04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára országgyűlési választás 2026

Öröm az ürömben: Dobrev Klára lemondott a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről

2026. április 12. 22:28

Ennyi volt.

2026. április 12. 22:28
Dobrev Klára a Facebook-oldalán közzétett hosszú bejegyzésben értékelte a választás eredményét, és egyúttal bejelentette, hogy lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről. A baloldali párt egyelőre 1,2 százalékos listás eredményen áll, de akár az is előfordulhat, hogy az 1 százalékos szint alá esik be a tömörülés.

Dobrev írását változtatások nélkül közöljük: 

„Az első szó az örömé: a NER, Orbán rendszere ma véget ért. Gratulálok a Tisza pártnak, gratulálok Magyar Péternek.

Ez ok az ünneplésre. De holnaptól van ok a figyelemre is. 

Mert most már minden felelősség a Tisza párté. Nekik kell bizonyítaniuk, hogy egy valódi demokratikus, szociális köztársaság jön és nem egy újracsomagolt NER. Hogy a Fidesz világát nem az új Fidesz világa váltja. Hogy a NER-oligarchák helyett majd ne a Tisza-oligarchák jöjjenek. Hogy a Bocskai-öltözetben kampányoló pártelnök, miniszterelnökként már nem viseli ezt a mélységesen megosztó ruhadarabot. Hogy a tiszára szavazó baloldali embereknek ne kelljen csalódniuk és megbánniuk a döntésüket. 

Ebben bízom, ebben reménykedem. Remélem nem naivitás ez tőlem. 

Most beszéljünk rólunk, a baloldalról. 

A DK ma kiesett a Parlamentből, a baloldali emberek baloldali képviselet nélkül maradtak. 

Hatalmas munkát végezett a DK az elmúlt 15 évben, de sajnos a fő célt, Orbán leváltását nem tudtuk elérni. Voltak eredmények, voltak sikerek, de ez nem volt elég. A NER ellen végül is nem voltunk sikeresek. 

Ebben a kampányban tisztességes emberek, képviselőjelöltek, aktivisták, támogatók mindent megtettek. Végtelenül szomorú vagyok, hogy ez az erős, nagy, összetartó közösség ma nem tudta elérni a parlamenti küszöböt. Ezért a felelősség természetesen nem a jelöltjeinket, nem az aktivistáinkat, nem a tagjainkat, támogatóinkat terheli. Őket csak köszönet illeti, hatalmas és önfeláldozó munkát végeztek. Csodálatos emberek, csodálatos csapat! Életem legnagyobb ajándéka az volt, hogy ezt a közösséget ha csak egy rövidke évig is de vezethettem. Köszönöm nekik, köszönöm nektek! Felemelő érzés volt pártelnöknek lenni, listavezetőnek lenni a bizalmatokból!

Iszonyú nehéz kampány volt ez. A Fidesz ellenünk indított háborúját, lejárató kampányait már jól ismerjük, évtizedes tapasztalatunk van benne. Ebben a kampányban az újdonság, hogy amit megszoktunk a fidesztől, az szokatlan és ezért még bántóbb volt a tiszától. Sajnos ebben nem hiszem hogy változni fog a politikai kultúra Magyarországon. Ne legyen igazam!

Külön hadd forduljak a DK képviselőjelöltjeihez, akik ez alatt a nyomás alatt sem törtek meg, végigvitték, amire a választóik felhatalmazták őket. Köszönöm nektek, bátrak vagytok, büszke vagyok rátok! 

De térjünk rá a felelősségre. A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké. 

Nincs lelkiismeretfurdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam. 

Ezért lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalnia kell a felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csomorkany
2026. április 12. 23:28
Esetleg dógozni? Pizzafutárra pl. van kereslet, a filippínók nem ismerik jól a várost.
Válasz erre
0
0
europész
2026. április 12. 23:06
Irany a politikai szemetdomb!Ott a helyed.
Válasz erre
0
0
BAJA
2026. április 12. 23:03
viszont hazamehet és meztelenül hempergőzhet a pénzhegyen, Piroska ennek nem örül
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!