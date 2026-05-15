„Eltűnt” a volt miniszter válasza Magyar Péterék videójából – súlyos cenzúrára figyelmeztetett Dömötör Csaba

„Nem emlékszem, hogy bármikor láttam volna olyat, hogy tömegével hánynak a földre hivatalos állami dokumentumokat a nyílt utcán. Most ez mégis megtörtént, mégpedig a leköszönő és új miniszterek közötti átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel, valahol a Kossuth-tér környékén” – állapította meg Dömötör Csaba pénteken a Facebook-oldalán.

Ez az egész azt mutatja, hogy az új kormányzatban százszorta fontosabb az előre kigondolt facebookos akció, az abból megvágott videó, mint a kormányzati cselekvés mélysége és valódi tartalma.

Ezért van az is, hogy az új kormányfő a sajtótájékoztatón előadja, hogy a kormány nem adott támogatást az ópusztaszeri emlékpark tűzivíz-tárolójára, ezért a gazdáknak kellett azt megcsinálni. Mindezt úgy, hogy az ezt megelőző találkozón ezt az állítást a leköszönő miniszter cáfolta (a kormány valójában 90 milliós támogatást adott), de ez nem számít, egész egyszerűen úgy vágták ki a vonatkozó részt a videóból, mint a köztársasági elnököt három napja a beiktatásos képről” – fogalmazott Dömötör Csaba.