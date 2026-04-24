04. 24.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
mszp Demokratikus Koalíció (DK) thürmer gyula munkáspárt

Lesz is majális, meg nem is: Thürmer Gyula szerint pont a kormányváltás után lenne rá a legnagyobb szükség

2026. április 24. 21:16

A Városligetben kutyás fesztivál lesz, a területre beengednék a szakszervezeteket is, de ők már megsértődtek. Nem kicsit, nagyon.

2026. április 24. 21:16
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Nem várt esemény borzolja a hazai közélet amúgy is turbulens levegőjét, ugyanis 135 év után mégsem a Városligetben lesz megtartva a hazai baloldal legnagyobb népünnepélye, a majális. Május első napja, a munka ünnepe mindig is kiemelt fontosságú volt a baloldal számára, a majálison patakokban folyt a sör, tonnaszámra fogyott a virsli, a vezető politikusok pedig itt mondták el nagyívű beszédeiket a jelenről és jövőről. Az elmúlt években azonban erodálódott a majális jelentősége, a nézőszám is csökkent, a hazai baloldal pedig szélsebesen száguldott a teljes megsemmisülés felé. 

A majális-gate április közepén robbant ki, miután a Magyar Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy az idei évben nem rendezhetnek majálist a Városligetben, ugyanis a terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A MASZSZ megjegyezte, az első szakszervezeti mozgalomhoz köthető nagyszabású majálist is a Városligetben rendezték meg 1890-ben, ami 136 éve a munka és a munkások ünnepének emblematikus helyszíne. Mint írták, jövőre megpróbálják újra a majálisozást a Városligetben.

A Városliget Zrt. az Indamedia Csoportnak adta ki a Városliget területét, május 1-jén a Nagyréten tartják meg a DOGZ Fesztivált. Immáron harmadik éve rendezik meg a kutyás találkozót, a beharangozó szerint a rendezvény összehozza a „leendő gazdikat, a szakma elismert képviselőit és minden állatbarátot”.

Majálishangulat, családi programok, hatalmas zöld tér és több száz boldog kutya – ennél jobb május 1-jei programot nehéz elképzelni. Gyere el, és ünnepeljük együtt a felelős, örömteli kutyatartást!”

– írták a kedvcsinálóban.

Karácsony Gergely sem maradt ki, Facebook-oldalán szólt hozzá az ügyhöz, mint írta, itt az ideje, hogy „az állam és cégei megbecsüljék és hagyják működni a munkavállalókat képviselő szakszervezeteket”. Mint írta, 

mivel május elseje az európai csatlakozásunk évfordulója is, ideje gyakorolni nekik is az európai politikai kultúrát”.

A Városliget Zrt. jelezte, hajlandó a kompromisszumra, tartsanak helyszínbejárást, hiszen megfér egymás mellett a kutyás fesztivál és a szakszervezet is, azonban utóbbi ebből már nem kért, azt közölték, hogy a székházuk előtt, a Városligeti fasorban tart saját május elsejei utcafesztivált. Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke szerint érthetetlen, hogy a területi egyeztetésre miért most, és miért nem két hónappal ezelőtt gondolt a közterület-hasznosító cég és már nem tudnak azon változtatni, hol legyen a majálisuk, mivel szervezik a sajátjukat az alternatív helyszínen. 

„Ez egy csúnya dolog”

Mint fentebb is jeleztük, a majálisozás hagyományosan a baloldal népünnepélye, az MSZP és a Munkáspárt is rendszeresen tartott rendezvényeket a Városligetben a múltban. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a Mandinernek elmondta, nem tartja szép dolognak, hogy most nem kapták meg a szakszervezetek a területet.

Ez egy csúnya dolog”

– jegyezte meg, majd úgy folytatta, hogy a „munkásmozgalomnak ott a helye, ezt betiltani nem szép dolog”. 

Thürmer Gyula kijelentette, a munkásmozgalom mindig is a Városligetben tartotta hagyományos május 1-jei rendezvényét, nem érti, miért kéne másik rendezvényen, egy másik helyszínen megtartani azt. 

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Arra a kérdésre, van-e még értelme a baloldali majálisnak, – hiszen az elmúlt években folyamatosan csökkent a látogatószám – Thürmer Gyula elmondta, pont most, a választások után lenne fontos megtartani az eredeti helyszínen a rendezvényt. 

Meg kell mutatni, hogy a dolgozó embereknek, a munkásosztálynak van saját érdekképviselete. Egy dolog a választás, más dolog a mozgalom bemutatása”

– tette hozzá.

Tavaly nem vitték túlzásba az eseményt, a Munkáspárt egy éve lapunkkal annyit közölt, hogy reggel tartanak gyülekezőt, Thürmer Gyula mond beszédet, majálist azonban nem tartottak. Az MSZP egy éve még meg tudott villanni, hiszen készültek „fórumsátorral”, ahol „neves előadók és szakértők” tartottak beszélgetéseket aktuális közéleti, társadalmi és gazdasági kérdésekről.

A Demokratikus Koalíció viszont elhagyva a Városligetet, tavaly már a XV. kerületben bográcsozott Dobrev Klára vezetésével. Mint mondták, május 1-jén nemcsak a munka becsületére kell emlékezni, hanem arra is, hogy 2004 májusától vagyunk az Európai Unió tagjai. 

Május 1-jén nemcsak emlékezünk, hanem újra és újra megerősítjük: Európában maradunk, és kiállunk a dolgozókért. Mert baloldalinak lenni nem divat kérdése”

– közölte tavaly a párt.

Egyelőre az MSZP és a Demokratikus Koalíció közösségi oldalain semmi sem bizonyítja, hogy idén készülnének bármilyen eseménnyel május első napján.

Nem úgy a Mi Hazánk, amely már sokadjára a Bikás Parkban tartja rendezvényét reggel 9-től este 20 óráig. Két éve azért került címlapokra a rendezvényük ugyanitt, mert a színpaddal szemben lévő kis dombon – ahogy a Telex helyszínen lévő munkatársa kiszúrta –, egy katonai jellegű ruhába öltözködött társaság gyülekezett csoportképre. „Volt náluk egy angyalos címeres zászló, majd amikor a kép készült, a leghátsó sorban állók karlendítésbe kezdtek” – számoltak be az eseményről.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. április 24. 22:27
A majális nem gyásznap, hanem a Munkás Szent József ünnepe. Katolikusoknál.
lemez
2026. április 24. 22:08
Ez nekünk nemzeti gyásznap.Megpuccsolt a nyugat ahova mindig is tartozni akartunk.De ök csak kifosztható keletnek tartottak.Igaz soha nem volt gyarmatunk mint nekik de megvoltunk nagynehezen.Most mikor az Orbán kormány élhetövé tette országunkat,fertözött ember lett.Mit is képzelúnk mi?
socialismo-e-muerte
2026. április 24. 21:49
Ezt írtam: 2) socialismo-e-muerte 2026. február 24. 20:43 Láttam elmém szemeivel, (ahogyan írtam már röviden): Egy nagy barnás kőfal, homokkő vagy valami egy kőajtóval amin egy egyenlő szárú kereszt volt. Az ajtón túl iszonyú bűz (mint az égett birka hús) csontok és rongyok és egy bejárat egy sötét barlangba. Oda nem mertem bemenni. Majd egy modern bevásárló központ ahol mészárszékokban aprítják a tetemeket. Később volt egy templom a puszta közepén, egy meggyalázott régi ház-templom, ami roskadozó állapotban elhanyagolva lett hagyva. Kérdezte a mellettem álló, hogyan újítsuk fel? Ennyit feleltem: Olyan legyen mint az Öskü. Hogy miért? Nem tudom.
socialismo-e-muerte
2026. április 24. 21:49
Ezt írtam 1) 2026. március 15. "Ez alkalommal is köszöntőm a felvonuláson részt vevőket, fővárosunk lakosságát, a május elsejét ünneplő dolgozó népünket. Ennek az ünnepnek nagyon sok mondanivalója van a világ számára; ezért is figyelik barátok és ellenfelek egyaránt, hogyan ünneplünk. Ez a mai demonstráció is kifejezi azt az eszmei közösséget, amely ma Magyarországon van. Ennek a tartalma mindenekelőtt a szocializmus és a béke iránti elkötelezettség, a tenniakarás, valamint az, hogy népünk értékeli a nehezen megszerzett vívmányokat. ... S ezt azoknak az erőknek is tudomásul kell venniük, akik nem szeretik a mi rendszerünket. A magyar néphez való viszonyukat annak tudatában formálhatják, hogy ez a nép tovább halad a szocialista társadalom építésének, a béke védelmének és megőrzésének útján. Nekem, s mindannyiunknak, akik részesei vagyunk ennek az ünnepnek, nagy erőgyűjtést jelent a mai nap a további munkás hétköznapokhoz - mondta befejezésül Kádár János. " PetőfiNépe 1988.5.1 (vasárnap)
