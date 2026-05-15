vadászat kdnp semjén zsolt országos magyar vadászati védegylet

Semjén Zsolt lemondott erről a tisztségéről

2026. május 15. 08:32

A KDNP első embere, korábbi miniszterelnök-helyettes távozott az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki pozíciójáról. Semjén Zsolt lemondását a szervezet közölte honlapján.

Nagy Gábor
Semjén Zsolt a Választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy „a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette”.

Semjén Zsolt beszédet tart a KDNP politikusai előtt

Az új elnök megválasztására az Országos Magyar Vadászati Védegylet 2026. május 20-án esedékes, éves választmányi ülésén kerül sor.

Semjén Zsolt korábban így vélekedett

A 32. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon Semjén Zsolt arról beszélt, nem születhet a vadászatot és a horgászatot érintő szabályozás a szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül, a vadászati törvény kiállta az idők próbáját. Meglátása szerint jó döntés volt a haszonbérleti szerződések időtartamát 20 évre emelni, a vadászterületek nagyságát minimum 3000 hektárban meghatározni, és jó a vadgazdálkodási tájegységek rendszere is, amely 52 ökológiai egységre tagolja az országot, élükön a tájegységi fővadászokkal, akik mindenben segítik a vadászatra jogosultakat.

A februári kiállítás megnyítóján a kihívások között említette az aszályt, valamint az állatbetegségeket, köztük a száj- és körömfájást, madárinfluenzát, myxomatózist, valamint az afrikai sertéspestist.

Mint mondta, a vadgazdálkodás eredménye tizennyolcszorosára, 16 év alatt 3 milliárd forintra nőtt. A vadásszá válás feltételeinek szigorodása ellenére a vadászok száma 57 ezerről 71 ezerre emelkedett.

A vadászjegyekből és engedélyekből befolyó, önrésszel együtt 4,5 milliárd forint az Országos Magyar Vadászkamaránál marad, amit jellemzően élőhelyfejlesztésre fordítanak. Megjegyezte, hogy a vadgazdálkodást, a magyar vadászati kultúrát – Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, Fekete István örökségét – több mint 300 ezer iskolásnak mutatták be, erre 2 milliárd forintot biztosítottak.

Semjén Zsolt idén egyszer már benyújtott egy lemondást, de azt nem fogadták el: a választási vereség után a KDNP Országos Elnöksége elutasította, hogy távozzon a a párt elnöki tisztségéről.

Összesen 17 komment

Obsitos Technikus
2026. május 15. 10:52
Ez se érint semmiben.
Silcon
2026. május 15. 10:41
@ zolotarjov-2 "Nekem a kedvtelésből folytatott öldöklés nem tűnik a legkeresztényebb cselekedetnek." Azok az "amatőr" vadászok. A hivatásos vadász teljesen más tészta, olvasd el: moly.hu/konyvek/szechenyi-zsigmond-szarvasok-nyomaban. Én a bogarat is kikerülöm az utcán, de itt van a polcomon Kittenbergertől Molnár Gáborig mindenki aki számít. A "Zsiga gróf" teljes sorozata is.
csapláros
2026. május 15. 09:54
zolotarjov-2 2026. május 15. 09:35 ..."Nekem a kedvtelésből folytatott öldöklés nem tűnik a legkeresztényebb cselekedetnek. "... Ja. És ki a fasz nyervákol azért, mert a kellően nem megritkított vaddisznó állományok garázdálkodnak a II. kerület lakóövezetében, vagy a Balaton part üdülőinek az utcáin, akár még ember életeket is veszélyeztetve. Más helyeken szarvasok, őzek zabálják a friss tavaszi vetéseidet, mert az állat is olyan, mint a mostani liberálnyilas, hatalomra került horda: a MESTERSÉGES környezetben csakis pusztít, rombol, ingyér onnan vesz el, ahonnan könnyebb. De erről nem ő tehet, szemben az állatnál is ostobább a törvényeket is felrúgókkal, anélkül hogy számolnának a következményekkel, mivel akkor, amikor a vadgazdálkodás fogalmáról hallott az ürge, azt valami fideszes úri huncutságnak vélte és inkább a lankadt pöcsével játszott.
csapláros
2026. május 15. 09:40
Párhuzamos különvélemény 2026. május 15. 09:13 ..."Nonszensz. Mi az, hogy nem fogadják el? "...Ez azt mutatja, hogy egyrészt, ezt a dolgát NAGYON JÓL CSINÁLTA Semjén. Ebből eredően SENKI nem érzett késztetést arra, hogy folytassa, amit csinál. Másrészt Semjénnek elvileg MÁR RÉGEN ki kellett volna nevelnie magának helyetteseket, ifjú titánokat, ahogyan azt más jól működő szervezetekben is megteszik a felelős vezetők. Ha nem fogadják el a lemondását, akkor azt épp ez a MÉG ELINTÉZENDÓ dolga, a tudás és tapasztalat átadás KÖTELEZETTSÉGE indokolja. A baj az, hogy a mostani LIBERÁLNÁCI diktatúrában erre már keresztet lehet vetni. Majd jönnek a Poloskapeti rokonok és beszivárványosítják az erdőket, mezőket, kötelező céltáblákat raknak majd a szarvasokra, nyulakra, fácánokra, lehetőleg, hogy éjjel is világítsanak, és éveken belüli a kiirtott állományú természetet valódi kopár sivataggá változtatja majd az éghajlatváltozás.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!