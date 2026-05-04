Sokan csak most fogták fel: ezzel a húzásával óriásit kaszálhat a Mol

Friss céláremelés érkezett a hét elején a Mol részvényeire. Az Erste az eddigi 2715 forintról 4260 forintra srófolta fel a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozó árfolyamvárakozását, az eladási ajánlását pedig tartásra javította – írja a Világgazdaság.

Az olaj- és gázipari környezet javulása, valamint a tulajdonosi struktúra esetleges átalakítása két kulcsfontosságú tényező, amelyek pozitívan hathatnak a részvényre az osztrák bankház értékelése szerint.