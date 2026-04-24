Újabb magyar városban merült fel az azbesztszennyezés gyanúja

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, de több más nyugat-magyarországi települést is.

Erős a gyanú, hogy Kőszegen is számos lakott területen áthaladó úton azbesztszennyezett zúzalék található, emiatt sebességkorlátozást és az érintett közterületek nedvesen tartását rendelték el – írja Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatójának bejelentése alapján a 24.hu.

A gyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatokat rendeltek el, a kormányhivatal maszkokat biztosít az érintett területeken élőknek, amiket a Kőszegi Járási Hivatalban vehetnek át. A főigazgató elmondta, hogy több településről is kaptak bejelentést, ezek kivizsgálása folyamatban van.