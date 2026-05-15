Ellopták és bebetonozták egy népszerű cseh szent koponyáját

Kiderült, milyen részvényekbe fektetett Donald Trump
Az amerikai elnök 2026 első negyedévében több mint 3700 pénzügyi tranzakciót hajtott végre.
Ereklyelopással gyanúsított férfit vettek őrizetbe Csehországban.
Ellopták kedden Lembergi Zdislava népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából. A prágai rendőrség vizsgálja az ügyet, és a lakosság segítségét kéri – írta meg a HVG.
Az ellopott koponyának olyan szellemi és történeti értéke van, amelyet pénzben nem lehet kifejezni
– mondta Ivana Baláková rendőrségi szóvivő újságíróknak.
A koponya a Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló székesegyház oltárában volt elhelyezve, védőberendezéssel ellátott ereklyetartóban. A lopás kedden este 18.00 és 18.15 között történt, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, ezért a biztonsági rendszer ki volt kapcsolva.
A templomban csak a misét előkészítő pap tartózkodott, amikor egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, valamilyen tárggyal betörte az oltár üvegablakát, kivette a koponyát, majd elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A pap az üvegcsörömpölés hallatán megfordult, de már csak egy távozó, futó alakot látott.
A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy aki az adott időben a bazilika környékén tartózkodott, jelentkezzen a hatóságoknál, és mondja el, mit látott. Külön kérik azokat, akik mobiltelefonnal videófelvételeket készítettek, hogy bocsássák azokat a rendőrség rendelkezésére. A jablonnéi bazilikát szerdán felkereste Stanislav Pribyl új prágai érsek, aki korábban Litomerice püspöke volt, és a bazilika is az egyházmegyéjéhez tartozott. Az érsek felszólította az elkövetőt, hogy haladéktalanul adja vissza a szent koponyát.
„Komoly dologról van szó. Mi azt hisszük, hogy azok az emberek, akiknek a testi maradványairól szó van, még bizonyos értelemben köztünk élnek. Imádkozunk hozzájuk. Az is megtörténhet, hogy a tolvajt valamilyen átok, szerencsétlenség éri. Ez nem fenyegetés, hanem valóság, már történt ilyen. Ezért felszólítom azt, aki elvitte ezt a koponyát, hogy adja vissza” – nyilatkozta Stanislav Pribyl újságíróknak.
Lembergi Zdislava 13. században élt cseh nemesasszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. Zdislavát 1907-ben boldoggá avatták, majd 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánította. Lembergi Zdislava 2000-től a litomericei egyházmegye, 2002-től pedig az észak-csehországi Libereci régió patrónusa.
Nyitókép forrása: A Policie ČR X-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök 2026 első negyedévében több mint 3700 pénzügyi tranzakciót hajtott végre.