szombathely vármegyei kormányhivatal vas vármegyei kormányhivatal greenpeace magyarország

Újabb magyar városban merült fel az azbesztszennyezés gyanúja

2026. április 24. 16:57

Az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, de több más nyugat-magyarországi települést is.

null

Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése – írja az Infostart

Vas Vármegyei Kormányhivatal április 13-án tájékoztatott arról, hogy a hatóság által megrendelt vizsgálat az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztszennyezést mutatott ki az oladi városrész családiházas övezetében található, kőzúzalékkal borított utcákban. A területen több mint ezer ember él, közöttük sok kisgyermekes család. 

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, de több más nyugat-magyarországi települést is. 

Erős a gyanú, hogy Kőszegen is számos lakott területen áthaladó úton azbesztszennyezett zúzalék található, emiatt sebességkorlátozást és az érintett közterületek nedvesen tartását rendelték el – írja Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatójának bejelentése alapján a 24.hu.

A gyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatokat rendeltek el, a kormányhivatal maszkokat biztosít az érintett területeken élőknek, amiket a Kőszegi Járási Hivatalban vehetnek át. A főigazgató elmondta, hogy több településről is kaptak bejelentést, ezek kivizsgálása folyamatban van.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya korábbi közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet – írja a lap.  

Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hidegenhagy
2026. április 24. 19:03
Milyen jó, hogy nyugaton minden is jobb és nem az életveszélyes szemetet hozzák ide nekünk!
Lami66
2026. április 24. 18:13
A nagy gödi hazugságcunami generálása közben a valódi problémát senki nem vette észre. Vagy inkább nem akarta észrevenni. Mert az valódi probléma
zakar zoltán béla
2026. április 24. 17:44
Gödölődik a Tisza kaki?
masikhozzaszolo
2026. április 24. 17:35
Biztos hogy nincs azbesztszennyezés Magyarországon. Nincs meg hozzá a feltétel. Hogy legyen, akoor Fidesz kormánynak kellene lenni. Így tehát nincs. Ez hogy jöhetett most elő? Túltolódott a kampánybicikli?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!