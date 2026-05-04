Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
NIS Magyarország Mol

Sokan csak most fogták fel: ezzel a húzásával óriásit kaszálhat a Mol

2026. május 04. 12:44

A számok magukért beszélnek.

Friss céláremelés érkezett a hét elején a Mol részvényeire. Az Erste az eddigi 2715 forintról 4260 forintra srófolta fel a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozó árfolyamvárakozását, az eladási ajánlását pedig tartásra javította – írja a Világgazdaság.

Az olaj- és gázipari környezet javulása, valamint a tulajdonosi struktúra esetleges átalakítása két kulcsfontosságú tényező, amelyek pozitívan hathatnak a részvényre az osztrák bankház értékelése szerint.

Az Erste a folyamatban lévő NIS-felvásárlást is véleményezte.

Igaz ugyan, hogy a tranzakció késik, de a magyar vállalat továbbra is a legesélyesebb vevő a szerb olajtársaságra. Úgy tűnik, hogy Vucsics szerb elnök és az orosz tulajdonosok kevésbé hajlandóak eladni a NIS irányító részesedését a Molnak a magyarországi választási eredmények után, de az Erste elemzője nem lát más hosszú távú megoldást a NIS problémáira, mint hogy a Molnak értékesítsék a szerb vállalat irányító részesedését.

A magyar társaság stabil tulajdonos lenne, és számos szinergia valósulhatna meg a két csoport között

Amennyiben az amerikai szankciók ismét életbe lépnek, úgy a magyar olajcég tűnik az egyetlen komoly jelöltnek a szerb olaj- és gázipari vállalat megvásárlására.

A lap szerint a NIS aranytojást tojó tyúknak tűnik. Az amerikai szankciók ellenére a szerb vállalat 2,8 milliárd dinár (24 millió euró) adózott eredménnyel zárta az első negyedévet, ami 86 százalékkal több, mint egy éve a pénteken közzétett jelentés alapján.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. május 04. 13:59
mar 1 honapja volt a valasztas, de se 1000 forintos benzin, se behivo azaz Orbanek bortonbe mennek 48 rendbeli remhirterjesztesert (is)
chief Bromden
2026. május 04. 13:24
Sokan még azt sem fogták fel, hogy egy rakat MOL részvényt osztogattak alapítványoknak. 2023-ban 90.8 milliárd forintnyi osztalékot kaptak. Idén ősszel valamivel kevesebbet kapnak, ha kapnak.
NeMá
2026. május 04. 13:17 Szerkesztve
Peti azért nem költözika Karmelitába, mert Orbán továbra is ott fog dolgozni és onnan osztja az észt Petinek?
