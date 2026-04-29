Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) zalaegerszeg dobrev klára sajtóiroda párt parlament levél

Valami véget ért: új időszámítás kezdődik a DK-nál

2026. április 29. 15:06

Mint kiderült, mindenféle híresztelés ellenére a Demokratikus Koalíció nem szűnik meg, parlamenten kívüli pártként folytatja.

2026. április 29. 15:06
null

A 444.hu arról számolt be, hogy levelet kapott Soós Henrietta, a DK leköszönő sajtóreferensétől, aki úgy fogalmazott 

a Demokratikus Koalíció jelenlegi működési formájában megszűnik. A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak”

Majd Soós arról is tájékoztatta a szerkesztőség tagjait, hogy májustól már ő sem áll majd a párt alkalmazásában, ezért megköszönte az elmúlt évek közös munkáját.

Mint kiderült, eközben a DK zalaegerszegi irodáját is bezárták – erről a helyi párttagok számoltak be. Ők azonban valamennyire optimisták maradtak. Mint írták, 

kezdjük elölről a szervezkedést. Kinyitjuk a DK-t a fiatalok,a baloldaliak és a civil szervezetek előtt”. 

Hozzátették azt is, hogy jelenleg készülnek a tisztújításra és a DK kongresszusra.

Pontosított a Sajtóiroda

A DK Sajtóirodája valamivel később reagált a sajtóreferens üzenetére. Mint íták, „a mai napon Soós Henrietta, a DK sajtóreferense magánlevelet írt több újságírónak, amelyben félreérhetően fogalmazott. Nem a párt hivatalos álláspontját közölte, hiszen sajtóreferensi minőségében ilyet nem is tehet. A levelében a saját munkakörére utalt, ami valóban megszűnik április végével”.

„Ahogyan azt korábban jeleztük, 

a DK parlamenten kívüli pártként folytatja tovább a munkát” 

– derült ki rövid közleményükből.

Történelmi vereséget szenvedett az egykori Gyurcsány-párt

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció nem szerzett mandátumot a 2026-os országgyűlési választáson, azaz története során először nem jutott be a parlamentbe. A pártelnök, Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és azt is, hogy a teljes elnökség távozik, vállalva a felelősséget.

Nyitókép: DK Zalaegerszeg Facebook-oldala

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. április 29. 16:26
Van-e élet a halál után?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. április 29. 16:20
Nehezen tűnik el a világból.. az mszp is vergődött még egy darabig, aztán csak vége lett annak is, már csak léteznek, de nem parlamenti pártként. Nincs ezzel baj.
Válasz erre
3
0
Ergit
2026. április 29. 15:59
És DK-s EU képviseéők???
Válasz erre
0
0
szantofer
2026. április 29. 15:37
Dobrev Klára a választás estéjén nagyot nőtt a szememben. Tud méltósággal veszíteni. Azt a beszédet Orbánnak kellet volna elmondani.
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!