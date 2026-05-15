Bíróság előtt a Zsolti bácsi-ügy – Arató Gergelyt rágalmazás miatt vonták eljárás alá

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
A DK-s politikus egy tavaly szeptemberi felszólalásában megkérte Semlyén Zsoltot, hogy mondja el, „ki az a Zsolt bácsi”. Arató Gergelynek most bíróság előtt kell felelnie ezért. A lejáratókampányba a Tisza Párt háziportálja is beszállt.
Bíróság előtt kell felelnie Arató Gergelynek, a Demokratikus Koalíció politikusának, aki a Szőlő utcai ügyet meglovagolva
mindenféle bizonyíték nélkül hozta kapcsolatba Semjén Zsoltot egy parlamenti hozzászólásában a Zsolt bácsi-üggyel
– írja a Magyar Nemzet.
Arató egy 2025. szeptemberi felszólalásában megkérte a volt miniszterelnök-helyettest, hogy mondja el, „ki az a Zsolt bácsi”. Semjén Zsolt kikérte magának a felvetést és elmondta, hogy amit Arató művelt, az „egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet, ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád”.
Emiatt került magánvádas eljárás alá a volt DK-s képviselő, az ügy pedig bírósági szakban van. Első körben személyes meghallgatás lesz, ha ott nem békülnek ki a felek, akkor megkezdődik a per.
A Magyar Nemzet felidézte, hogy
a lejáratókampányba a Tisza Párt háziportálja, a Kontroll is beszállt.
Áprilisban ugyanis a Szőlő utcai ügy egyik sértettje, Bangó Sándor interjút adott a médiumnak. A korábban rablásért fogva tartott fiatal azt állította, hogy egy politikus, akit Zsolti bácsinak hívtak, nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Csakhogy Bangót tavaly ősszel kétszer is kihallgatta az ügyészség, ám akkor egy szót sem szólt a politikusról. Sőt, a Kontrollnak tett nyilatkozata előtt Dobrev Klárának is adott egy interjút decemberben és akkor sem beszélt semmilyen politikusról. A Kontroll-interjúban az is elhangzott, hogy Bangó feljelentést fog tenni, ám a fiatal április végén meggondolta magát, és közölte, hogy nincsenek bizonyítékai. Alig egy nap múlva újra a nyilvánossághoz fordult és közölte: ismét változtatott álláspontján, beszélni fog. Bangó Sándor végül egy hete egészítette ki vallomását a Zsolt bácsis történettel.
