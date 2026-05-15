facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tck kárpátalja kényszersorozás ukrajna

Elszabadultak az indulatok Kárpátalján: lövések dördültek el kényszersorozás közben

2026. május 15. 09:06

Egy helyi cigány férfit akart elhurcolni a TCK.

Újabb súlyos incidens történt Kárpátalján, miközben a a területi toborzóközpont (TCK) emberei erőszakkal akartak elhurcolni egy férfit a frontra. Az eset az Ökörmezői járásban (Міжгі́рський район) történt. 

Vitalij Glagola, kárpátaljai újságíró Telegram-oldalán számolt be a történtekről.

Glagola tájékoztatása szerint a konfliktus akkor robbant ki, amikor a TCK emberei egy helyi cigány férfit vittek be erőszakkal a központba.

 

Rövid idő alatt mintegy harminc helybeli gyűlt össze az épület előtt, kövekkel és más tárgyakkal dobálták a toborzókat, hogy megakadályozzák a férfi elszállítását. A helyzet perceken belül elfajult:

a beszámolók szerint a toborzók először pisztollyal, majd Kalasnyikov gépkarabéllyal lőttek.

A hatóságok szerint csak figyelmeztető lövéseket adtak le. 

Az elmúlt években jelentősen nőtt a kényszersorozás Kárpátalján. A hírek szerint rendszeres, hogy a toborzók kisbuszokkal az utcáról, a piacokról vagy buszmegállókból szednek össze hadköteles férfiakat akaratuk.

A régióban különösen gyakoriak az ilyen akciók, részben azért, mert sokan próbálnak a szomszédos Szlovákiába vagy Magyarországra szökni a sorozás elől – gyakran a hegyeken át vagy a Tiszán keresztül. A határőrség rendszeresen jelent ilyen illegális átkelési kísérleteket.

Nyitókép forrása: AFP / Atef Szafadi

lendvaiildiko
•••
2026. május 15. 10:11 Szerkesztve
Lehet poénkodni. Én viszont úgy látom, lehetne tanulni is a cigányoktól. Mennyivel több magyar, ruszin, szlovák, román polgár él Kárpátalján. E népek fiait sokszor simán besorozzák, lám-lám cigány atyánkfiai ellátták a toborzók baját. Gondolom, ezek után kétszer is meggondolják a hős toborzók, hogy cigány férfiakat vigyenek a vágóhidakra.... Vajon mikor lesz már elegük az ottani népeknek az ukrán Kun Béla uralmából? Mikor hangoskodnak, dobálják meg kövekkel a hős toborzókat?
ihavrilla
2026. május 15. 09:50
Egyhetes történet.
egyszeri
2026. május 15. 09:45
Semmi gond! Majd Orbán Anita behívja az ukrán nagykövetet ugye??
led-zeppelin1960
2026. május 15. 09:35
Hát a cigányok sok háborút fordítottak meg normandia sztálingrád waterlo!🤪
