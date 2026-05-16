Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij dokumentum Kijev orosz-ukrán háború célpont

Zelenszkij bemutatott egy kiszivárgott egy orosz dokumentumot: „Már régóta dédelgetik ezt a tervet...” (VIDEÓ)

2026. május 16. 06:57

Az oroszok kijevi és más ukrán városokban található támadási célpontokat jelöltek ki, többek között az elnöki hivatalt is – állítja az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóüzenetében arról beszélt X közösségi oldalán, hogy

olyan orosz dokumentumok kerültek a birtokukba, melyekben kijevi és más ukrán városokban található támadási célpontokat jelölnek ki.

Az ukrán vezető kiemelte, ezek zöme olyan létesítmény, ahol az ukrán politikai és katonai vezetők tartózkodnak, beleértve a Kijevben található Bankova utcát, ahol az ukrán elnöki hivatal található.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy 

az oroszok már régóta dédelgetik ezt a tervet, és most, Irán után, újra aktívvá váltak. Megpróbálnak felkutatni minket és nyomon követni a mozgásunkat”

– magyarázta a felvételen.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mihai Barbu / AFP

 

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. május 16. 10:10
A bohóc minden rezdülése, még a pislogása is azt a célt szolgálja, hogy a nyugat letolhassa a választók torkán miért önti a lét neki. Be van tárazva pár történet a forgatókönyvbe Bucsa óta.
Nasi12
2026. május 16. 10:06
"Az oroszok kijevi és más ukrán városokban található támadási célpontokat jelöltek ki, többek között az elnöki hivatalt is – állítja az ukrán elnök." Az ilyesmit a háború első napján szokás. Akkor mégis csak háború lesz? :)
elfújta az ellenszél
2026. május 16. 10:01
Sikerült kideríteni az orosz szuperkémeknek, hol áll az elnöki palota Kijevben? Ha nem Zselé mondaná el se hinném.
NokiNokedli
2026. május 16. 09:44
A g.ci oroszok addig tökölnek az ukránokkal, amíg az EU és a Nyugat bele nem döglik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!