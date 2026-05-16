Zelenszkij bemutatott egy kiszivárgott egy orosz dokumentumot: „Már régóta dédelgetik ezt a tervet...” (VIDEÓ)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóüzenetében arról beszélt X közösségi oldalán, hogy

olyan orosz dokumentumok kerültek a birtokukba, melyekben kijevi és más ukrán városokban található támadási célpontokat jelölnek ki.

Az ukrán vezető kiemelte, ezek zöme olyan létesítmény, ahol az ukrán politikai és katonai vezetők tartózkodnak, beleértve a Kijevben található Bankova utcát, ahol az ukrán elnöki hivatal található.