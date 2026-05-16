peking Kínai Népköztársaság egyesült államok washington donald trump

Kína és Trump: pragmatizmus a nagyhatalmi rivalizálás árnyékában

2026. május 16. 06:36

Donald Trump kilenc év után ismét Pekingbe látogat, hogy Hszi Csin-pinggel tárgyaljon a feszült amerikai-kínai kapcsolatok enyhítéséről. A csúcstalálkozó különösen jelentős, hiszen Kína kifejtése szerint a stabil kétoldalú viszony nemcsak a két nagyhatalom, hanem az egész világ érdeke a jelenlegi globális bizonytalanság közepette.

null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Kilenc évvel azután, hogy Donald Trump első elnöksége alatt kiemelt fogadtatásban részesült Pekingben, a Fehér Ház ura ismét a Tiltott Város falai között tárgyalt Hszi Csin-pinggel. Május 13–15. között zajló csúcstalálkozó nem a barátság helyreállításáról, hanem a kontrollált rivalizálás új fejezetéről szólt. A világ két legnagyobb gazdasága között továbbra is forrnak az indulatok a tarifák, a tajvani feszültségek és a technológiai versengés miatt, ám a találkozó mégis jelentős: Trump realista, „America First” megközelítése találkozik a kínai vezetés stratégiai türelmével.

Kína
Kína 2017-ben tagadhatatlanul barátságosabb légkörben fogadta az amerikai elnököt. Forrás: Jim WATSON / AFP

A 2017-es pompa és a gyors lehűlés 

Emlékezetes volt Trump 2017-es pekingi útja: találkozó Hszi Csin-pinggel, látogatás a tiltott a Tiltott Városban, a Pekingi Operában, pazar állami vacsora és a több mint 250 milliárdnyi gazdasági megállapodás. Ezek mind azt sugallták: a két vezető között működik a kémia. Trump nyíltan dicsérte Hszi-t és Kínát. Sokan akkor úgy látták, hogy a személyes kapcsolat átírhatja a nagyhatalmi rivalizálás szabályait.

A valóság azonban kegyetlen volt, alig egy évvel később, 2018 második felében Trump százmilliárdos vámokkal sújtotta a kínai árukat, Peking pedig viszonozta a lépéseket. A Covid–19 világjárvány pedig csak olaj volt a tűzre, Trump nyíltan kritizálta a kínai járványkezelést, valamint létványosan „Kína-vírusnak” nevezte a kórokozót. 

Majd jött Joe Biden elnöksége és a kínai-amerikai kapcsolatok újabb mélypontot értek el, konzulátusokat zártak be kölcsönösen, majd jött Nancy Pelosi 2022-es tajpeji látogatása, a léggömb-incidens 2023-ban, a technológiai exportkorlátozások és a Trump második ciklusában bevezetett agresszív vámok, amelyek 2025 áprilisára 145 százalékos szintre tornázták a tarifákat.

A kapcsolat a gyanakvó együttműködésből nyílt stratégiai rivalizálássá vált.

Mire számíthatunk a 2026-os találkozó után? 

Egyértelműen kijelenthetjük: senki ne várjon történelmi áttörést. A fókusz a pragmatikus, rövid távú megállapodásokon lesz, a kereskedelmi „fegyverszünet” meghosszabbításán, amerikai áruk és mezőgazdasági termékek vásárlásán, valamint a fentanilszármazékok kereskedelme  elleni együttműködésen lesz a hangsúly.

Ezek kézzelfogható győzelmet jelenthetnek Trumpnak a félidős választások előtt.

De a nagy és bonyolult kérdésekben, mint például  Tajvan kérdése aligha vérható előrelépés a közeljövőben. Kína ugyanis azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok explicit módon ellenezze Tajvan függetlenségét, sőt támogassa az újraegyesítést. Trump eddigi lépései – például a tajvani fegyverszállítások késleltetése – némi reményt keltettek Pekingben, de a szakértők szerint a republikánus elnök nem fog jelentős engedményeket tenni. A tajvani kérdés ugyanis Kína számára „vörös-vonalat” jelent, Washington számára pedig a indo-csendes-óceáni egyensúly kulcsa. Emellett Észak-Korea és a Dél-kínai-tenger kérdései szintén ott vannak a háttérben. 

Tajvan mellett a másik neuralgikus pont az Irán elleni háború. Az Egyesült Államok szankciókkal és nyilvános nyomással próbálja rávenni Kínát, hogy gyakoroljon befolyást Teheránra a közel-keleti konfliktus lecsillapítása érdekében. Peking azonban az Egyesült Államokat és Izraelt okolja a válságért, és ellenáll a nyomásnak.

A ritkaföldfémek – amelyek feldolgozásában Kína szinte monopolhelyzetben van – szintén kulcskérdés: bármilyen enyhítés a Peking által bevezetett exportkorlátozásokon amerikai ipari és védelmi győzelemként lenne elkönyvelve. A mélyebb strukturális problémák

  • mesterséges intelligencia,
  • technológiai verseny,
  • ellátási láncok biztonsága

egy látogatás alatt nem oldódnak meg. Ezek olyan kérések, amelyek hosszútávú rivalizálást vetítenek előre. 

Személyes kémia és stratégiai bizalom

A találkozó mégis fontosabb lehetett, mint amilyennek elsőre tűnik. Trump és Hszi között megmaradt a személyes rapport – ezt a felek is hangsúlyozzák. A grandiózus fogadtatás, a látványos bankettek, a „fontos” kézfogások. Kína igyekszik megmutatni, hogy Trumpot valóban olyan vezetőnek tekintik, aki képes hatásos döntéseket – szemben például az Európai Unió vezetőivel, akiket az utóbbi időben látványosan „szerény” keretek között fogadnak, ha egyáltalán fogadják őket. Trump és Hszi személyes kémiája segíthet a feszültségek menedzselésében, de a strukturális ellentétek nem tűnnek el két nap alatt. 

A globális politika egyre bizonytalanabbá válása és  a fragmentációja – közel-keleti háború, energiaválság, a világrend átalakulása – közepette a stabil amerikai-kínai viszony mindkét fél és a világ közös érdeke. A Trump-féle pragmatizmus – szemben a korábbi adminisztrációk ideologikusabb megközelítésével nem a globális elit narratíváit, hanem a nemzeti érdeket helyezi előtérbe pedig segíthet abban, hogy közeledjenek az álláspontok a felek között. 

Trump kínai látogatásának üzenete

A pekingi találkozó tehát nem a barátság, hanem a „szabályozott rivalizálás” új fejezete. Rövid távon az amerikai exportőrök nyerhetnek, Kína pedig enyítheti a kereskedelmi nyomást. A 2026-os pekingi csúcs nem csak Washington és Peking ügye – ez a globális rend következő évtizedének előjátéka. Trump visszatérése Pekingbe pedig azt mutatja, hogy a nagyhatalmak is kénytelenek ezt felismerni.

Nyitókép forrása: ADEK BERRY / AFP

Matek_
•••
2026. május 16. 08:20 Szerkesztve
USA és Kína között egy burkolt rejtett ellenségeskedés rivalizálás van, és ez egy nem hagyományos háború hanem gazdasági , verbális, hibrid háború, például az Európai Unió és Oroszország közötti háború is egy USA-Kína proxi ellentét. De már vannak félig nyitott háborúk is, mint az Irán elleni háború, vagy Venezuela lerohanása, vagy számtalan tengeri kalózakció amit USA közvetlenül vív. Tehát jelenleg egy világháborúban állunk, ahol a két fő szereplő az USA és Kína, és Kínának sikerült még megmaradni a hibrid fokozatban, mert Kína sehol se háborúzik. Sajnos ebben a világháborúban rengeteg ország már nyíltan benne van, USA, Európai Unió 27 tagja, Oroszország, stb. Mindezt a világháborút kíséri a "demokráciáról" szóló verbális hazudozás, ahol mindenki mindenkit antidemokráciával vádol, és ebben sok igazság van mert sehol sincs "demokrácia" ,..hanem a pénzuralom vagy személyes uralom diktatúráját alkalmazzák, vagy mindkettőt egyszerre.
gyzoltan-2
2026. május 16. 07:16
Változik a világ, semmiképp a javára, változnak az erőviszonyok..! -és nem az USA javára! Sorsunk bevégeztetett?! -ezt kérdezhetjük is, de akár határozottan is kijelenthetjük..! Indokolás bőven van, ami biztos nem fér bele ezer karakterbe... Földünk tehertétele a fegyverkezés, a nyersanyagok véges volta, az elszabadult túlnépesedés.., melyek kiemelten determinálják a lehetséges bekövetkező eseményeket.., mely felé tehetetlenül csúszunk, süllyedünk... -hogy gyorsul, avagy lassul menetelésünk, az emberiség menetelése a halálos szakadék felé, melyet talán kevesek túlélhetnek, az nagymértékben függ Kína, Oroszország, az USA viszonyától, mely akár nüanszokkal is eltéríthető... Egyre inkább hiszem, hogy kiérdemeltük a végítéletet..! Derűs napot nektek is..! -végre esik...
