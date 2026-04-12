Öröm az ürömben: Dobrev Klára lemondott a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről

„Magyarország visszatért Európa szívébe” – Manfred Weber is odáig van Magyar Péter győzelméért
Az Európai Néppárt elnöke is gratulált.
Ennyi volt.
Dobrev Klára a Facebook-oldalán közzétett hosszú bejegyzésben értékelte a választás eredményét, és egyúttal bejelentette, hogy lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről. A baloldali párt egyelőre 1,2 százalékos listás eredményen áll, de akár az is előfordulhat, hogy az 1 százalékos szint alá esik be a tömörülés.
Dobrev írását változtatások nélkül közöljük:
„Az első szó az örömé: a NER, Orbán rendszere ma véget ért. Gratulálok a Tisza pártnak, gratulálok Magyar Péternek.
Ez ok az ünneplésre. De holnaptól van ok a figyelemre is.
Mert most már minden felelősség a Tisza párté. Nekik kell bizonyítaniuk, hogy egy valódi demokratikus, szociális köztársaság jön és nem egy újracsomagolt NER. Hogy a Fidesz világát nem az új Fidesz világa váltja. Hogy a NER-oligarchák helyett majd ne a Tisza-oligarchák jöjjenek. Hogy a Bocskai-öltözetben kampányoló pártelnök, miniszterelnökként már nem viseli ezt a mélységesen megosztó ruhadarabot. Hogy a tiszára szavazó baloldali embereknek ne kelljen csalódniuk és megbánniuk a döntésüket.
Ebben bízom, ebben reménykedem. Remélem nem naivitás ez tőlem.
Most beszéljünk rólunk, a baloldalról.
A DK ma kiesett a Parlamentből, a baloldali emberek baloldali képviselet nélkül maradtak.
Hatalmas munkát végezett a DK az elmúlt 15 évben, de sajnos a fő célt, Orbán leváltását nem tudtuk elérni. Voltak eredmények, voltak sikerek, de ez nem volt elég. A NER ellen végül is nem voltunk sikeresek.
Ebben a kampányban tisztességes emberek, képviselőjelöltek, aktivisták, támogatók mindent megtettek. Végtelenül szomorú vagyok, hogy ez az erős, nagy, összetartó közösség ma nem tudta elérni a parlamenti küszöböt. Ezért a felelősség természetesen nem a jelöltjeinket, nem az aktivistáinkat, nem a tagjainkat, támogatóinkat terheli. Őket csak köszönet illeti, hatalmas és önfeláldozó munkát végeztek. Csodálatos emberek, csodálatos csapat! Életem legnagyobb ajándéka az volt, hogy ezt a közösséget ha csak egy rövidke évig is de vezethettem. Köszönöm nekik, köszönöm nektek! Felemelő érzés volt pártelnöknek lenni, listavezetőnek lenni a bizalmatokból!
Iszonyú nehéz kampány volt ez. A Fidesz ellenünk indított háborúját, lejárató kampányait már jól ismerjük, évtizedes tapasztalatunk van benne. Ebben a kampányban az újdonság, hogy amit megszoktunk a fidesztől, az szokatlan és ezért még bántóbb volt a tiszától. Sajnos ebben nem hiszem hogy változni fog a politikai kultúra Magyarországon. Ne legyen igazam!
Külön hadd forduljak a DK képviselőjelöltjeihez, akik ez alatt a nyomás alatt sem törtek meg, végigvitték, amire a választóik felhatalmazták őket. Köszönöm nektek, bátrak vagytok, büszke vagyok rátok!
De térjünk rá a felelősségre. A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké.
Nincs lelkiismeretfurdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam.
Ezért lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalnia kell a felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell.”
