Lesz is majális, meg nem is: Thürmer Gyula szerint pont a kormányváltás után lenne rá a legnagyobb szükség

Nem várt esemény borzolja a hazai közélet amúgy is turbulens levegőjét, ugyanis 135 év után mégsem a Városligetben lesz megtartva a hazai baloldal legnagyobb népünnepélye, a majális. Május első napja, a munka ünnepe mindig is kiemelt fontosságú volt a baloldal számára, a majálison patakokban folyt a sör, tonnaszámra fogyott a virsli, a vezető politikusok pedig itt mondták el nagyívű beszédeiket a jelenről és jövőről. Az elmúlt években azonban erodálódott a majális jelentősége, a nézőszám is csökkent, a hazai baloldal pedig szélsebesen száguldott a teljes megsemmisülés felé.

A majális-gate április közepén robbant ki, miután a Magyar Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy az idei évben nem rendezhetnek majálist a Városligetben, ugyanis a terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A MASZSZ megjegyezte, az első szakszervezeti mozgalomhoz köthető nagyszabású majálist is a Városligetben rendezték meg 1890-ben, ami 136 éve a munka és a munkások ünnepének emblematikus helyszíne. Mint írták, jövőre megpróbálják újra a majálisozást a Városligetben.