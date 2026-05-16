Zelenszkij bemutatott egy kiszivárgott egy orosz dokumentumot: „Már régóta dédelgetik ezt a tervet...” (VIDEÓ)

Az oroszok kijevi és más ukrán városokban található támadási célpontokat jelöltek ki, többek között az elnöki hivatalt is – állítja az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóüzenetében arról beszélt X közösségi oldalán, hogy
olyan orosz dokumentumok kerültek a birtokukba, melyekben kijevi és más ukrán városokban található támadási célpontokat jelölnek ki.
Az ukrán vezető kiemelte, ezek zöme olyan létesítmény, ahol az ukrán politikai és katonai vezetők tartózkodnak, beleértve a Kijevben található Bankova utcát, ahol az ukrán elnöki hivatal található.
Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy
az oroszok már régóta dédelgetik ezt a tervet, és most, Irán után, újra aktívvá váltak. Megpróbálnak felkutatni minket és nyomon követni a mozgásunkat”
– magyarázta a felvételen.
Nyitókép: Mihai Barbu / AFP