Közel húsz európai terrortámadást koordinálhatott egy iraki férfi

Dzsihadista rajtaütések rázták meg Belgiumot és Hollandiát: a hatóságok terrortámadás ügyében nyomoznak
Az MCC Brüsszel határozottan elítéli a rotterdami és a liege-i támadásokat.
Az FBI egy nemzetközi művelet után New Yorkba szállította Mohammad al-Saadit. A férfit azzal vádolják, hogy egy Irán-barát terrorszervezet nevében közel húsz európai terrortámadást koordinált, valamint amerikai zsidó intézmények elleni merényleteket is előkészített.
Az FBI New Yorkba szállította Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadit, akit az amerikai hatóságok szerint több terrortámadás megszervezésével gyanúsítanak Európában és az Egyesült Államokban. A Fox News beszámolója szerint az iraki férfi az Aszháb al-Jamín nevű, Iránhoz köthető szervezet nevében koordinálhatott akciókat, amelyek zsidó intézményeket, amerikai érdekeltségeket és izraeli célpontokat vettek célba.
Az amerikai ügyészek szerint al-Saadi kapcsolatban állt a Katáib Hezbollah nevű iraki terrorszervezettel és az iráni Forradalmi Gárdával is. A vádirat szerint legalább 2017 óta segíthette a szervezet tevékenységét, majd a közel-keleti konfliktus kiéleződése után egyre aktívabb szerepet vállalt terrorakciók szervezésében.
A dokumentum szerint a Harakat Aszháb al-Jamín al-Iszlámija nevű csoport szinte azonnal megjelent azután, hogy 2026 februárjában kitört az iráni katonai konfliktus.
Az FBI szerint a szervezet valójában a Katáib Hezbollah fedőszervezete lehetett, amelyet azért hoztak létre, hogy európai akciókat hajtsanak végre anélkül, hogy közvetlenül a hivatalosan terrorszervezetként nyilvántartott csoportok neve jelenne meg. A nyomozók szerint al-Saadi közösségi oldalain rendszeresen terjesztette a szervezet propagandáját. Telegramon, Snapchaten és az X-en is olyan üzeneteket tett közzé, amelyekben dzsihádra és amerikai, illetve izraeli célpontok elleni fellépésre buzdított. A vádirat szerint egy bejegyzésében azt írta:
Öljetek meg mindenkit, aki támogatja Amerikát és Izraelt.
A vádirat részletesen ismerteti azokat a támadásokat, amelyeket a szervezethez kötnek. Az első akciók 2026 márciusában történtek Belgiumban és Hollandiában. Az ügyészek szerint robbanószerkezetet helyeztek el egy liège-i zsinagógánál, később pedig egy rotterdami zsinagóga és egy amszterdami zsidó iskola is célponttá vált. A propagandaanyagokat a hatóságok szerint maga al-Saadi terjesztette a közösségi médiában.
A dokumentum szerint március közepén támadás történt az amszterdami Bank of New York Mellon épülete ellen is, majd néhány nappal később egy párizsi Bank of America-épületnél próbáltak pokolgépet elhelyezni. A nyomozók szerint al-Saadi később telefonbeszélgetésben maga is utalt arra, hogy emberei álltak a párizsi akció mögött.
A szervezet akciói nem korlátozódtak robbantásokra. Londonban több gyújtogatás is történt zsidó intézmények ellen, köztük zsinagógáknál és jótékonysági szervezeteknél.
A vádirat szerint Antwerpenben is felgyújtottak egy autót egy zsidó negyedben, míg Münchenben egy izraeli étterem közelében robbanószerkezetet helyeztek el. Az FBI szerint a csoport egyik legsúlyosabb akciója Londonban történt 2026 áprilisának végén, amikor egy támadó két zsidó férfit késelt meg, köztük egy amerikai–brit kettős állampolgárt. A terrorszervezet később propagandavideóban vállalta a felelősséget az akcióért.
Az amerikai hatóságok szerint al-Saadi nem állt meg Európánál. A vádirat alapján 2026 áprilisában kapcsolatba lépett olyan személyekkel, akikről azt hitte, hogy képesek terrortámadásokat végrehajtani az Egyesült Államokban. Az FBI egyik fedett embere mexikói kartelltagként mutatkozott be neki, az iraki férfi pedig konkrét célpontokat küldött számára.
A dokumentum szerint al-Saadi egy New York-i zsinagóga pontos helyét és térképét is elküldte, emellett két másik zsidó központot jelölt ki Los Angelesben és Arizonában. Az ügyészek szerint azt is megkérdezte, hogy robbantással vagy gyújtogatással hajtanák-e végre az akciókat.
A nyomozók szerint az iraki férfi tízezer dollárt ajánlott fel a támadások végrehajtásáért, és végül háromezer dollárnyi kriptovalutát el is utalt előlegként. A vádirat szerint sürgette a támadás végrehajtását, és mielőbbi akciót követelt a kapcsolattartóitól. A Fox News idézte Kash Patel FBI-igazgatót is, aki úgy fogalmazott:
Az FBI Mohammad Al-Saadi őrizetbe vételével ismét bebizonyította, hogy képes igazság elé állítani a globális terrorizmus felelőseit.
Al-Saadi ellen több terrorizmussal kapcsolatos vádpontban indult eljárás New Yorkban, köztük terrorszervezet támogatása, robbantásos merényletek előkészítése és terrorcselekmények koordinálása miatt.
Nyitókép: X / Steven Nabil