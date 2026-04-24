Újabb magyar városban merült fel az azbesztszennyezés gyanúja

Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése – írja az Infostart.
Vas Vármegyei Kormányhivatal április 13-án tájékoztatott arról, hogy a hatóság által megrendelt vizsgálat az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztszennyezést mutatott ki az oladi városrész családiházas övezetében található, kőzúzalékkal borított utcákban. A területen több mint ezer ember él, közöttük sok kisgyermekes család.
A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, de több más nyugat-magyarországi települést is.
Erős a gyanú, hogy Kőszegen is számos lakott területen áthaladó úton azbesztszennyezett zúzalék található, emiatt sebességkorlátozást és az érintett közterületek nedvesen tartását rendelték el – írja Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatójának bejelentése alapján a 24.hu.
A gyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatokat rendeltek el, a kormányhivatal maszkokat biztosít az érintett területeken élőknek, amiket a Kőszegi Járási Hivatalban vehetnek át. A főigazgató elmondta, hogy több településről is kaptak bejelentést, ezek kivizsgálása folyamatban van.
A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya korábbi közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet – írja a lap.
