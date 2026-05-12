Gyászol a Fradi, elhunyt a KEK-győztes sportoló

Dr. Gulyás Zsolt 54 éves korában munkavégzés közben lett rosszul.
Elhunyt Haufe Tamás. A Fradi egykori vízilabdázója negyvenöt évet élt.
Gyászol a Fradi család. Negyvenöt éves korában elhunyt az FTC egykori vízilabdázója, Haufe Tamás – közölte a szomorú hírt hivatalos honlapján a Ferencváros.
„Haufe Tamás 1981. április 6-án született. Az FTC-ben kezdett vízilabdázni. Egykori játékosunk, majd később edzőnk, a két éve elhunyt Wiesner Tamás egy Magyar Kupa-mérkőzésen már 1996. február 17-én – szó szerint – bedobta a mélyvízbe. Haufe Tamás akkor még nem volt 15 éves és már az első csapatban játszott. Bár nem lett azonnal stabil csapattag, de játszott az 1997-es KEK-sorozatban is, így már egész fiatalon KEK-győztesnek is mondhatta magát. Érdekesség, hogy előbb volt KEK-győztes, minthogy magyar bajnoki mérkőzést játszott volna. Utóbbiban először 1998. április 26-án volt része, onnantól kezdve erősödött bele a Fradi csapatába. Részese volt 2000. június 7-én minden idők egyik legizgalmasabb bajnoki döntőjének a BVSC ellen, amelyet többszöri hosszabbítás után nyert meg a Fradi és szerzett tíz év után újra magyar bajnoki címet. Ugyanezen év december 28-án a hazai Szuperkupát is elhódította a Fradival, ugyancsak a BVSC ellen” – írja a klub oldala, amely hozzátette:
„Haufe Tamás 1997-ben tagja volt a Mariborban ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar válogatottnak, míg 1999-ben a junior világbajnokságon ötödik volt. Egykori játékosunk 2002-ben átmeneti időre elköszönt a Ferencvárostól, de 2006. októberében három hónapra visszatért, hogy segítsen az akkor nehéz helyzetben levő csapatnak. Ezt követően Olaszországba igazolt, ahol 2007 és 2008 között az SS Lazio Nuotóban játszott, majd Franciaországba, a CN Senlishez került igazolt, ott játszott, majd később edzősködött 2015-ig. Utolsó csapata a szintén francia Livry Gargan volt, amelynek játékosa és edzője is volt 2025-ig.”
Nyitókép: fradi.hu