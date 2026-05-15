Megrémültek Varsóban még annak a gondolatától is, hogy Trump kivonná az amerikai csapatokat

Itt van Trump legújabb bejelentése: ez súlyosan érinti majd a németeket
Még több amerikai katonát vonhatnak ki.
Varsó igyekszik higgadtságot mutatni, miután az amerikai védelmi minisztérium váratlanul lefújta négyezer amerikai katona lengyelországi telepítését. Trump újabb csapatkivonásainak lehetősége különösen érzékenyen érinti a lengyeleket, akik továbbra is az amerikai védelemben bíznak.
A Politico arról írt, hogy a lengyel vezetést teljesen váratlanul érte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter döntése, amelynek értelmében mégsem érkezik meg az a négyezer amerikai katona Lengyelországba, akiknek telepítését korábban már előkészítették. A lengyel kormány ennek ellenére igyekszik azt kommunikálni, hogy a döntés nem veszélyezteti az ország biztonságát, miközben egyre nyilvánvalóbb az idegesség Varsóban Trump lehetséges további lépései miatt. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy a lengyel–amerikai szövetség továbbra is stabil és hosszú távú.
A varsói vezetés folyamatos egyeztetéseket folytat Washingtonnal annak érdekében, hogy biztosítékokat kapjon az amerikai katonai jelenlét fenntartására.
A Politico szerint ugyan a lengyel kormány próbál nyugodt hangnemet megütni, a Pentagon lépése érzékenyen érintette az országot. Paweł Zalewski lengyel védelmiminiszter-helyettes azt mondta, olyan biztosítékot kaptak az amerikai féltől, hogy az Egyesült Államok nem tervezi a jelenlét szisztematikus csökkentését Lengyelországban.
A háttérben azonban ott lebeg Trump korábbi fenyegetése is, amely szerint az Egyesült Államok akár tovább csökkentheti európai katonai jelenlétét.
A Pentagon nemrég megerősítette, hogy ötezer amerikai katonát vonnak ki a németországi bázisokról, Trump pedig arra utalt, hogy a csökkentés ennél jóval nagyobb mértékű is lehet.
Lengyelország különösen érzékenyen reagál az ilyen hírekre, mert az ország politikai táborai között szinte teljes egyetértés van abban, hogy az amerikai katonai jelenlét kulcsfontosságú Oroszország elrettentése szempontjából. Jelenleg mintegy ötszáz amerikai katona állomásozik állandó jelleggel Lengyelországban, miközben rotációs rendszerben akár tízezer amerikai katona is megfordul az országban. Trump ugyanakkor korábban arról is beszélt, hogy akár Lengyelországba is áthelyezhetnek amerikai csapatokat. Az amerikai elnök azt mondta:
Nagyszerű a kapcsolatom az elnökkel, így ez lehetséges.
A Politico megszólaltatta Krzysztof Bosakot, a jobboldali Konföderáció egyik vezetőjét is, aki szerint az amerikai döntés belső zavarokra és hitelességi problémákra utal Washington részéről. A lengyel politikus úgy vélte, az ilyen váratlan lépések gyengítik az Egyesült Államok megbízhatóságát. A lengyel vezetés ennek ellenére továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nincs válság. Kosiniak-Kamysz kijelentette:
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki aggódik. Az amerikai csapatok száma Lengyelországban nem csökken. Azon dolgozunk, hogy növeljük a Lengyelországban állomásozó amerikai erők létszámát és műveleti képességeit.
Nyitókép: NATALIA DOBRYSZYCKA / AFP