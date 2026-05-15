Közel húsz európai terrortámadást koordinálhatott egy iraki férfi

Az FBI New Yorkba szállította Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadit, akit az amerikai hatóságok szerint több terrortámadás megszervezésével gyanúsítanak Európában és az Egyesült Államokban. A Fox News beszámolója szerint az iraki férfi az Aszháb al-Jamín nevű, Iránhoz köthető szervezet nevében koordinálhatott akciókat, amelyek zsidó intézményeket, amerikai érdekeltségeket és izraeli célpontokat vettek célba.

Az FBI New Yorkba vitte az iraki férfit, akit európai terrortámadásokkal vádolnak

Forrás: X / Steven Nabil

Az amerikai ügyészek szerint al-Saadi kapcsolatban állt a Katáib Hezbollah nevű iraki terrorszervezettel és az iráni Forradalmi Gárdával is. A vádirat szerint legalább 2017 óta segíthette a szervezet tevékenységét, majd a közel-keleti konfliktus kiéleződése után egyre aktívabb szerepet vállalt terrorakciók szervezésében.