Valami véget ért: új időszámítás kezdődik a DK-nál

A 444.hu arról számolt be, hogy levelet kapott Soós Henrietta, a DK leköszönő sajtóreferensétől, aki úgy fogalmazott

a Demokratikus Koalíció jelenlegi működési formájában megszűnik. A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak”

Majd Soós arról is tájékoztatta a szerkesztőség tagjait, hogy májustól már ő sem áll majd a párt alkalmazásában, ezért megköszönte az elmúlt évek közös munkáját.