándor Károly Akadémia képes olyan tehetségeket adni a futballnak, akik a nemzetközi porondon is kiemelkedő értéket képviselnek.

Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kvalitású játékos viselhette a klub színeit, és az idény hátralévő részében még kék-fehérben szerepel, mielőtt Németországban folytatja pályafutását.”

  • A Hamburgnál pallérozódhat tovább

A játékos klubváltásában közreműködő EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás szerint a klubváltás mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz – olvasható az EM Sports hírlevelében.

Hozzátették: amiről az átigazolásokra szakosodott olasz transzferguru, Fabrizio Romano csütörtök délelőtt már posztolt a közösségi médiában, az péntek délelőtt hivatalossá vált. Az MTK Budapest 16 esztendős csatára, Andrej Vasiljevic a Bundesligában szereplő Hamburgba szerződött, az átigazolás pedig az EM Sports közreműködésével valósult meg.

A 16 éves támadó – akinek édesapja, Dusan Vasziljevics korábban többek között a Cottbus, a Slavia Praha, az Újpest, a Videoton, a Honvéd és a Kaposvár mezét is viselte – a tavaszi szezon végéig az MTK-ban szerepel, a nyári felkészülést viszont már a német csapatnál kezdi.

„A mostani átigazolás abból a szempontból is különleges az életünkben, hogy olyan futballistáról beszélünk, akinek az édesapja is játékosügynökként dolgozik, ennek köszönhetően a nagyon stabil emberi háttér mellett erős szakmai támasza is a fiának – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa. – Ezzel együtt Dusannal úgy éreztük, hogy a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal képesek vagyunk segíteni Andrej jövőjét. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, és örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban ugyanazt a klubot gondoltuk ideális következő lépcsőfoknak.

Nagyon bízunk ebben a projektben, mert olyan potenciál rejlik Andrejben, amely nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre.”

A jelenleg a magyar U17-es válogatott összetartásán készülő támadóért több európai topcsapat is versengett, végül a német klub lett a befutó.

„Boldog vagyok, hogy olyan üzletben játszottunk szerepet, amely mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz. Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik, és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. Ennek is köszönhető, hogy közvetlenül Vitályos Viktor átigazolása után egy újabb, európai szinten is kiemelkedő transzfert sikerült megvalósítanunk közösen.

Pécsi Ármin, Vitályos Viktor vagy most éppen Vasiljevic Andrej példája azt mutatja, hogy amennyiben a játékosok a megfelelő időben és szinten megkapják a szükséges bizalmat és játékperceket, akkor a magyar klubokkal karöltve képesek vagyunk nemzetközi szinten is kiemelkedő üzleti lehetőségeket teremteni.”

A Hamburg sportigazgatója, Claus Costa azt mondta róla, hogy a korához képest nagyon érett játékos, és egy nagyon komplex csatár.

Európa egyik legnagyobb tehetségének tartják”

– áll a német csapat honlapján.

Nyitókép: EM Sports

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
elcapo-2
2026. március 27. 11:23
Ügyes játékos , de nem magyar. Csak az állampolgársága magyar.
Ernest01
2026. március 27. 10:29
Gratulálok, de ez a név nekem később nem fog beugrani hogy magyar.
