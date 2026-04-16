Lehúzza a rolót a DK, megkezdődtek az elbocsájtások

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Már a választás másnapján leépítésekbe kezdett a parlamentből kiesett párt.
Már a vasárnapi választások másnapján leépítésbe kezdett a Demokratikus Koalíció, a párt több dolgozójától is megvált – írta saját forrásaira hivatkozva a HVG. A portál úgy tudja, hétfőn állománygyűlést tartottak a pártnál, ahol Dobrev Klára leköszönő pártelnök közölte az alkalmazottakkal, hogy megszüntetik velük a jogviszonyukat.
Sokaknak már nem is kell bemenniük az új országgyűlés megalakulásáig hátralévő hónapokban,
viszont a fizetésüket még megkapják a szerződésük végéig.
Mint írták, a dolgozókat meglepte a döntés gyorsasága, sokan ugyanis abban bíztak, hogy néhány hét vagy akár egy-két hónap is eltelik, mire elbocsátják az alkalmazottakat.
a DK alig több mint 1 százalékos támogatottságot ért el a vasárnap tartott országgyűlési választáson.
A nem végleges adatok szerint Dobrev Kláráékra mindössze 68 ezren voksoltak a listán, ebből 673 volt a levélszavazat.
