Valami véget ért: új időszámítás kezdődik a DK-nál

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Mint kiderült, mindenféle híresztelés ellenére a Demokratikus Koalíció nem szűnik meg, parlamenten kívüli pártként folytatja.
A 444.hu arról számolt be, hogy levelet kapott Soós Henrietta, a DK leköszönő sajtóreferensétől, aki úgy fogalmazott
a Demokratikus Koalíció jelenlegi működési formájában megszűnik. A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak”
Majd Soós arról is tájékoztatta a szerkesztőség tagjait, hogy májustól már ő sem áll majd a párt alkalmazásában, ezért megköszönte az elmúlt évek közös munkáját.
Mint kiderült, eközben a DK zalaegerszegi irodáját is bezárták – erről a helyi párttagok számoltak be. Ők azonban valamennyire optimisták maradtak. Mint írták,
kezdjük elölről a szervezkedést. Kinyitjuk a DK-t a fiatalok,a baloldaliak és a civil szervezetek előtt”.
Hozzátették azt is, hogy jelenleg készülnek a tisztújításra és a DK kongresszusra.
A DK Sajtóirodája valamivel később reagált a sajtóreferens üzenetére. Mint íták, „a mai napon Soós Henrietta, a DK sajtóreferense magánlevelet írt több újságírónak, amelyben félreérhetően fogalmazott. Nem a párt hivatalos álláspontját közölte, hiszen sajtóreferensi minőségében ilyet nem is tehet. A levelében a saját munkakörére utalt, ami valóban megszűnik április végével”.
„Ahogyan azt korábban jeleztük,
a DK parlamenten kívüli pártként folytatja tovább a munkát”
– derült ki rövid közleményükből.
Mint ismert, a Demokratikus Koalíció nem szerzett mandátumot a 2026-os országgyűlési választáson, azaz története során először nem jutott be a parlamentbe. A pártelnök, Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és azt is, hogy a teljes elnökség távozik, vállalva a felelősséget.
Nyitókép: DK Zalaegerszeg Facebook-oldala