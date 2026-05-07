Eltűnt egy 17 éves lány Budapesten, Flood Hanna Esztert nagy erőkkel keresi a rendőrség

Mutatjuk azt az öt aknát, amin felrobbanhat Magyar Péter szuperkoalíciója
Nagyon súlyos kérdések feszíthetik szét a Tisza Pártot.
A hatóságok közlése szerint a lány orvosi segítségre is szorulhat.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel keresi a 17 éves Flood Hanna Esztert, aki május 4-én tűnt el a VII. kerületből, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – olvasható a police.hu oldalán.
A hatóságok közlése szerint a lány orvosi segítségre is szorulhat.
A rendőrség körözési eljárást indított az ügyben. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal lány körülbelül 161–165 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, aranybarna haja van, amely a hátáig ér.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány tartózkodási helyéről, akár névtelenül is tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón
Nyitókép: police.hu