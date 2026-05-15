Nonszensz: az ügyészség szerint Zelenszkij jobbkeze jósnőre bízta politikai döntéseit

Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti
Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.
Újabb kellemetlen botrány árnyékolja be az ukrán vezetést, miközben Kijev továbbra is a korrupció elleni harc egyik legfőbb zászlóvivőjeként próbál fellépni. Zelenszkij egykori legközelebbi embere egy orosz kötődésű jósnő segítségét is kérhette politikai ellenfelei kezeléséhez.
A The Telegraph szerint Andrij Jermak pere az egyik legfontosabb politikai eseménynek számított a héten Kijevben, ám a korrupciós vádaknál is nagyobb figyelmet kapott egy különös részlet. Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnökének telefonjában ugyanis egy „Veronika Feng Shui” néven elmentett kapcsolatot találtak, aki az ügyészek szerint nem egyszerű ismerős volt, hanem olyan jósnő, akit Jermak politikai kérdésekben is rendszeresen megkeresett.
A korábban Ukrajna második legbefolyásosabb emberének tartott politikus hosszú időn át Volodimir Zelenszkij legszűkebb köréhez tartozott. Az orosz invázió első éveiben gyakorlatilag ő ellenőrizte az elnökhöz való hozzáférést, és a beszámolók szerint az orosz légitámadások idején a két politikus egymástól néhány méterre aludt a kijevi elnöki hivatal föld alatti bunkerében.
Jermak tavaly novemberben mondott le, miután neve egy többmillió dolláros korrupciós ügyben is előkerült, amely az ukrán elnök belső körét is megrázta. Bár Kijevben sokan régóta követelték az ügy kivizsgálását, a bírósági eljárás csak hónapokkal később indult el.
Az ügyészség szerint Jermak nemcsak személyes kérdésekben fordult a jósnőhöz, hanem konkrét politikai szereplőkről is kikérte a véleményét. A vádhatóság állítása alapján születési dátumokat osztott meg szövetségeseiről és ellenfeleiről, hogy útmutatást kapjon arra, miként kezelje azokat a politikusokat, újságírókat és korrupcióellenes tisztviselőket, akik veszélyt jelenthettek számára.
A The Telegraph szerint a nő azt tanácsolta neki, hogy számolja fel az ellenségeit, amíg még az elnök támogatását élvezi. Az ügyészek szerint a kommunikáció olyan részletekre is kitért, mint az ukrán miniszterelnök kinevezése vagy bizonyos magas rangú tisztviselők sorsa.
Az érintettek között szerepelt Oleh Tatarov, az elnöki hivatal helyettes vezetője, Viktor Ljasko egészségügyi miniszter és Irina Venediktova volt legfőbb ügyész is. Egy, az ügyészség által idézett üzenetben a jósnő állítólag ezt írta:
Ha nem állítod meg őket, hatalomra kerülnek. A helyzet olyan, hogy vagy te, vagy ők.
A lap szerint a „Veronika Feng Shui” néven ismert nő az 51 éves Veronika Anikijevics, aki hivatásszerűen asztrológusként és jósnőként dolgozik Kijevben. Az ügyészek azt állítják, hogy külön telefont tartott fenn kizárólag a Jermakkal való kapcsolattartásra. Jermak tagadta a vádakat, és azt mondta:
Ismerek néhány Veronikát... biztosan nem kommunikáltam jósokkal.
A korrupciós vádak szerint Jermak jelentős összegeket mosott tisztára egy Kijev melletti luxuslakópark fejlesztésén keresztül. A bíróság 60 napos előzetes letartóztatást rendelt el számára arra az esetre, ha nem fizeti ki a mintegy 140 millió hrivnyás (közel egymilliárd forint) óvadékot. A politikus a tárgyalás után arról beszélt, hogy nincs ekkora összege, és nem számított ilyen döntésre.
Azt hiszem, elég sok ismerősöm és barátom van. Remélem, tudnak segíteni
– mondta. Arra a kérdésre pedig, hogy készen áll-e börtönbe vonulni, úgy reagált, hogy „elég erős ember”. Az ügy kirobbanása után az ukrán elnöki hivatal gyorsan igyekezett távolságot tartani a botránytól. Dmitro Litvin, Zelenszkij tanácsadója kijelentette, hogy
az ezoterikát, numerológiát és feng shuit nem gyakorolják az Elnöki Hivatalban.
A történet azonban újabb kellemetlen részletekkel bővült. Helyi sajtóértesülések szerint Veronika Anikijevics apja orosz állampolgár, aki 2015-ben a Kreml-barát Ellenzéki Blokk egyik helyi szervezetét vezette Herszon megyében. A férfi jelenleg is megszállt területen él, és korábban orosz szimbólumokat tartalmazó fényképeket tett közzé. A lap szerint maga Anikijevics is járt a Krím félszigeten 2015-ben.
A botrány újabb csapást jelenthet Zelenszkij számára, akinek megítélését az elmúlt időszakban több korrupciós ügy is megtépázta. Az ukrán elnök egyelőre nem kommentálta egykori legközelebbi szövetségesének ügyét.
