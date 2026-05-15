Elszabadultak az indulatok Kárpátalján: lövések dördültek el kényszersorozás közben

Az elmúlt években jelentősen nőtt a kényszersorozás Kárpátalján. A hírek szerint rendszeres, hogy a toborzók kisbuszokkal az utcáról, a piacokról vagy buszmegállókból szednek össze hadköteles férfiakat akaratuk.

A régióban különösen gyakoriak az ilyen akciók, részben azért, mert sokan próbálnak a szomszédos Szlovákiába vagy Magyarországra szökni a sorozás elől – gyakran a hegyeken át vagy a Tiszán keresztül. A határőrség rendszeresen jelent ilyen illegális átkelési kísérleteket.

