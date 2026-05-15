Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bódis Kriszta Tisza Párt Schilling Árpád

Ez a videó mihez kell? Mit reklámoz?

2026. május 15. 22:06

Bódis Kriszta, a kormány és a Tisza Párt megértésében bízva előre is köszönöm!

2026. május 15. 22:06
null
Schilling Árpád
Schilling Árpád
Facebook

„Ez a videó mihez kell? Mit reklámoz? Milyen ügyet szolgál? És miért kellenek hozzá kiskorú gyerekek?

Mindez csak azért fontos, mert Gyurkó Szilvia, a jelenlegi kormány gyermekjogokért és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, korábban épp azzal a céllal indított kampányt, hogy »egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot«.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Semmi probléma azzal, sőt különösen üdvözlendő, ha egy elkötelezett politikus szemetet szed gyerekekkel, csak ne rakja ki az oldalára a róluk készült felvételeket. De egyáltalán nem vagyunk lekésve semmiről, lehet korrigálni, tanulni a hibákból és így fejlődni, egyeztetni egymással a kormányon belül, és így elkerülni a jövőben a Fidesz korábbi gyakorlatát. A politikusokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy milyen színekben indulnak.

Javaslom deklarálni, hogy sem az új kormány, sem a Tisza Párt egyetlen képviselője sem fog a továbbiakban kiskorúakat politikai reklám céljából és egyáltalán semmiféle célból felhasználni. Nem azt kell keresni, hogyan magyarázunk ki számunkra kellemetlen helyzeteket, hanem egységes szabályokat alkotunk, és azokat betartjuk. Bódis Kriszta, a kormány és a Tisza Párt megértésében bízva előre is köszönöm!”

Nyitókép: Schilling Árpád Facebook-oldala

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bbszaiff-2
2026. május 15. 22:41
Fostos ezért rángatta három fiát a ceremóniára ,hogy védje őket, meg hogy védje a jogaikat. Nemám , hogy bosszút álljon a feleségén.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2026. május 15. 22:36 Szerkesztve
Most képzeljük el, ha mondjuk a Fidesz kormány valamelyik tagja csinálta volna, ez a levél milyen hangvételű lenne....Ugyanakkor kíváncsi lesz, amikor ezek a ballibek rájönnek, hogy nem tényezők, akkor milyen fejet fognak vágni...mert úgy néz ki, egyre több ballibnél veri ki a biztosítékot Poloska és bandája....XDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. május 15. 22:29
Na tessék! Ütősebb, mint egy kávé: Schilling Árpád számonkér a Tisza-kormányzaton. Nem hiszek a szememnek, álmodom?
Válasz erre
2
0
Kovács József
2026. május 15. 22:28
Ennyire naív vagy, hogy azt hiszed Rovarpeti nem magasról szarja le a rinyálásodat?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!