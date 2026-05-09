Mi lesz a Fidesz legfőbb szövetségeseivel? Ezekkel a forgatókönyvekkel kell számolni

A korszak legfontosabb és gyakorlatilag állandó szövetségese a Kereszténydemokrata Néppárt volt.

A két párt már 2005 végén létrehozta hivatalos szövetségét, amelyet több együttműködési megállapodás is rögzített. A KDNP saját dokumentumai szerint 2004-ben, majd 2006-ban és 2010-ben is külön megállapodások szabályozták a közös indulást, a parlamenti együttműködést és a frakciószövetséget.

Erre épült a KDNP-vel kötött szövetség

A 2006-os választások előtt kötött megállapodás alapvetően három pillérre épült. Az első a közös választási indulás volt: a Fidesz és a KDNP közös listát állított, és koordinált egyéni jelölteket indított. A második pillér a parlamenti frakciószövetség rendszere volt. Bár a két párt külön frakciót alakított, a parlamentben egységes politikai blokkot képeztek. A harmadik elem az ideológiai munkamegosztás volt: a Fidesz a nemzeti-konzervatív és populáris jobboldali gyűjtőpárt szerepét vállalta, míg a KDNP a keresztény társadalmi tanítás, az egyházpolitika és a családpolitika hangsúlyozásával adott identitást a szövetségnek. Ez a modell 2006 után lényegében változatlan maradt.