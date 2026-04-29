Egy terrorista tartotta rettegésben Londont: késsel a kezében rohangált az ámokfutó (VIDEÓ)

A támadásban ketten megsérültek, állapotuk a Scotland Yard szerint stabil.
Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség azt a késeléses támadást, amely szerdán történt London északi, jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében.
A Shomrim (héberül Polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében, és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.
A Scotland Yard tájékoztatása szerint az illető a kivonuló rendőrökre is késsel támadt, ezért elektromos sokkolót kellett alkalmazni megfékezésére.
A 45 éves férfit ezután őrizetbe vették.
Laurence Taylor, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a terrorellenes ügyosztály vezetője szerda délutáni sajtótájékoztatóján közölte, hogy a rendőrség hivatalosan terrorista incidensnek minősítette a késeléses támadást.
