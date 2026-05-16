„Kisvárdán élvezni fogják ezt a lehetőséget, ismerem Révész Attilát” – Mátyus János a Mandinernek

„A latin-amerikaiak még szambázhatnak egyet, a Fradinak viszont nincs más választása” – ez dönt a bajnoki címről
Ezúttal a Kisvárda énekelheti ki a sajtot a győriek szájából.
A győri sikerek titkáról, Vitális Milán jövőjéről és Révész Attiláék különleges lehetőségéről is beszélt az ETO-ban és a Ferencvárosban is szereplő válogatott labdarúgó, a jelenleg már edzőként ismert Mátyus János a Mandinernek adott interjúban.
A Magyar Kupa-döntő miatt két hetet készülhetett az ETO a sorsdöntő kisvárdai mérkőzésre. Hogyan lehet fenntartani a koncentrációt ennyi ideig?
Szép edzői feladat, az biztos, még akkor is, ha papíron egyértelműen a Győr az esélyes. Egy meccsen bármi előfordulhat, játszottam itthon különböző csapatokban és légiósként is több országban, Németországban, Skóciában, Ausztriában, láttam már csodát. Emlékszem, annak idején a Bundesligában voltak ilyen drámák, amikor fej fej mellett haladva ért az utolsó fordulóhoz a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ezek alapján mondom, hogy nem dőlt még el, ki lesz a bajnok.
Kisvárdán kiénekelhetik a sajtot a győriek szájából, és ismerve Révész Attilát – akivel dolgoztunk is együtt a csapatnál –, élvezni fogják ezt a lehetőséget.
Biztosan hatalmas elégtétel lenne nekik, a sportszerűség jegyében megoldhatják a feladatot. Győrött születtem, de fradista vagyok. Szerintem egy hajszállal az ETO az esélyesebb, úgy vélem, 51–49 százalék arányban, abban viszont biztos vagyok, hogy lesz itt még látnivaló.
A ferencvárosi Robbie Keane és a győri Borbély Balázs távozásáról is pletykálnak. Mennyire terelhetik el az érintettek figyelmét ezek a hírek?
Ezt ki kell tudni zárni. Mindkét vezetőedző fejében csak a meccs járhat. Borbély Balázs arra koncentrál, hogy történelmet írjon a győriekkel: a 80-as években Verebes Józseffel, később Pintér Attilával sikerült, most pedig ő is megcsinálhatja. Robbie Keane szintén profi, a spekulációk ilyenkor nem tényezők.
Mit csinálnak most jobban az ETO-nál, mint korábban?
Úgy látom, a szakmai stáb leginkább a különleges mentalitásával tudta eltünteti a riválisokkal szembeni különbséget. Emlékszem, még a Pécs vezetőedzőjeként játszott az együttesem Győrött, ahol már akkor feltűnő volt, hogy milyen elképesztő mentalitású társaság jött össze. Szerbek, románok, afrikaiak mellett osztrák, horvát, ukrán és szlovák nemzetiségű futballista is van a keretben, de mindannyian egy irányba húznak. Ilyen csapatszellem ritkán adatik meg.
A hírek szerint télen elutasítottak minden ajánlatot a játékosaikért, a nyáron azonban már nehezebb dolguk lesz a győrieknek. Kik lehetnek a legkapósabbak?
A győriek szereplésére biztos, hogy rengetegen felkapják a fejüket, így befuthatnak majd olyan ajánlatok, amelyekre nehéz lesz nemet mondani. Vitális Milán egészen döbbenetes idényt fut, a válogatottban is kiválóan játszik, így érte biztosan sorban állnak majd. Róla is van egy személyes élményem: Szombathelyen voltam edző, amikor ellenünk is lőtt egy olyan gólt, amit örökre bevéstem az emlékezetembe.
Jelenleg 24 éves, abban a korban és formában van, amikor válogathat az ajánlatok közül.
Egyértelműen megállná a helyét külföldön. Ha rajtam múlna, nem engedném, hogy szétkapják a csapatot, úgy tudnának igazán komoly célokat elérni.
Például a BL-selejtezőben. Egy ilyen lehetőség mennyire készteti maradásra a keret tagjait?
Döntő szempont lehet, ám ha lesz egy visszautasíthatatlan megkeresés, akkor nem ez alapján születik meg a végső döntés. Ha tényleg nem engedték el Vitálist télen a Fradihoz, az most látszik igazán, hogy meghatározó lépés volt a bajnoki cím szempontjából. Nyáron biztos, lesz változás a keretben, de ezt az idényt már senki nem veheti el az ETO-tól.
És mire lehet elég ez a kiváló hazai szereplés a nemzetközi kupában?
Tavaly már láttuk, hogy mire képesek Gavricsék, és azóta csak még jobb lett ez a csapat. Az örményeket és a svédeket is kiejtették a Konferencia-liga selejtezőjében, a Rapid ellen pedig talán minden magyarnak fájt a szíve a győriek kiesése miatt. Nagy szó lett volna, ha a bécsi együttest is búcsúztatják. Ez sokat érhet, ezt a tapasztalatot a következő idényben már kamatoztathatják.
Mint ismert, szombaton eldől a bajnoki aranyérem sorsa a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, kiderül, hogy sorozatban nyolcadszor végez-e az élen a címvédő Ferencváros, vagy 2013 után az éllovas ETO FC ér-e fel ismét a csúcsra. Robbie Keane együttese hazai pályán fogadja a Zalaegerszeget, míg a listavezető győriek a lehető legtávolabbi ellenfélhez utaznak Kisvárdára. A két csapat között minimális a különbség: az ETO-nak 66, a Fradinak 65 pontja van, így a győriek kezében a döntés.
