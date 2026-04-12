Öröm az ürömben: Dobrev Klára lemondott a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről

Iszonyú nehéz kampány volt ez. A Fidesz ellenünk indított háborúját, lejárató kampányait már jól ismerjük, évtizedes tapasztalatunk van benne. Ebben a kampányban az újdonság, hogy amit megszoktunk a fidesztől, az szokatlan és ezért még bántóbb volt a tiszától. Sajnos ebben nem hiszem hogy változni fog a politikai kultúra Magyarországon. Ne legyen igazam!

Külön hadd forduljak a DK képviselőjelöltjeihez, akik ez alatt a nyomás alatt sem törtek meg, végigvitték, amire a választóik felhatalmazták őket. Köszönöm nektek, bátrak vagytok, büszke vagyok rátok!

De térjünk rá a felelősségre. A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké.

Nincs lelkiismeretfurdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam.

Ezért lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalnia kell a felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell.”