04. 29.
szerda
késeléses támadás rendőrség támadás terrorista London terrortámadás Egyesült Királyság

Egy terrorista tartotta rettegésben Londont: késsel a kezében rohangált az ámokfutó (VIDEÓ)

2026. április 29. 18:07

A támadásban ketten megsérültek, állapotuk a Scotland Yard szerint stabil.

Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség azt a késeléses támadást, amely szerdán történt London északi, jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében.

A Shomrim (héberül Polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében, és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az illető a kivonuló rendőrökre is késsel támadt, ezért elektromos sokkolót kellett alkalmazni megfékezésére.

A 45 éves férfit ezután őrizetbe vették.

Laurence Taylor, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a terrorellenes ügyosztály vezetője szerda délutáni sajtótájékoztatóján közölte, hogy a rendőrség hivatalosan terrorista incidensnek minősítette a késeléses támadást.

(MTI)

Nyitókép: X

 

sanya55-2
2026. április 29. 18:07 Szerkesztve
Tanuljatok libsik, hogy kell futni, mankót eldobni, agyatok helyét szintén aztán husss és bicska a hátba
