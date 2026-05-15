Megrémültek Varsóban még annak a gondolatától is, hogy Trump kivonná az amerikai csapatokat

A Politico arról írt, hogy a lengyel vezetést teljesen váratlanul érte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter döntése, amelynek értelmében mégsem érkezik meg az a négyezer amerikai katona Lengyelországba, akiknek telepítését korábban már előkészítették. A lengyel kormány ennek ellenére igyekszik azt kommunikálni, hogy a döntés nem veszélyezteti az ország biztonságát, miközben egyre nyilvánvalóbb az idegesség Varsóban Trump lehetséges további lépései miatt. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy a lengyel–amerikai szövetség továbbra is stabil és hosszú távú.

A varsói vezetés folyamatos egyeztetéseket folytat Washingtonnal annak érdekében, hogy biztosítékokat kapjon az amerikai katonai jelenlét fenntartására.

Trump döntése komoly zavart okozott Varsóban