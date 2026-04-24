Lesz is majális, meg nem is: Thürmer Gyula szerint pont a kormányváltás után lenne rá a legnagyobb szükség

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
A Városligetben kutyás fesztivál lesz, a területre beengednék a szakszervezeteket is, de ők már megsértődtek. Nem kicsit, nagyon.
Nem várt esemény borzolja a hazai közélet amúgy is turbulens levegőjét, ugyanis 135 év után mégsem a Városligetben lesz megtartva a hazai baloldal legnagyobb népünnepélye, a majális. Május első napja, a munka ünnepe mindig is kiemelt fontosságú volt a baloldal számára, a majálison patakokban folyt a sör, tonnaszámra fogyott a virsli, a vezető politikusok pedig itt mondták el nagyívű beszédeiket a jelenről és jövőről. Az elmúlt években azonban erodálódott a majális jelentősége, a nézőszám is csökkent, a hazai baloldal pedig szélsebesen száguldott a teljes megsemmisülés felé.
A majális-gate április közepén robbant ki, miután a Magyar Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy az idei évben nem rendezhetnek majálist a Városligetben, ugyanis a terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A MASZSZ megjegyezte, az első szakszervezeti mozgalomhoz köthető nagyszabású majálist is a Városligetben rendezték meg 1890-ben, ami 136 éve a munka és a munkások ünnepének emblematikus helyszíne. Mint írták, jövőre megpróbálják újra a majálisozást a Városligetben.
A Városliget Zrt. az Indamedia Csoportnak adta ki a Városliget területét, május 1-jén a Nagyréten tartják meg a DOGZ Fesztivált. Immáron harmadik éve rendezik meg a kutyás találkozót, a beharangozó szerint a rendezvény összehozza a „leendő gazdikat, a szakma elismert képviselőit és minden állatbarátot”.
Majálishangulat, családi programok, hatalmas zöld tér és több száz boldog kutya – ennél jobb május 1-jei programot nehéz elképzelni. Gyere el, és ünnepeljük együtt a felelős, örömteli kutyatartást!”
– írták a kedvcsinálóban.
Karácsony Gergely sem maradt ki, Facebook-oldalán szólt hozzá az ügyhöz, mint írta, itt az ideje, hogy „az állam és cégei megbecsüljék és hagyják működni a munkavállalókat képviselő szakszervezeteket”. Mint írta,
mivel május elseje az európai csatlakozásunk évfordulója is, ideje gyakorolni nekik is az európai politikai kultúrát”.
A Városliget Zrt. jelezte, hajlandó a kompromisszumra, tartsanak helyszínbejárást, hiszen megfér egymás mellett a kutyás fesztivál és a szakszervezet is, azonban utóbbi ebből már nem kért, azt közölték, hogy a székházuk előtt, a Városligeti fasorban tart saját május elsejei utcafesztivált. Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke szerint érthetetlen, hogy a területi egyeztetésre miért most, és miért nem két hónappal ezelőtt gondolt a közterület-hasznosító cég és már nem tudnak azon változtatni, hol legyen a majálisuk, mivel szervezik a sajátjukat az alternatív helyszínen.
Mint fentebb is jeleztük, a majálisozás hagyományosan a baloldal népünnepélye, az MSZP és a Munkáspárt is rendszeresen tartott rendezvényeket a Városligetben a múltban. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a Mandinernek elmondta, nem tartja szép dolognak, hogy most nem kapták meg a szakszervezetek a területet.
Ez egy csúnya dolog”
– jegyezte meg, majd úgy folytatta, hogy a „munkásmozgalomnak ott a helye, ezt betiltani nem szép dolog”.
Thürmer Gyula kijelentette, a munkásmozgalom mindig is a Városligetben tartotta hagyományos május 1-jei rendezvényét, nem érti, miért kéne másik rendezvényen, egy másik helyszínen megtartani azt.
Arra a kérdésre, van-e még értelme a baloldali majálisnak, – hiszen az elmúlt években folyamatosan csökkent a látogatószám – Thürmer Gyula elmondta, pont most, a választások után lenne fontos megtartani az eredeti helyszínen a rendezvényt.
Meg kell mutatni, hogy a dolgozó embereknek, a munkásosztálynak van saját érdekképviselete. Egy dolog a választás, más dolog a mozgalom bemutatása”
– tette hozzá.
Tavaly nem vitték túlzásba az eseményt, a Munkáspárt egy éve lapunkkal annyit közölt, hogy reggel tartanak gyülekezőt, Thürmer Gyula mond beszédet, majálist azonban nem tartottak. Az MSZP egy éve még meg tudott villanni, hiszen készültek „fórumsátorral”, ahol „neves előadók és szakértők” tartottak beszélgetéseket aktuális közéleti, társadalmi és gazdasági kérdésekről.
A Demokratikus Koalíció viszont elhagyva a Városligetet, tavaly már a XV. kerületben bográcsozott Dobrev Klára vezetésével. Mint mondták, május 1-jén nemcsak a munka becsületére kell emlékezni, hanem arra is, hogy 2004 májusától vagyunk az Európai Unió tagjai.
Május 1-jén nemcsak emlékezünk, hanem újra és újra megerősítjük: Európában maradunk, és kiállunk a dolgozókért. Mert baloldalinak lenni nem divat kérdése”
– közölte tavaly a párt.
Egyelőre az MSZP és a Demokratikus Koalíció közösségi oldalain semmi sem bizonyítja, hogy idén készülnének bármilyen eseménnyel május első napján.
Nem úgy a Mi Hazánk, amely már sokadjára a Bikás Parkban tartja rendezvényét reggel 9-től este 20 óráig. Két éve azért került címlapokra a rendezvényük ugyanitt, mert a színpaddal szemben lévő kis dombon – ahogy a Telex helyszínen lévő munkatársa kiszúrta –, egy katonai jellegű ruhába öltözködött társaság gyülekezett csoportképre. „Volt náluk egy angyalos címeres zászló, majd amikor a kép készült, a leghátsó sorban állók karlendítésbe kezdtek” – számoltak be az eseményről.
