„Kisvárdán élvezni fogják ezt a lehetőséget, ismerem Révész Attilát” – Mátyus János a Mandinernek

A Magyar Kupa-döntő miatt két hetet készülhetett az ETO a sorsdöntő kisvárdai mérkőzésre. Hogyan lehet fenntartani a koncentrációt ennyi ideig?

Szép edzői feladat, az biztos, még akkor is, ha papíron egyértelműen a Győr az esélyes. Egy meccsen bármi előfordulhat, játszottam itthon különböző csapatokban és légiósként is több országban, Németországban, Skóciában, Ausztriában, láttam már csodát. Emlékszem, annak idején a Bundesligában voltak ilyen drámák, amikor fej fej mellett haladva ért az utolsó fordulóhoz a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ezek alapján mondom, hogy nem dőlt még el, ki lesz a bajnok.