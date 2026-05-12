Gyászol a Fradi, elhunyt a KEK-győztes sportoló

„Haufe Tamás 1981. április 6-án született. Az FTC-ben kezdett vízilabdázni. Egykori játékosunk, majd később edzőnk, a két éve elhunyt Wiesner Tamás egy Magyar Kupa-mérkőzésen már 1996. február 17-én – szó szerint – bedobta a mélyvízbe. Haufe Tamás akkor még nem volt 15 éves és már az első csapatban játszott. Bár nem lett azonnal stabil csapattag, de játszott az 1997-es KEK-sorozatban is, így már egész fiatalon KEK-győztesnek is mondhatta magát. Érdekesség, hogy előbb volt KEK-győztes, minthogy magyar bajnoki mérkőzést játszott volna. Utóbbiban először 1998. április 26-án volt része, onnantól kezdve erősödött bele a Fradi csapatába. Részese volt 2000. június 7-én minden idők egyik legizgalmasabb bajnoki döntőjének a BVSC ellen, amelyet többszöri hosszabbítás után nyert meg a Fradi és szerzett tíz év után újra magyar bajnoki címet. Ugyanezen év december 28-án a hazai Szuperkupát is elhódította a Fradival, ugyancsak a BVSC ellen” – írja a klub oldala, amely hozzátette: