Semjén Zsolt lemondott erről a tisztségéről

A KDNP első embere, korábbi miniszterelnök-helyettes távozott az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki pozíciójáról. Semjén Zsolt lemondását a szervezet közölte honlapján.
Semjén Zsolt a Választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy „a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette”.
Az új elnök megválasztására az Országos Magyar Vadászati Védegylet 2026. május 20-án esedékes, éves választmányi ülésén kerül sor.
A 32. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon Semjén Zsolt arról beszélt, nem születhet a vadászatot és a horgászatot érintő szabályozás a szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül, a vadászati törvény kiállta az idők próbáját. Meglátása szerint jó döntés volt a haszonbérleti szerződések időtartamát 20 évre emelni, a vadászterületek nagyságát minimum 3000 hektárban meghatározni, és jó a vadgazdálkodási tájegységek rendszere is, amely 52 ökológiai egységre tagolja az országot, élükön a tájegységi fővadászokkal, akik mindenben segítik a vadászatra jogosultakat.
A februári kiállítás megnyítóján a kihívások között említette az aszályt, valamint az állatbetegségeket, köztük a száj- és körömfájást, madárinfluenzát, myxomatózist, valamint az afrikai sertéspestist.
Mint mondta, a vadgazdálkodás eredménye tizennyolcszorosára, 16 év alatt 3 milliárd forintra nőtt. A vadásszá válás feltételeinek szigorodása ellenére a vadászok száma 57 ezerről 71 ezerre emelkedett.
A vadászjegyekből és engedélyekből befolyó, önrésszel együtt 4,5 milliárd forint az Országos Magyar Vadászkamaránál marad, amit jellemzően élőhelyfejlesztésre fordítanak. Megjegyezte, hogy a vadgazdálkodást, a magyar vadászati kultúrát – Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, Fekete István örökségét – több mint 300 ezer iskolásnak mutatták be, erre 2 milliárd forintot biztosítottak.
Semjén Zsolt idén egyszer már benyújtott egy lemondást, de azt nem fogadták el: a választási vereség után a KDNP Országos Elnöksége elutasította, hogy távozzon a a párt elnöki tisztségéről.
