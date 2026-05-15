Elszabadultak az indulatok Kárpátalján: lövések dördültek el kényszersorozás közben

Egy helyi cigány férfit akart elhurcolni a TCK.
Újabb súlyos incidens történt Kárpátalján, miközben a a területi toborzóközpont (TCK) emberei erőszakkal akartak elhurcolni egy férfit a frontra. Az eset az Ökörmezői járásban (Міжгі́рський район) történt.
Vitalij Glagola, kárpátaljai újságíró Telegram-oldalán számolt be a történtekről.
Glagola tájékoztatása szerint a konfliktus akkor robbant ki, amikor a TCK emberei egy helyi cigány férfit vittek be erőszakkal a központba.
Rövid idő alatt mintegy harminc helybeli gyűlt össze az épület előtt, kövekkel és más tárgyakkal dobálták a toborzókat, hogy megakadályozzák a férfi elszállítását. A helyzet perceken belül elfajult:
a beszámolók szerint a toborzók először pisztollyal, majd Kalasnyikov gépkarabéllyal lőttek.
A hatóságok szerint csak figyelmeztető lövéseket adtak le.
Az elmúlt években jelentősen nőtt a kényszersorozás Kárpátalján. A hírek szerint rendszeres, hogy a toborzók kisbuszokkal az utcáról, a piacokról vagy buszmegállókból szednek össze hadköteles férfiakat akaratuk.
A régióban különösen gyakoriak az ilyen akciók, részben azért, mert sokan próbálnak a szomszédos Szlovákiába vagy Magyarországra szökni a sorozás elől – gyakran a hegyeken át vagy a Tiszán keresztül. A határőrség rendszeresen jelent ilyen illegális átkelési kísérleteket.
Nyitókép forrása: AFP / Atef Szafadi
