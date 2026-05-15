Nonszensz: az ügyészség szerint Zelenszkij jobbkeze jósnőre bízta politikai döntéseit

A The Telegraph szerint Andrij Jermak pere az egyik legfontosabb politikai eseménynek számított a héten Kijevben, ám a korrupciós vádaknál is nagyobb figyelmet kapott egy különös részlet. Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnökének telefonjában ugyanis egy „Veronika Feng Shui” néven elmentett kapcsolatot találtak, aki az ügyészek szerint nem egyszerű ismerős volt, hanem olyan jósnő, akit Jermak politikai kérdésekben is rendszeresen megkeresett.

A vádhatóság állítása alapján Zelenszkij bizalmasa jósnővel vitatta meg riválisai sorsát

Forrás: Genya SAVILOV / AFP

A korábban Ukrajna második legbefolyásosabb emberének tartott politikus hosszú időn át Volodimir Zelenszkij legszűkebb köréhez tartozott. Az orosz invázió első éveiben gyakorlatilag ő ellenőrizte az elnökhöz való hozzáférést, és a beszámolók szerint az orosz légitámadások idején a két politikus egymástól néhány méterre aludt a kijevi elnöki hivatal föld alatti bunkerében.