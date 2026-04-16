Lehúzza a rolót a DK, megkezdődtek az elbocsájtások

Már a vasárnapi választások másnapján leépítésbe kezdett a Demokratikus Koalíció, a párt több dolgozójától is megvált – írta saját forrásaira hivatkozva a HVG. A portál úgy tudja, hétfőn állománygyűlést tartottak a pártnál, ahol Dobrev Klára leköszönő pártelnök közölte az alkalmazottakkal, hogy megszüntetik velük a jogviszonyukat.

Sokaknak már nem is kell bemenniük az új országgyűlés megalakulásáig hátralévő hónapokban,

viszont a fizetésüket még megkapják a szerződésük végéig.