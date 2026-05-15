csehországi ivana baláková észak csehországi rendőrség koponya

Ellopták és bebetonozták egy népszerű cseh szent koponyáját

2026. május 15. 22:47

Ereklyelopással gyanúsított férfit vettek őrizetbe Csehországban.

Ellopták kedden Lembergi Zdislava népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából. A prágai rendőrség vizsgálja az ügyet, és a lakosság segítségét kéri – írta meg a HVG.

Az ellopott koponyának olyan szellemi és történeti értéke van, amelyet pénzben nem lehet kifejezni

– mondta Ivana Baláková rendőrségi szóvivő újságíróknak. 

A koponya a Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló székesegyház oltárában volt elhelyezve, védőberendezéssel ellátott ereklyetartóban. A lopás kedden este 18.00 és 18.15 között történt, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, ezért a biztonsági rendszer ki volt kapcsolva.

A templomban csak a misét előkészítő pap tartózkodott, amikor egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, valamilyen tárggyal betörte az oltár üvegablakát, kivette a koponyát, majd elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A pap az üvegcsörömpölés hallatán megfordult, de már csak egy távozó, futó alakot látott.

A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy aki az adott időben a bazilika környékén tartózkodott, jelentkezzen a hatóságoknál, és mondja el, mit látott. Külön kérik azokat, akik mobiltelefonnal videófelvételeket készítettek, hogy bocsássák azokat a rendőrség rendelkezésére. A jablonnéi bazilikát szerdán felkereste Stanislav Pribyl új prágai érsek, aki korábban Litomerice püspöke volt, és a bazilika is az egyházmegyéjéhez tartozott. Az érsek felszólította az elkövetőt, hogy haladéktalanul adja vissza a szent koponyát.

„Komoly dologról van szó. Mi azt hisszük, hogy azok az emberek, akiknek a testi maradványairól szó van, még bizonyos értelemben köztünk élnek. Imádkozunk hozzájuk. Az is megtörténhet, hogy a tolvajt valamilyen átok, szerencsétlenség éri. Ez nem fenyegetés, hanem valóság, már történt ilyen. Ezért felszólítom azt, aki elvitte ezt a koponyát, hogy adja vissza” – nyilatkozta Stanislav Pribyl újságíróknak.

Lembergi Zdislava 13. században élt cseh nemesasszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. Zdislavát 1907-ben boldoggá avatták, majd 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánította. Lembergi Zdislava 2000-től a litomericei egyházmegye, 2002-től pedig az észak-csehországi Libereci régió patrónusa.

Nyitókép forrása: A Policie ČR X-oldala

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
koklobox
2026. május 15. 23:23
Hibernálni már nem volt értelme.
