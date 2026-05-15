Levelet kapott Magyar Péter, nem is akárkiktől

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Egyeztetés zajlott az Élvonal Alapítvány kuratóriumában, miután Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést.
„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük” – írta pénteken közösségi oldalára Magyar Péter újdonsült miniszterelnök. Ezt követően egyeztetés zajlott az Élvonal Alapítvány kuratóriumában. A tagok egyhangúlag az alábbi közleményt hagyták jóvá – melyet változtatás nélkül közlünk.
„Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Magyar Péter!
Mi, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának tagjai változatlan meggyőződéssel valljuk: a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke.
A fentiek szellemében várjuk a mielőbbi párbeszédet a Magyar Kormánnyal annak érdekében, hogy a kérdéseket megvitassuk és megtaláljuk azt a működési konstrukciót és azokat a feltételeket, amelyek mentén a fenti célokat a lehető leghatékonyabban valósíthassuk meg.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat.
Ezen célok a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel.
Teljes egyetértésben, tisztelettel:
Prof. Dr. Donna Strickland – Nobel-díjas fizikus
Prof. Dr. Steven Chu – Nobel-díjas fizikus
Prof. Dr. Krausz Ferenc – Nobel-díjas fizikus
Prof. Dr. Lovász László – Abel-díjas matematikus
Prof. Dr. Randy Schekman – Nobel-díjas biológus”
A Mandiner.hu megírta, a Frontiers Campus alapkőletételét (ahol beszédet mondott Orbán Viktor korábbi kormányfő) és az országgyűlési választásokat követően mentek neki a Nobel-díjas Krausz Ferencnek egy, a kormánypárti elfogultsággal mindenképpen vádolható Telex.hu-n közölt írással. Május 15-én pedig a szintén kormánybarát Magyar Hang írta meg, hogy mit jelent az előző kabinet és a Krausz-féle alapítvány közötti közfeladat-finanszírozási szerződés.
A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A fizikus által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét.
Az Élvonal Alapítvány és az állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét.
Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor ennek kapcsán azt mondta, az Élvonal-program működését mérhető teljesítmény, átlátható szabályok és törvényi keretek határozzák meg, ezért ha a támogatási forrásokat nem a vállalt célokra használják fel, vagy a kitűzött eredmények nem teljesülnek, akkor a támogatást vissza kell fizetni. A Nobel-díjas kutató egy április végi háttéreseményen hangsúlyozta: az Élvonal nem veszélyezteti a közpénzeket, ugyanakkor a magyar történelemben először teremthet hosszú távon stabil feltételeket a tehetséggondozás számára. Mint fogalmazott, a program saját tudományos pályájának tapasztalataira épül, és személyes életcéljának tekinti, hogy más fiatal kutatók számára is biztosított legyen az a lehetőség, amely neki korábban megadatott. Krausz ugyanakkor arra is kitért, hogy Németországban az ehhez hasonló kutatási támogatások esetében nincs visszafizetési kötelezettség.
