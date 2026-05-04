Sokan csak most fogták fel: ezzel a húzásával óriásit kaszálhat a Mol

Bejelentette a Mol, mikor jön az első szállítmány az újraindított Barátság kőolajvezetéken
Nagyon hamar.
Friss céláremelés érkezett a hét elején a Mol részvényeire. Az Erste az eddigi 2715 forintról 4260 forintra srófolta fel a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozó árfolyamvárakozását, az eladási ajánlását pedig tartásra javította – írja a Világgazdaság.
Az olaj- és gázipari környezet javulása, valamint a tulajdonosi struktúra esetleges átalakítása két kulcsfontosságú tényező, amelyek pozitívan hathatnak a részvényre az osztrák bankház értékelése szerint.
Az Erste a folyamatban lévő NIS-felvásárlást is véleményezte.
Igaz ugyan, hogy a tranzakció késik, de a magyar vállalat továbbra is a legesélyesebb vevő a szerb olajtársaságra. Úgy tűnik, hogy Vucsics szerb elnök és az orosz tulajdonosok kevésbé hajlandóak eladni a NIS irányító részesedését a Molnak a magyarországi választási eredmények után, de az Erste elemzője nem lát más hosszú távú megoldást a NIS problémáira, mint hogy a Molnak értékesítsék a szerb vállalat irányító részesedését.
A magyar társaság stabil tulajdonos lenne, és számos szinergia valósulhatna meg a két csoport között
Amennyiben az amerikai szankciók ismét életbe lépnek, úgy a magyar olajcég tűnik az egyetlen komoly jelöltnek a szerb olaj- és gázipari vállalat megvásárlására.
A lap szerint a NIS aranytojást tojó tyúknak tűnik. Az amerikai szankciók ellenére a szerb vállalat 2,8 milliárd dinár (24 millió euró) adózott eredménnyel zárta az első negyedévet, ami 86 százalékkal több, mint egy éve a pénteken közzétett jelentés alapján.
