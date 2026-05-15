Tisza Párt támogatás Magyar Péter Dömötör Csaba miniszter

„Eltűnt” a volt miniszter válasza Magyar Péterék videójából – súlyos cenzúrára figyelmeztetett Dömötör Csaba

2026. május 15. 19:05

Egy meglehetősen „furcsa” felvételre hívta fel a figyelmet.

null

„Nem emlékszem, hogy bármikor láttam volna olyat, hogy tömegével hánynak a földre hivatalos állami dokumentumokat a nyílt utcán. Most ez mégis megtörtént, mégpedig a leköszönő és új miniszterek közötti átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel, valahol a Kossuth-tér környékén” – állapította meg Dömötör Csaba pénteken a Facebook-oldalán.

Ez az egész azt mutatja, hogy az új kormányzatban százszorta fontosabb az előre kigondolt facebookos akció, az abból megvágott videó, mint a kormányzati cselekvés mélysége és valódi tartalma.

Ezért van az is, hogy az új kormányfő a sajtótájékoztatón előadja, hogy a kormány nem adott támogatást az ópusztaszeri emlékpark tűzivíz-tárolójára, ezért a gazdáknak kellett azt megcsinálni. Mindezt úgy, hogy az ezt megelőző találkozón ezt az állítást a leköszönő miniszter cáfolta (a kormány valójában 90 milliós támogatást adott), de ez nem számít, egész egyszerűen úgy vágták ki a vonatkozó részt a videóból, mint a köztársasági elnököt három napja a beiktatásos képről” – fogalmazott Dömötör Csaba.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
koklobox
2026. május 15. 20:22
Amennyiben Ópusztaszer is megerősíti a 90 millát, akkor az durva valóságferdítő manipuláció volna. Várom a videót róla, addig függőben tartom a Dörmögő Dmötört. .
Válasz erre
0
0
states-2
2026. május 15. 19:43
Tébolyda kormányon.
Válasz erre
5
0
angolpuska
2026. május 15. 19:40
Gőgös Gúnár Gedeon, hazudik éjjel, nappal és amikor mozog a szája.
Válasz erre
6
0
Ekrü123
2026. május 15. 19:26
nuevas-reglasCsubszi 2026. május 15. 19:24 "arra szavaztam, hogy basszak meg a fideszeseket"- Nos van egy rossz hírem. Nem őket, hanem téged fognak megbaszni....
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!