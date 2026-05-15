Ellopták és bebetonozták egy népszerű cseh szent koponyáját

A koponya a Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló székesegyház oltárában volt elhelyezve, védőberendezéssel ellátott ereklyetartóban. A lopás kedden este 18.00 és 18.15 között történt, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, ezért a biztonsági rendszer ki volt kapcsolva.

A templomban csak a misét előkészítő pap tartózkodott, amikor egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, valamilyen tárggyal betörte az oltár üvegablakát, kivette a koponyát, majd elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A pap az üvegcsörömpölés hallatán megfordult, de már csak egy távozó, futó alakot látott.

A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy aki az adott időben a bazilika környékén tartózkodott, jelentkezzen a hatóságoknál, és mondja el, mit látott. Külön kérik azokat, akik mobiltelefonnal videófelvételeket készítettek, hogy bocsássák azokat a rendőrség rendelkezésére. A jablonnéi bazilikát szerdán felkereste Stanislav Pribyl új prágai érsek, aki korábban Litomerice püspöke volt, és a bazilika is az egyházmegyéjéhez tartozott. Az érsek felszólította az elkövetőt, hogy haladéktalanul adja vissza a szent koponyát.