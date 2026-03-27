Nagy nap a magyar fociban: újabb játékosunk igazolt a világ egyik legjobb bajnokságába

A klubváltást az MTK is bejelentette:

„Az MTK Budapest labdarúgója, Vasziljevics Andrej a német élvonal egyik meghatározó klubjához, a Hamburger SV-hez igazol – klubunk történetének egyik jelentős üzlete keretében.

A fiatal játékos korán megmutatta tehetségét, amely az évek során egyre látványosabban bontakozott ki. Kreativitása, játékintelligenciája, versenyzői képességei meghatározóvá tették fejlődésének minden szakaszában, nem véletlen, hogy 2025-ben az MTK Év Utánpótlás játékosa lett.

Teljesítményére nemzetközi szinten is komoly figyelem irányult az elmúlt időszakban, több jelentős lehetőség is megnyílt előtte. Végül a Hamburger SV projektje mellett döntött, amely a következő lépcsőt jelentheti számára.

Ez az átigazolás ismét egyértelmű üzenet: az MTK Budapest játékosai előtt nyitva áll a világ. Akadémiánkról a nemzetközi futball élvonaláig bárhova el lehet jutni – és fontos hangsúlyozni, hogy a sikerhez több út is vezet, Andrej története csak egy ezek közül.