Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország csapatkivonás amerikai katonák Trump Egyesült Államok

Megrémültek Varsóban még annak a gondolatától is, hogy Trump kivonná az amerikai csapatokat

2026. május 15. 17:01

Varsó igyekszik higgadtságot mutatni, miután az amerikai védelmi minisztérium váratlanul lefújta négyezer amerikai katona lengyelországi telepítését. Trump újabb csapatkivonásainak lehetősége különösen érzékenyen érinti a lengyeleket, akik továbbra is az amerikai védelemben bíznak.

2026. május 15. 17:01
null

A Politico arról írt, hogy a lengyel vezetést teljesen váratlanul érte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter döntése, amelynek értelmében mégsem érkezik meg az a négyezer amerikai katona Lengyelországba, akiknek telepítését korábban már előkészítették. A lengyel kormány ennek ellenére igyekszik azt kommunikálni, hogy a döntés nem veszélyezteti az ország biztonságát, miközben egyre nyilvánvalóbb az idegesség Varsóban Trump lehetséges további lépései miatt. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy a lengyel–amerikai szövetség továbbra is stabil és hosszú távú. 

A varsói vezetés folyamatos egyeztetéseket folytat Washingtonnal annak érdekében, hogy biztosítékokat kapjon az amerikai katonai jelenlét fenntartására.

Trump döntése komoly zavart okozott Varsóban

A Politico szerint ugyan a lengyel kormány próbál nyugodt hangnemet megütni, a Pentagon lépése érzékenyen érintette az országot. Paweł Zalewski lengyel védelmiminiszter-helyettes azt mondta, olyan biztosítékot kaptak az amerikai féltől, hogy az Egyesült Államok nem tervezi a jelenlét szisztematikus csökkentését Lengyelországban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A háttérben azonban ott lebeg Trump korábbi fenyegetése is, amely szerint az Egyesült Államok akár tovább csökkentheti európai katonai jelenlétét. 

A Pentagon nemrég megerősítette, hogy ötezer amerikai katonát vonnak ki a németországi bázisokról, Trump pedig arra utalt, hogy a csökkentés ennél jóval nagyobb mértékű is lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Lengyelország különösen érzékenyen reagál az ilyen hírekre, mert az ország politikai táborai között szinte teljes egyetértés van abban, hogy az amerikai katonai jelenlét kulcsfontosságú Oroszország elrettentése szempontjából. Jelenleg mintegy ötszáz amerikai katona állomásozik állandó jelleggel Lengyelországban, miközben rotációs rendszerben akár tízezer amerikai katona is megfordul az országban. Trump ugyanakkor korábban arról is beszélt, hogy akár Lengyelországba is áthelyezhetnek amerikai csapatokat. Az amerikai elnök azt mondta:

 Nagyszerű a kapcsolatom az elnökkel, így ez lehetséges.

A Politico megszólaltatta Krzysztof Bosakot, a jobboldali Konföderáció egyik vezetőjét is, aki szerint az amerikai döntés belső zavarokra és hitelességi problémákra utal Washington részéről. A lengyel politikus úgy vélte, az ilyen váratlan lépések gyengítik az Egyesült Államok megbízhatóságát. A lengyel vezetés ennek ellenére továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nincs válság. Kosiniak-Kamysz kijelentette:

 Szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki aggódik. Az amerikai csapatok száma Lengyelországban nem csökken. Azon dolgozunk, hogy növeljük a Lengyelországban állomásozó amerikai erők létszámát és műveleti képességeit.

Nyitókép: NATALIA DOBRYSZYCKA / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Polly_neni
2026. május 15. 17:54
Nagypofájú lengyelek csak akkor nagylegények, ha a hátuk mögött van usa támogatás. Az ukránok hasonló képességűek
Válasz erre
0
0
warrior08
2026. május 15. 17:52
Lengyel tesók, elhiszem, hogy sok a történelmi sérelem, de nem kellene az oroszokkal kötözködni, építsétek inkább a hazát. Mert, ha elmennek a amcsik akkor bajba is kerülhettek. Ne legyen így!!!!
Válasz erre
0
0
fatman
2026. május 15. 17:18
jajj, ti, polákok! érdemes az orosz medve farkát birizgálni? aztán egy szép nap arra ébredni, h eltűnt mögületek a nagy testvér? kormányok jönnek és mennek... lehet olyan konstelláció, h az amerikai elnöknek pont nem fog tetszeni a lengyel... oszt, akkor mi lesz? Lengyelországot 3x osztották fel, aki elfelejti a történelmét, arra ítéltetik, h újra átélje azt!!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!