elbocsájtás Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára választás

Lehúzza a rolót a DK, megkezdődtek az elbocsájtások

2026. április 16. 17:07

Már a választás másnapján leépítésekbe kezdett a parlamentből kiesett párt.

Már a vasárnapi választások másnapján leépítésbe kezdett a Demokratikus Koalíció, a párt több dolgozójától is megvált – írta saját forrásaira hivatkozva a HVG. A portál úgy tudja, hétfőn állománygyűlést tartottak a pártnál, ahol Dobrev Klára leköszönő pártelnök közölte az alkalmazottakkal, hogy megszüntetik velük a jogviszonyukat. 

Sokaknak már nem is kell bemenniük az új országgyűlés megalakulásáig hátralévő hónapokban, 

viszont a fizetésüket még megkapják a szerződésük végéig.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Sokakat elbocsájtanak.

Mint írták, a dolgozókat meglepte a döntés gyorsasága, sokan ugyanis abban bíztak, hogy néhány hét vagy akár egy-két hónap is eltelik, mire elbocsátják az alkalmazottakat.

Ismert, 

a DK alig több mint 1 százalékos támogatottságot ért el a vasárnap tartott országgyűlési választáson. 

A nem végleges adatok szerint Dobrev Kláráékra  mindössze 68 ezren voksoltak a listán, ebből 673 volt a levélszavazat.

Nyitókép: Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. április 16. 18:07
Ha a tiszások nem találnak elég jelentkezőt parlamenti képviselőségre, akkor majd a Demokratikus Kolicióból fognak rá jelentkezni. Nem számit, h. másik párt, majd gyorsan jelentkeznek a Tiszához. Történt már ilyen más országban is, h. az illető egy párt főtitkára lett, mert az utolsó pillanatban beiratkozott abba a pártba.
Obsitos Technikus
2026. április 16. 17:59
Na de legalább nem kell visszafizetni a zsozsót, és kaptok állami támogatást is. Ne legyetek telhetetlenek. Szegény kutyafaszáéknak a gyerekeik is fizetni fogják a részletet.
kulakman
2026. április 16. 17:57
Szegény feri egy büdös árva szót nem szólhat, pedig lenne mit mobdania! De vagy a pénz, vagy valami más ok miatt nem tud szólni hozzánk!Néha visszasírjuk majd!
CirmoS
2026. április 16. 17:54
Az árnyékkormány megbukott! 🤣🤣🤣🤣
