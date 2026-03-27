Nagy nap a magyar fociban: újabb játékosunk igazolt a világ egyik legjobb bajnokságába

A 16 éves támadó – akinek édesapja, Dusan Vasziljevics korábban többek között a Cottbus, a Slavia Praha, az Újpest, a Videoton, a Honvéd és a Kaposvár mezét is viselte – a tavaszi szezon végéig az MTK-ban szerepel, a nyári felkészülést viszont már a német csapatnál kezdi.
„A mostani átigazolás abból a szempontból is különleges az életünkben, hogy olyan futballistáról beszélünk, akinek az édesapja is játékosügynökként dolgozik, ennek köszönhetően a nagyon stabil emberi háttér mellett erős szakmai támasza is a fiának – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa. – Ezzel együtt Dusannal úgy éreztük, hogy a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal képesek vagyunk segíteni Andrej jövőjét. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, és örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban ugyanazt a klubot gondoltuk ideális következő lépcsőfoknak.
Nagyon bízunk ebben a projektben, mert olyan potenciál rejlik Andrejben, amely nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre.”
A jelenleg a magyar U17-es válogatott összetartásán készülő támadóért több európai topcsapat is versengett, végül a német klub lett a befutó.
„Boldog vagyok, hogy olyan üzletben játszottunk szerepet, amely mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz. Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik, és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. Ennek is köszönhető, hogy közvetlenül Vitályos Viktor átigazolása után egy újabb, európai szinten is kiemelkedő transzfert sikerült megvalósítanunk közösen.