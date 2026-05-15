Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
krausz ferenc élvonal alapítvány élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány magyarország Magyar Péter

Levelet kapott Magyar Péter, nem is akárkiktől

2026. május 15. 22:25

Egyeztetés zajlott az Élvonal Alapítvány kuratóriumában, miután Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést.

2026. május 15. 22:25
null

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük” – írta pénteken közösségi oldalára Magyar Péter újdonsült miniszterelnök. Ezt követően egyeztetés zajlott az Élvonal Alapítvány kuratóriumában. A tagok egyhangúlag az alábbi közleményt hagyták jóvá – melyet változtatás nélkül közlünk.

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Magyar Péter!

Mi, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel valljuk: a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke.

A fentiek szellemében várjuk a mielőbbi párbeszédet a Magyar Kormánnyal annak érdekében, hogy a kérdéseket megvitassuk és megtaláljuk azt a működési konstrukciót és azokat a feltételeket, amelyek mentén a fenti célokat a lehető leghatékonyabban valósíthassuk meg.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat.

Ezen célok a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel.

Teljes egyetértésben, tisztelettel:

Prof. Dr. Donna Strickland – Nobel-díjas fizikus

Prof. Dr. Steven Chu – Nobel-díjas fizikus

Prof. Dr. Krausz Ferenc – Nobel-díjas fizikus

Prof. Dr. Lovász László – Abel-díjas matematikus

Prof. Dr. Randy Schekman – Nobel-díjas biológus”

***

Magyar Péter nekiment a Nobel-díjas Krausz Ferencnek: gyermekektől venné el a pénzt a tiszás kormányfő

A Mandiner.hu megírta, a Frontiers Campus alapkőletételét (ahol beszédet mondott Orbán Viktor korábbi kormányfő) és az országgyűlési választásokat követően mentek neki a Nobel-díjas Krausz Ferencnek egy, a kormánypárti elfogultsággal mindenképpen vádolható Telex.hu-n közölt írással. Május 15-én pedig a szintén kormánybarát Magyar Hang írta meg, hogy mit jelent az előző kabinet és a Krausz-féle alapítvány közötti közfeladat-finanszírozási szerződés.

A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A fizikus által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét.

Az Élvonal Alapítvány és az állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét.

Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor ennek kapcsán azt mondta, az Élvonal-program működését mérhető teljesítmény, átlátható szabályok és törvényi keretek határozzák meg, ezért ha a támogatási forrásokat nem a vállalt célokra használják fel, vagy a kitűzött eredmények nem teljesülnek, akkor a támogatást vissza kell fizetni. A Nobel-díjas kutató egy április végi háttéreseményen hangsúlyozta: az Élvonal nem veszélyezteti a közpénzeket, ugyanakkor a magyar történelemben először teremthet hosszú távon stabil feltételeket a tehetséggondozás számára. Mint fogalmazott, a program saját tudományos pályájának tapasztalataira épül, és személyes életcéljának tekinti, hogy más fiatal kutatók számára is biztosított legyen az a lehetőség, amely neki korábban megadatott. Krausz ugyanakkor arra is kitért, hogy Németországban az ehhez hasonló kutatási támogatások esetében nincs visszafizetési kötelezettség.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
2026. május 16. 00:36
fő, hogy van egy extra oktatási minisztériumunk fő, hogy lesz pride-parádé fő az egészség
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
2026. május 16. 00:34
Tesco gazdaságos temu-kormány
Válasz erre
0
0
fatman
2026. május 16. 00:33
A pisa kormány a javunkat akarja... de mi nem adjuk... 😂😂😂
Válasz erre
2
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. május 16. 00:12
nobel-díjas tudóst még a rákosi rendszer sem mert meghurcolni
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!