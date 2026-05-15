Nem áll le Magyar Péter: nem fogja megkapni Orbán Viktor a végkielégítését

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Az új miniszterelnök szerint „kifosztotta Magyarországot” a volt kormányfő.
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán.
Magyar Péter bejegyzésében azt írta: „a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján” 38 801 013 forint végkielégítés járna „hazánk kifosztásáért”.
Nem fogja megkapni”
– tette hozzá.
(MTI)
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP